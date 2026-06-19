日本最大級のバルーンフェス「Japan Balloon Festival 2026」来場者投票によるコンテストグランプリ決定！

キッシーズ株式会社Japan Balloon Festival 2026 コンテスト結果発表

2026年6月13日（土）・14日（日）、イオンモール Nagoya Noritake Gardenにて開催された日本最大級のバルーンフェスティバル「Japan Balloon Festival 2026（JBFES2026／ジェイビーフェス2026）」の一般向けイベントでは、全国から集まったバルーンアーティストの渾身の作品に来場者が投票を行うコンテストを実施し、合計952票の中から最も多くの支持を集めた作品が「一般投票グランプリ」に選ばれました。

JBFESは、“バルーンの可能性を未来へつなぐ”をテーマに、バルーンアートの新たな魅力を発信する日本発の総合バルーンフェスティバルです。

一般公開イベントでは、コンテスト作品展示のほか、バルーンパフォーマンスショーやバルーンアート体験など、見る・体験する・楽しむさまざまな企画を実施。多くの来場者が、バルーンが持つ表現力や可能性を体感しました。

JBFES 2026 全日程の概要 :https://jbfes.jp/JBFES_2026.html事前装飾6/9を含む6/10～14のプロ向け、一般向けイベントの全概要JBFES 2026 一般公開イベント :https://jbfes.jp/jbfes-2026-events.html6/13（土）14（日）のどなたでも参加できる無料イベントの概要

来場者の投票で決定した「一般投票グランプリ」

JBFES2026では、一般公開イベント期間中、3部門のコンテスト作品を展示し、来場者による一般投票を実施しました。

全国から集まったバルーンアーティストが制作した作品を、実際に会場で見た来場者自身が審査員となり投票。期間中、合計952票もの投票が集まりました。

専門的な技術力や完成度だけではなく、「実際に見た人の心を動かす魅力」も評価の対象となり、その結果、以下の作品が一般投票による優勝作品に選ばれました。

■ドレス＆コスチューム部門 一般投票 優勝作品

エントリーNo.1『灰色のワーウルフ』 得票数：357票作者：萩原 雅人（Huggy／茨城）

Instagram：https://www.instagram.com/huggy_balloon/

エントリーNo.1『灰色のワーウルフ』萩原 雅人（Huggy／茨城）

作者による紹介コメント：

迫力のあるオオカミ男です。いつもならバルーンを見ると近づいてくる小さな子も逃げ出すことでしょう。オオカミの毛並みであるグレーを基調に、同系色のリフレックスで重厚感のある鎧をつくり、青系のマントで精悍な姿にまとめました。そして、どの作品よりも多くのバルーンを使い物理的にも存在感ある作品を目指しました。「かわいいドレス」と対となる「かっこいいバルーンアート」をお楽しみください。

立体的で存在感抜群！今にも動き出しそうな大迫力のオオカミ数えきれないほどのバルーンを使用し、製作時間は50時間以上とのこと

これだけ大きく迫力のあるオオカミがバルーンだけで表現されていることに、多くの来場者が驚きの声を寄せました。「すごい！」「かっこいい！」という声とともに足を止めて作品を眺める方も多く、細部まで作り込まれた迫力ある造形と力強い世界観が、来場者に強いインパクトを与えました。バルーンアートの表現の幅広さと可能性を感じさせる作品として、多くの票を獲得しました。

■ツイストギフト50部門 一般投票 優勝作品

エントリーNo.6『二人の未来を彩るアニバーサリーギフト』 得票数：251票作者：城山 翔（Balloon JOU／福岡）

ホームページ：https://www.balloon-2nd.com

Instagram：https://www.instagram.com/info_jou/

『二人の未来を彩るアニバーサリーギフト』城山 翔（Balloon JOU／福岡）

作者による紹介コメント：

記念日に贈る特別なギフトをイメージし、新郎新婦を乗せた華やかな馬車を制作しました。新郎新婦を乗せた馬車が、祝福に包まれながら未来へ進んでいく様子を表現しています。柔らかな色合いや花やリボンの装飾で、温かさと華やかさを演出しました。また、ギフトを受け取った瞬間の嬉しさや高揚感を、バルーンならではの立体感とボリューム感で表現しています。見た人の心にも幸せが広がる作品を目指しました。

限られた作品サイズ内で緻密なバブルを使って世界観を表現野に咲く小さな花も可愛らしく2人を祝福

幸せな新郎新婦の姿がバルーンならではの立体的な表現で美しく描かれ、温かみのある世界観が多くの来場者を魅了しました。ホワイトゴールドとパステルカラーによる清らかで優しい色彩は、祝福に包まれた明るい未来を感じさせます。プロ審査でも高く評価された確かな技術力と表現力に加え、見る人の心を温かくする魅力が、多くの支持を集めました。

■フォトスポット部門 一般投票 優勝作品

エントリーNo.3『森の結婚式』得票数：333票作者：村上 ひろこ（株式会社BALBAL／福岡）、宮尾 謙吾（株式会社BALBAL／福岡）、城山 翔（Balloon JOU／福岡）

村上 ひろこ（株式会社BALBAL／福岡）、宮尾 謙吾（株式会社BALBAL／福岡）

ホームページ：https://balbal.jp

Instagram：https://www.instagram.com/balbal8686/

城山 翔（Balloon JOU／福岡）

ホームページ：https://www.balloon-2nd.com

Instagram：https://www.instagram.com/info_jou/

エントリーNo.3『森の結婚式』村上 ひろこ（株式会社BALBAL／福岡）、宮尾 謙吾（株式会社BALBAL／福岡）、城山 翔（Balloon JOU／福岡）

作者による紹介コメント：

深みのあるワインレッドの実が、大切なふたりの愛を包み込むウェディングリース。

花々の優しさと、くまとうさぎの穏やかな表情で、“これから実っていく幸せ”を表現しました。可愛さの中に上品さを感じられる作品です。

裏面まで丁寧に編み込まれ、立体的に表現されたくまとうさぎダイナミックかつ繊細なフラワーの表現にも注目

写真を撮りたくなる愛らしい大きなくまとウサギ、それらを彩る華やかな空間演出が来場者を魅了しました。大きなフラワーモチーフから、新婦が持つ花束やベールを彩る小さなフラワーまで、随所に繊細な技術が光ります。フォトスポットとしての楽しさや美しさ、そして作品としての完成度の両面が評価され、一般投票・プロ審査ともに高い支持を得ました。

プロ審査と一般投票、それぞれの視点から作品を評価

今回のコンテストでは、一般投票とは別に、バルーン業界のプロフェッショナルによる審査も実施しました。審査員は、コロンビア発の世界的ゴム風船ブランド「センペルテックス（Sempertex）」社のパオラ・グアリンとヴァレンティーナ・ロドリゲスが担当。技術力、デザイン性、完成度など、専門的な視点から審査が行われ、各部門の優勝作品が決定しました。

ツイストギフト50部門では城山翔さん、フォトスポット部門では村上ひろこさん・宮尾謙吾さん・城山翔さんによるチームの作品が、一般投票とプロ審査の両方で優勝作品に選ばれました。

また、ドレス＆コスチューム部門では、長岡静香さんの作品がプロ審査による優勝作品に選ばれました。

一般来場者が感じた魅力と、プロフェッショナルが評価した技術や表現力。それぞれ異なる視点から作品の価値が認められる結果となりました。

専門家による評価と、実際に作品を楽しんだ来場者による評価。

異なる視点から作品が評価されることで、バルーンアートが持つ多様な表現力と可能性を発信する機会となりました。

■ドレス＆コスチューム部門 プロ審査 優勝作品

エントリーNo.3『Deep respect』長岡 静香（BalloonArt Nod／福島）

ホームページ：http://balloonartnod.com

Instagram：https://www.instagram.com/balloonart.nod/

エントリーNo.3『Deep respect』長岡 静香（BalloonArt Nod／福島）

作者による紹介コメント：

⽩い薔薇には、「深い尊敬」の花言葉があります。薔薇には前向きで素敵な花言葉が多いですが、一方で⽩い薔薇は追悼の意を込めて「亡くなった後も愛してます」という愛を伝えることができるお花です。大好きな祖⽗に、心より深い尊敬と愛を込めて・・・

薔薇だけでなく、ベースや模様の全てをバルーンで制作背面のリボンや通し穴も、ツイストバルーンやバルーンの口部分で表現

大切な人への想いを込めた、優雅で気品あふれるドレス作品。薔薇の一輪一輪から、繊細なフラワー模様、背面のコルセットの編み上げ部分に至るまで、全てをバルーンで表現。その独創的なアイデアと高度な技術力は、審査員からも高く評価されました。純白で統一された美しい色彩と、細部まで丁寧に作り込まれた造形美は、バルーンアートの新たな可能性を感じさせる作品として、プロ審査による優勝作品に選ばれました。

来場者を魅了したエントリー作品

今回のコンテストでは、全国から集まったバルーンアーティストが、それぞれの技術と想像力を込めた作品を制作しました。

会場では多くの来場者の皆さまに投票いただき、バルーンアートが持つ表現の幅広さや可能性を感じていただく機会となりました。

ここではすべてのエントリー作品をご紹介します。

■ドレス＆コスチューム部門 エントリー作品

■ツイストギフト50部門 エントリー作品

■フォトスポット部門 エントリー作品

“見る”だけではなく、バルーンの魅力を“体感する”バルーンフェス

エントリーNo.2『The Plague doctor』中山 翼（岡山）エントリーNo.4『雪猫』黒柳 純子（PURE BALLOON／千葉）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SO2P-bTvWGY ]エントリーNo.1『ようこそ！大事な記念日はあすカフェへ』パフォーマーASUKA（愛知）エントリーNo.2『幸せ紡ぐ贈り物』パフォーマーRecto（愛知）エントリーNo.3『挑戦の日に幸運を詰めて』アオバ牡丹（千葉）エントリーNo.4『1等賞おめでとう！！』西山 大介（風船師ヨッシー／大阪）エントリーNo.5『15年の光－水晶婚のサンキャッチャー』中山 翼（岡山）エントリーNo.7『はじまりの日の贈りもの』神宮 エミ（合同会社EMI JINGU BALLOON LABO／東京）[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mHm5ATTNtmE ]エントリーNo.1『Silk Ocean Birthday』キム・ダヘ（BALLOON_A BETTER DAY／韓国）／チェ・ソヒョン（LOLLO PARTY／韓国）／キム・ドンウク（ARISO／韓国）エントリーNo.2『Dear Anniversary』岸 キララ（バルーンショップKilala／千葉）／岸 里稲（バルーン工房DECOBA／千葉）／宮本 孝之（バルーン工房DECOBA／千葉）エントリーNo.4『世界を学ぶ！コロンビアの独立記念日』舘 恭子（アトリエTACHI／三重）／佐々木 利枝子（Baps／三重）／前田 香織（Baps／三重）エントリーNo.5『希望の未来へbe ambitious！』山岸 香奈絵（Love Balloon Company／東京）／アオバ牡丹（千葉）／甲斐 晃一朗（バルーンアーティスト シュシュ／神奈川）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=TTUSthPmFZE ]

JBFES2026の一般公開イベントでは、コンテスト投票のほかにも、館内15か所以上に展開されたバルーンデコレーション、バルーンパフォーマンスショー、プロと一緒に楽しめるバルーンアート体験ルームなど、さまざまな企画を実施しました。

会場には多くの来場者が訪れ、写真撮影や体験を通じて、世代を問わずバルーンの魅力を楽しむ姿が見られました。

普段「風船」として親しまれている素材が、アート・空間演出・エンターテインメントへと進化する姿を、多くの方に届ける機会となりました。

Japan Balloon Festival 2026 概要（開催終了）

イベント名：Japan Balloon Festival 2026（JBFES2026）

開催日：2026年6月9日（火）～6月14日（日）

※一般公開イベント：6月13日（土）・14日（日）

会場：イオンモール Nagoya Noritake Garden

主催：キッシーズ株式会社

公式サイト：

https://jbfes.jp/JBFES_2026.html

一般公開イベント概要：

https://jbfes.jp/jbfes-2026-events.html

公式Instagram：

https://www.instagram.com/japanballoonfestival

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イオンモール Nagoya Noritake Garden、愛知トヨタ、Sempertex（センペルテックス）、SAGバルーンズ、TYK Promotion、Betallic（ベタリック）、Anagram（アナグラム）、Partydeco（パーティーデコ）

お問合せ先

主催：キッシーズ株式会社

担当：JBFES広報担当

住所：愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

電話番号：052-563-4681

e-mail：info@jbfes.jp

https://www.kishis.co.jp