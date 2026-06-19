夏の名古屋に、北欧の四季とオーロラの世界に包まれる「オーロラ・イマーシブシアター」が登場！【オーロラと森のものがたり展】

テレビ愛知株式会社

オーロラと森のものがたり展 実行委員会（テレビ愛知、ハンズプロ、BVコミュニケーションズ）は、電気文化会館開館40周年記念 『オーロラと森のものがたり展～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～』を、7月11日（土）～8月30日（日）に、名古屋市の電気文化会館（ 愛知県名古屋市中区栄二丁目2-５）で開催します。そして、この度、本展のメインエリアとなる「オーロラ・イマーシブシアター」をはじめとする、北欧の自然や暮らし、童話の世界をテーマにした展示内容を発表いたします。

メインエリア「オーロラ・イマーシブシアター」

本展のメインエリアとなる「オーロラ・イマーシブシアター」では、

幻想的な光が織りなす北欧・四季やオーロラの世界を体感できます。

生命の息吹を感じる春、夜になっても太陽が昇り続ける夏、鮮やかな紅葉が美しい秋、そして冬。

四季折々の景色とオーロラを通して、厳しくも美しい北欧の自然を演出します。

北欧の体験エリアが多数！

また、メインエリアに加え、北欧の自然・暮らし・童話の世界が楽しめる体験エリアも複数展開します。

【ランタンの森】

白樺の木々やランタンのやさしい光に包まれた森の中へ。北欧の森の静けさや香りを感じてみませんか。

【クリスタルアイスルーム】 【北欧の暮らし】

氷でできているかのような家具に囲まれた、幻想的な部屋。少し日常から離れて、涼しさを感じられる空間をお楽しみいただけます。北欧のインテリアを再現。北欧家具の木のぬくもりや、生活を彩るデザインに触れながら、心地よい空間を体験できます。

【童話の森】 【フォトスポット・着せ替え北欧ファッション】

アンデルセンの物語を、映像とともに楽しめる空間。まるで絵本の中に飛び込んだような森の中で、やさしいひとときをお過ごしいただけます。白っぽい服に、北欧スタイルのデザインを投影して記念撮影。カラフルでフォトジェニックな写真を撮影できます。

※画像はイメージです。

※展示内容は予告なく変更になる場合があります。

展覧会「オーロラと森のものがたり展」について

豊かな自然と、日々を楽しく過ごす工夫。

北欧の暮らしを体感すれば、「幸せのかけら」が見つかるはず。

神秘的なオーロラ、豊かな生命を育む森、誰もが愛する童話の世界。

北欧の歴史と魅力を融合させた、体験型の展覧会です。

北欧は日照時間が短く、冬がとても長い地域。それにもかかわらず、世界幸福度ランキングでは常に上位を占めています。その理由はきっと、居心地のよい空間をつくる「Hygge（ヒュッゲ）」や、自分にとっての“ちょうどいい”を探す「Lagom（ラーゴム）」といった考え方をとても大切にしており、日々を楽しく過ごす工夫をたくさん実践しているからかもしれません。

厳しい冬を心豊かに乗り越え、短い夏を精一杯楽しむ。そんな北欧の豊かな自然とスローライフを体感できる展示と、日常のささやかな幸せを大切にする北欧の暮らしから、「幸せのかけら」を探すヒントを見つけてみませんか。

チケット販売情報

〈入場料〉

おとな ：前売1,400円 ／ 当日 1,600円

こ ど も ：前売 500円 ／ 当日 600円

学生（高・大・専門） ： 前売 700円 ／ 当日 900円

シニア（65才以上） ：前売 1,300円 ／ 当日 1,500円

※こども料金は4歳以上中学生以下です。

※障がい者等割引券 おとな 800円 こども300円(4才～高大専門) 前・当日券共通。

※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方1名（「ミライロID」も使用可）が対象です。



〈販売期間〉

前売り券 5/15(金） 午前10:00 ～ 7/10（金）23：59まで

当日券 7/11(土） 午前00:00 ～ 8/30（日）16：00まで

〈チケット販売 プレイガイド〉

・WEB：アソビュー！(https://evt.asoview.com/aurora)、楽天トラベル(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62559?scid=we_txp_aurora-officialsite)、チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2617859&rlsCd=001)、ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=43349&gPfKey=20260423000002192759&gEntryMthd=02&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%81%A8%E6%A3%AE%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%9F%E3%82%8A%E5%B1%95%E3%80%80%EF%BD%9E%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%B2%E3%81%A8%E7%AB%A5%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%97%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BD%9E&gBaseVenueCd=40186)、

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4530060002-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1)、いこーよ(https://iko-yo.net/facilities/29390)、BooWooチケット(https://l-tike.com/bw-ticket/exhibition/aurora/)

・店 頭：セブン-イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：996-087）

ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：43349）

ファミリーマート店内マルチコピー機

当日券は会場でも販売（現金のみ）

【開催概要】

◇展覧会名 オーロラと森のものがたり展

～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～

◇開催日時 2026年7月11日(土) ～8月30日(日) 9:30～17:00（最終入場16:30）

期間中休館日なし

金・土・お盆期間はナイト営業：9:30～20:00（最終入場19:30)

7/17（金） 7/18（土） 7/24（金） 7/25（土）7/31（金） 8/1（土）

8/7（金）～8/15（土） 8/21（金） 8/22（土） 8/28（金） 8/29（土）

※7/11（土）は通常営業

◇開催場所 電気文化会館 5階 イベントホール／東・西ギャラリー

（愛知県名古屋市中区栄2丁目2-5）

◇アクセス 地下鉄「伏見」駅より徒歩約2分。「栄」駅より徒歩10分。

◇チケット 各種コンビニ店舗・電子チケットなど

◇主催 オーロラと森のものがたり展 愛知会場 実行委員会

（テレビ愛知、ハンズプロ、ＢＶコミュニケーションズ）

◇共催 中日新聞社、電気文化会館（中電不動産）

◇後援 名古屋市、名古屋市教育委員会、愛知県、

公益社団法人 愛知県私立幼稚園連盟、FM AICHI

◇公式HP https://tv-aichi.co.jp/aurora/

◇X（旧Twitter） https://x.com/aurora_to_mori

◇Instagram https://www.instagram.com/aurora_to_mori/