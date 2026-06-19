Karakami HOTELS＆RESORTS代表取締役社長・唐神耶真人が「HOTERES EXPO 2026 東京」F&Bセッションに登壇

Karakami HOTELS＆RESORTS株式会社

Karakami HOTELS＆RESORTS株式会社（代表取締役社長：唐神耶真人）は、2026年6月15日に品川プリンスホテルにて開催された「HOTERES EXPO 2026 東京」において、セミナー「選ばれる理由を再定義する：高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」F&Bセッション「F&Bが変えるホテルの競争力 宿泊だけでは語れない、ホテル経営の勝ち筋」に、代表取締役社長の唐神耶真人がパネリストとして登壇したことをお知らせいたします。

本セッションでは、宿泊主体で語られることの多いホテル経営において、近年その重要性が高まる料飲（F&B）部門に焦点を当て、ホテルの競争力向上やブランド価値の創出における役割について議論が行われました。

セッションでは、レストランの魅力向上、地域食材の活用、外来需要の取り込みなど、多角的な視点からF&B戦略を取り上げ、収益性だけでなく、ホテルならではの個性や滞在価値を高める取り組みについて意見交換が行われました。

唐神はパネリストとして、ホテル経営における「食」の重要性や、地域の魅力を生かした体験価値の創出、そしてF&Bを通じたブランドづくりについて見解を述べるとともに、持続可能なホテル経営を実現するための考え方や今後の展望について紹介しました。

登壇セッション概要

セッション名

「F&Bが変えるホテルの競争力 宿泊だけでは語れない、ホテル経営の勝ち筋」

日時

2026年6月15日(月)

場所

品川プリンスホテル プリンスホール

パネリスト

加藤宏明氏（カトープレジャーグループ 代表取締役社長 兼 グループCEO）

植杉かおり氏（株式会社ひらまつ 取締役 COO 事業統括本部長 兼 ホテル事業部長）

唐神耶真人（Karakami HOTELS＆RESORTS株式会社 代表取締役社長）

モデレーター

義田真平氏（株式会社オータパブリケイションズ執行役員 HOTERES編集部 月刊HOTERES編集長）

Karakami HOTELS＆RESORTSは今後も、食や地域文化を生かした体験価値の創出を通じてホテルの魅力向上に取り組むとともに、業界内外との対話を通じて、日本のホテル・観光産業のさらなる発展に貢献してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ＞

Karakami HOTELS&RESORTS株式会社

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２丁目１６－５ 宮益坂プレイス渋谷 10F

EMAIL：moe.kashiwazaki@ymthr.com