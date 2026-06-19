至高のハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』が『Fate/stay night [UBW]』『Fate/stay night [HF]』と豪華コラボ！人気キャラが無料で手に入るチャンス！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）は、ハイファンタジーRPG『ヴァルキリーコネクト』(ヴァルコネ)にて、2026年6月19日(金)より、アニメ『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』、劇場版『Fate/stay night[Heaven's Feel]』とのコラボを開催します。※本コラボは『ヴァルコネ』を配信する全世界で同時開催します。

■ 過去、現在、未来――10年の時を繋ぎ、運命はまた交差する。

冬木市の聖杯戦争を駆け抜けた衛宮士郎、遠坂凛、間桐桜らマスターと、セイバー、アーチャー、ギルガメッシュといった英霊たちが、再び『ヴァルコネ』の世界に集結。

劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』とのコラボイベント開催！

さらに、前回好評だった『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』の復刻イベントも同時開催。それぞれのルートが持つ独自の雰囲気や世界観を、一度に楽しめる豪華な内容となっています。

さらに、特定のアイテムを好きなキャラに渡して限定報酬を狙う「ヴァルコミュイベント」など、コラボならではの体験を味わえる充実のコンテンツを実装します。

開催期間: 2026年6月19日(金) 15:00 ～ 2026年7月2日(木) 15:00まで

詳しい情報は公式Xでもお知らせします。

公式X: https://x.com/Vconnect_jp

コラボトレーラー: https://youtu.be/k3pmYyPQmpw

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k3pmYyPQmpw ]

■ ファン必見！Fate stay/night [UBW]の無料ガチャ＆イベントも同時開催

前回のコラボで登場した「衛宮士郎」「セイバー」「アーチャー」「ランサー」「イリヤスフィール」たちが手に入る復刻ガチャを開催します。

今回の復刻にあたり、すべての復刻コラボキャラクターのパラメーターを引き上げ、現在のバトル環境に合わせて性能を上方修正いたしました。

当時手に入れられなかった方はもちろん、既に所有しているユーザーの皆さまも、ロール育成などでさらに強力になったキャラクターたちと共に、再び冒険を楽しむことが可能です。

さらに、イベント限定キャラクターとして「遠坂凛」と「ギルガメッシュ」も復刻登場します。コラボ限定のオリジナルストーリー「異界から来たりし者たち」をクリアすることで「遠坂凛」が、コネクトバトル「ギルガメッシュ降臨」でソウルクリスタルを集めることで「ギルガメッシュ」が、それぞれ無料で獲得可能です。

■豪華ログインボーナス開催！最大3,000ダイヤや確定BOXを手に入れよう！

コラボ開催を記念して、豪華なログインボーナスを実施します。

初日のログインで1,000ダイヤが手に入るほか、期間中合計で最大3,000ダイヤを獲得可能です。さらに、ログインボーナス最終日には、強力な「アステリズムキャラ確定BOX」もプレゼントします。

■ コラボガチャ「Fate/stay night [HF] フェスI」開催！

全てのコラボキャラが豪華声優陣の録り下ろし！マキリの杯 間桐桜(CV:下屋則子)、セイバーオルタ(CV:川澄綾子)がここでしか聞けないオリジナルボイス付きで登場！

「間桐桜」スキル

魔術による強力なデバフで敵を翻弄し、後衛から味方を支えつつ、黒い影を想起させる一撃を放つ！

さらに、6月1日(月)にリリースされた新能力「ルーンチェインアビリティ」を所持！仲間とスキルを連鎖させることで特別な効果が発動し戦略の幅が広がります。

※「セイバーオルタ」は後日追加を予定しております。登場まで今しばらくお待ちください。

■ あの名シーンが蘇る！「イラストパネル」でHOME画面を彩ろう

コラボ限定の「ヴァルコミュイベント」から入手できる「記憶のピース」を使用することで、各コラボキャラのイラストスチルを解放できます。

手に入れたお気に入りのイラストスチルはゲーム内のHOME画面に設定することが可能です 。ログインするたびに、お気に入りの名シーンをいつでも身近に楽しむことができます。

■『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』とは

舞台は海と山に囲まれた都市・冬木市。そこで行われる、ある一つの儀式。

手にした者の願いを叶えるという聖杯を実現させる為、聖杯に選ばれた七人の魔術師に、聖杯が選んだ七騎の使い魔を与える。

騎士"セイバー "槍兵"ランサー "弓兵"アーチャー" 騎兵"ライダー" 魔術師"キャスター" 暗殺者"アサシン" 狂戦士"バーサーカー"マスターは七つの役割を被った使い魔一人と契約し、七組は、聖杯を求め、最後の一組となるまで殺し合いを繰り広げる。その名は「聖杯戦争」。

■劇場版『Fate/stay night [Heaven’s Feel］』について

手にした者の願いを叶えるという万能の願望機「聖杯」をめぐる物語を描いた、ヴィジュアルノベルゲーム『Fate/stay night』。劇場版アニメ三部作として紡がれる最終ルート[Heaven’s Feel]（通称・桜ルート）が、ついに完結する。

アニメーション制作を担当するのは、2014年にＴＶアニメ版［Unlimited Blade Works］を手掛けたufotable。キャラクターデザイン・作画監督として数々のTYPE-MOON作品のアニメ化を手掛けてきた須藤友徳が第一章、第二章に続いて監督を務める。

2019年に公開された第二章［lost butterfly］は109万人を動員、興行収入は16.7億円を記録。2017年に公開された第一章［presage flower］を上回る成績を収めた。

第三章は「聖杯戦争」の真実と、少年と少女の物語の結末が語られるエピソード。全三章で贈る［Heaven's feel］がたどり着く場所とは──第三章[spring song]は咲き誇り、奏でられる。

＜公式サイト＞https://www.fate-sn.com/

著作権表記：(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

■『ヴァルキリーコネクト』とは

『ヴァルキリーコネクト』は、世界(※一部の地域を除く)累計2,900万ダウンロードを突破した至高のハイファンタジーRPGです。北欧神話をベースにした与田想氏による本格的なシナリオ、桜庭統氏による幻想的なサウンド、廣岡政樹氏による魅力的なキャラクターが、新しい北欧神話の世界観を創り出しています。

利用料金: 基本無料(一部有料)

＜スマートフォン向け＞

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/vu-arukirikonekuto/id1078813020

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.vcon.jp

＜PC向け＞

Steam: https://store.steampowered.com/app/1261240

※本ダウンロード数には、特定のユーザーが複数回ダウンロードを行った数値も含まれています。

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