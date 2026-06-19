4 ヴィック・ロー選手 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#4 ヴィック・ロー選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

なお、契約期間は2027-28シーズンまでの2年契約となります。

#4 ヴィック・ロー -Vic Law-

ポジション

SF/PF

身長/体重

201cm/94kg

生年月日

1995年12月19日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

ノースウエスタン大学

経歴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/428_1_e0682d23c49337b92480d49a46628776.jpg?v=202606190651 ]

契約期間

受賞歴[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/428_2_e97ecab194dfe1444e0dd86d6d877d65.jpg?v=202606190651 ]

2027-28シーズンまでの2年契約

※2027-28シーズンはプレイヤーオプションとなります。

ヴィック・ロー選手 コメント

茨城の皆さん、こんにちは！

このコミュニティの一員になれることを、この上なく嬉しく、光栄に思います。茨城にリクルートされたその瞬間から、この地に息づく情熱、誇り、そして可能性を感じました。私はただバスケットボールをプレーするためにここに来たのではありません。何か特別なものを築き上げるためにここに来たのです。

毎試合、この街を代表するようなチームを作り上げたいと思います。タフで、決して諦めず、結束が固く、勝利への渇望に満ちたチームです。心を込めて戦い、互いのためにプレーし、ファン一人ひとりが私たちのユニフォームを着ることを誇りに思えるようなチームです。

しかし、素晴らしいものは選手だけで築けるものではありません。皆さんの力が必要です。皆さんのエネルギー、信念、そして応援こそが、対戦相手が私たちのホームコートに足を踏み入れた瞬間に感じるような、圧倒的な雰囲気を作り出す原動力となります。

私は毎日、情熱と勤勉さ、そして闘志を注ぎ込むことを約束します。さあ、皆さんと共に、茨城のすべての人々が誇りに思える文化、チーム、そして未来を築き上げましょう。

Hello Ibaraki!

I am incredibly excited and honored to become part of this community. From the moment I was recruited to Ibaraki, I felt the passion, pride, and potential that can exist here. I didn’t come here just to play basketball, I came here to help build something special.

I want us to create a team that represents this city every single night: tough, relentless, connected, and hungry to win. A team that competes with heart, plays for each other, and makes every fan proud to wear our colors.

But great things are never built by players alone. We need all of you. Your energy, your belief, and your support can help create an atmosphere that every opponent feels the moment they step into our gym.

I promise to bring my passion, my work ethic, and my fire every single day. Together, let’s build a culture, a team, and a future that all of Ibaraki can be proud of.

落 慶久GM コメント

ヴィック・ロー選手と、2026-27シーズンからの「2年契約」にて、選手契約(新規)に合意いたしましたことをご報告いたします。



Bリーグ最高峰のタレントであり、千葉ジェッツや琉球ゴールデンキングスをB.LEAGUE CHAMPIONSHIP FINALSに導いたロー選手が、我々の掲げる大いなる野心とビジョンに共感し、これからの2年間を茨城ロボッツと共に戦う決断をしてくれたことに、GMとして、そしてクラブを代表して最大の興奮と深い感謝の意を表します。



ロー選手は、201cmの並外れた身体能力と、コートのどこからでも得点を量産できる圧倒的なオフェンススキルを誇る、文字通りリーグトップクラスの選手です。さらに彼の真の価値は、相手のエースを完全に封じ込めるタフなディフェンス力、そして何よりも「チームを勝たせる」という強烈なチャンピオン・メンタリティとリーダーシップにあります。



今オフ、私たちは「サイズアップ」「ディフェンス改革」「世界基準の戦力補強」を覚悟をもって、一貫して進めてまいりました。前田 怜緒選手、吉井 裕鷹選手、福澤 晃平選手、渡邉 飛勇選手、フィン・ディレイニー選手、ティム・ソアレス選手、レイ・パークスジュニア選手、そしてこのヴィック・ロー選手。B2で5年、B1で5年かけて築き上げてきた基礎をもとに、新たなステージで飛躍する準備は整ったと確信しております。

ロー選手が持つ勝者のDNA、そして複数年契約という彼の強いコミットメントは、赤間 賢人選手ら若手にとって最高の教科書となり、チーム全体のクオリティを異次元へと引き上げてくれるはずです。



ファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま。新時代「B.PREMIER(Bプレミア)」で主役となるための準備は整いました。

茨城ロボッツの新たな希望となるヴィック・ロー選手へ、どうか割れんばかりの熱い歓迎をお願いいたします。そして、私たちが挑む未知なる快進撃に、どうぞ最大の熱量でご期待ください。