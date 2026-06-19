【フォーシーズンズホテル大阪】料飲部長にオスカー・ミゲル・アブリル・ボンテュイスが就任

フォーシーズンズ ジャパンコレクションフォーシーズンズホテル大阪 料飲部長 オスカー・ミゲル・アブリル・ボンテュイス

フォーシーズンズホテル大阪（大阪府大阪市北区堂島2丁目4-32、総支配人：ジャンニ・コスタ）は、料飲部長に、オスカー・ミゲル・アブリル・ボンテュイス（Oscar Miguel Abril Bonthuis）が就任したことをお知らせいたします。

クルーズ業界やラグジュアリーホテル、全室スイートタイプのホテルなど、国際的な舞台で豊富な経験を積んだオスカーは、グローバルな視点を生かし、ホテル内のレストランやバーの運営全般を統括します。今後は、それぞれのダイニングコンセプトをさらに磨き上げるとともに、独自性あふれる体験の創出を通じて、フォーシーズンズホテル大阪を、日本を代表するガストロノミーデスティネーションの一つとすることを目指します。

オスカーが大切にするのは、お客様の期待やニーズを察する感性と人とのつながり、そしてお一人お一人に合わせたホスピタリティです。その土地の魅力や文化を感じられる食体験や心に残るひとときを通じて、自然で心地よいダイニングジャーニーを提供し、期待を超える価値をお届けしてまいります。

フォーシーズンズホテル大阪 総支配人のジャンニ・コスタは次のように述べています。

「オスカーをフォーシーズンズホテル大阪に迎えることができ、大変嬉しく思います。国際的な経験に裏打ちされた高い専門性と運営力、そしてチームを導く優れたリーダーシップは、ホテルの経営チームにとって大きな力となるでしょう。今回の就任は、大阪らしい活気や魅力を大切にしながら、世界中から訪れるお客様に向けてさらなる美食体験を創造していく重要な一歩になると確信しています。」

オスカーの指揮の下、今後もフォーシーズンズホテル大阪は、卓越したホスピタリティと記憶に残る美食体験を通じて、お客様一人ひとりに特別なひとときをお届けしてまいります。

オスカー・ミゲル・アブリル・ボンテュイスの詳しい経歴については、フォーシーズンズホテル大阪公式プレスルームをご覧ください。

https://press.fourseasons.com/osaka/hotel-team/?lang-select=Japanese

フォーシーズンズホテル大阪 レストラン＆バーのご紹介

・シグネチャー広東料理レストラン「江南春（ジャンナンチュン）」

https://www.instagram.com/jiangnanchunosaka/

・シグネチャー広東料理レストラン「江南春（ジャンナンチュン）」

・鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ

https://www.instagram.com/labysse_osaka/

鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ

・バー・ボタ

https://www.instagram.com/barbotaosaka/

バー・ボタ

オールデイフレンチビストロ「ジャルダン」

オールデイフレンチビストロ「ジャルダン」

ベーカリーショップ「ファリーヌ」

ベーカリーショップ「ファリーヌ」

フォーシーズンズホテル大阪について

中之島エリアより望む「フォーシースンズホテル大阪」外観

世界をリードするラグジュアリーホテルブランドである「フォーシーズンズホテルズアンドリゾーツ」は、現在47カ国に133ホテルとリゾートを運営しています(2025年4月現在)。「フォーシーズンズホテル大阪」は、日本で4軒目のホテルとして、歴史と文化が息づく水の都・大阪の堂島にアーバンラグジュアリーのアイコンとして2024年8月1日に誕生しました。和のエッセンスを取り入れた175室の客室(うちスイート27室)、モダン旅館を表現した全室畳敷きの特別コンセプトフロア「GENSUI(玄水)」、室内プール、温浴施設、スパ、ジム、貸切風呂を兼ね備えたウェルネスフロア、個性豊かな5つのレストラン&バー、自然光が降り注ぐ明るくオープンなボールルーム から高層階の眺望が特徴の小規模イベント向けのスカイサロン、大小さまざまな社交イベントやビジネスイベントに最適な宴会場施設にいたるまで、館内全てで日本らしさを取り入れた独創的な体験をご提供いたします。大阪の街並みを一望するダイナミックな眺望とのコントラストが、訪れるたびに新鮮な記憶を刻みます。

「フォーシーズンズホテル大阪」についての詳細は、下記をご覧ください。

公式サイト : https://www.fourseasons.com/jp/osaka/

プレスルーム: https://press.fourseasons.com/jp/osaka/trending-now/fact-sheet/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fsosaka/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。