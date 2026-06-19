淡路島を舞台にした歴史ミュージカル『淡路の月に誓う』新脚本にて再演、特典付きチケットをカンフェティにて販売決定！

ロングランプランニング株式会社

『ミュージカル「淡路の月に誓う」』が2026年7月18日 (土) ～ 2026年8月23日 (日)に青海波 劇場 波乗亭(兵庫県 淡路市 野島大川 70)にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/awajitsuki2026公式ホームページ :https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/awajitsuki2026/

本作は、淡路島の景勝地・絵島の上に祀られた、平清盛の侍童“松王丸”の逸話を基にした歴史ミュージカル。

2020年に劇場波乗亭のこけら落とし公演として上演され、3度目の再演となる今回は、新しい登場人物を交えた新脚本で上演。

平清盛が構想する新しい世のかたちに魅せられた名もなき見習い武士たちに焦点を当て、大輪田泊（現：神戸港）整備を目指し荒波に立ち向かう若者の情熱を描く。

［スタッフ］

原作：木内宏昌『ちぬの誓い』／作・演出・振付：謝珠栄／音楽：玉麻尚一・小澤時史／太鼓作調：上田秀一郎

［出演］

坂元健児 / 木村くるみ / 藤崎優二 / 羽田詠香 / 山根千緒里 / 源六朋樹 / 長岡美地留 / 田原駿 / 宮崎月花 / 観優真 / 上田秀一郎・五十嵐広大（太鼓衆 ※Wキャスト）

あらすじ

平氏全盛の世。平清盛の夢は、宋国との交易によって富を得、皇族貴族ではなく武士たちの力で、福原（現在の神戸市）の地に都を築くというものでした。当時の兵庫の港であった大輪田泊（現在の神戸港）は、北側に六甲山、南西に和田岬が位置し、風を防いでいましたが、南東からの風には非常に弱く、船が出入りするのはとても難しい状況でした。そこで、山を切り崩し、土砂を海に運んで、防波堤を築く計画を立てました。

しかし、ちぬの海（現在の大阪湾）はとても波が速く、せっかく土砂を積み上げても、あと少しのところで流されてしまいます。どうしたらこの工事が上手くいくのか陰陽師に尋ねると、「ちぬの海には龍神が住んでいる。龍神の怒りを鎮めるためには、30人の人柱が必要だ」と教えられます。その答えを受けた清盛は、生田の森に関所を設け、旅人を捕えて牢に入れ、人柱にしようとしていました。無実の旅人たちが助けを求める声が、清盛に仕える侍童・松王丸の胸を痛めます。そして、松王丸がとった選択は--

公演概要

『ミュージカル「淡路の月に誓う」』

公演期間：2026年7月18日 (土) ～ 2026年8月23日 (日)

会場：青海波 劇場 波乗亭（兵庫県 淡路市 野島大川 70）

■公演スケジュール

2026年07月18日(土) 14:00

2026年07月19日(日) 14:00

2026年07月20日(月・祝) 14:00

2026年07月24日(金) 14:00

2026年07月25日(土) 14:00

2026年07月26日(日) 14:00

2026年07月27日(月) 14:00

2026年07月31日(金) 14:00

2026年08月01日(土) 14:00

2026年08月02日(日) 14:00

2026年08月03日(月) 14:00

2026年08月07日(金) 14:00

2026年08月08日(土) 14:00

2026年08月09日(日) 14:00

2026年08月10日(月) 14:00

2026年08月11日(火・祝) 14:00

2026年08月14日(金) 14:00

2026年08月15日(土) 14:00

2026年08月17日(月) 14:00

2026年08月21日(金) 14:00

2026年08月22日(土) 14:00

2026年08月23日(日) 14:00

※開場は開演の30分前

※公演時間：約60分予定

■チケット料金

坂元健児サイン入りポストカード付きチケット：4,000円 （自由席・税込）

★カンフェティ限定

■アクセス

［お車］

神戸淡路鳴門自動車道 淡路ICより約10分、北淡ICより約15分

［高速バス］

神姫バス・北淡路西海岸ライン「野島大川（青海波前）」にて下車、徒歩３分

（各線三宮駅より約55分、JR舞子駅より約25分）

チケットサイト「カンフェティ」

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