「一問一答　ターゲット」シリーズの地理、公民科目を改訂！最新入試データを分析し収録語を選定、効率的な学習をサポートします！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『一問一答 地理（地理総合，地理探究） ターゲット 1400 三訂版』『一問一答 公共，政治・経済ターゲット 1400 三訂版』『一問一答 公共，倫理ターゲット 1500 三訂版』の3冊を6月19日（金）に刊行いたしました。

『一問一答 地理（地理総合，地理探究） ターゲット 1400 三訂版』『一問一答 公共，政治・経済ターゲット 1400 三訂版』『一問一答 公共，倫理ターゲット 1500 三訂版』の3点は、過去10年分の大学入試データを徹底分析して収録語を選定した、効率的な学習のできる問題集です。

◆旺文社の学習アプリ「学びの友」で、「一問一答」機能が使える！ (2026年秋頃対応開始予定)

新たにiOS/Android版アプリ「学びの友」に対応し、各書籍の「一問一答」機能が利用できるようになります。いつでもどこでも手軽に学習することが可能です。なお、アプリ対応開始は2026年秋頃の予定となります。

■各書籍の特長

【一問一答 地理（地理総合，地理探究） ターゲット 1400 三訂版】

◆レベル・目標とする大学に応じて知識を強化！

入試基礎レベル1000問、私大上位レベル400問という2段階レベルで構成しています。それぞれのレベルで「地図の利用」「系統地理」「地誌」の全範囲を扱っているため、必要な用語を効率的に暗記することができます。「入試基礎レベル」で地理の全範囲を学習し、さらに次の「私大上位レベル」の問題に移ることで、それぞれの単元の知識が深まり、効率よく定着させることができます。

（『一問一答 地理（地理総合，地理探究） ターゲット 1400 三訂版』入試基礎レベル）

◆統計資料問題を100問収録！

地理で重要な統計資料問題を100問収録し、統計資料のどこに着目して、どのように解答を導けばよいかを、簡潔に解説しています。一問一答で得た知識が、実際の問題を解くのに役立つことが実感できます。

（『一問一答 地理（地理総合，地理探究） ターゲット 1400 三訂版』統計資料問題）

【一問一答 公共，政治・経済ターゲット 1400 三訂版】

◆共通テスト対策に必要かつ十分な知識を効率的にインプット！

「公共」と「政治・経済」の２科目の必要かつ十分な知識が、この１冊でインプットできます。また、単なる一問一答だけではなく、正誤判定問題や選択問題、思考力問題、グラフ読解問題など様々な問題形式を追加しています。実際の共通テスト問題も掲載しているので、共通テスト対策にぴったりの1冊です。

（『一問一答 公共，政治・経済ターゲット 1400 三訂版』）

【一問一答 公共，倫理ターゲット 1500 三訂版】

◆共通テスト対策に必要かつ十分な知識を効率的にインプット！

「公共」と「倫理」の２科目の必要かつ十分な知識が、この１冊でインプットできます。また、単なる一問一答だけではなく、正誤判定問題や選択問題、思考力問題、グラフ読解問題など様々な問題形式を追加し、「思考力」の土台となる「知識」がしっかりと身につきます。実際の共通テスト問題も掲載しているので、共通テスト対策にぴったりの1冊です。

（『一問一答 公共，倫理ターゲット 1500 三訂版』）

■書籍概要

書名：一問一答 地理（地理総合，地理探究）ターゲット 1400 三訂版

著者：松本 聡

体裁：B6判 ／ 376ページ ／ 3色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035525

書名：一問一答 公共，政治・経済ターゲット 1400 三訂版

著者：金城 透

体裁：B6判 ／ 256ページ ／ 2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035526

書名：一問一答 公共，倫理ターゲット 1500 三訂版

著者：金城 透

体裁：B6判 ／ 272ページ ／ 2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035527

■アプリ「学びの友」概要

価格：無料

リリース日：2023年8月7日

推奨動作環境：PC・タブレット・スマートフォンに対応。ブラウザは、Google Chrome最新版、Microsoft Edge 最新版、Safari 最新版に対応。

URL：https://manatomo-app.obunsha.co.jp/

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/