にゃんこ大商店に新デザインのリュックが登場！普段のお出かけが一層楽しくなるようなデザインは必見！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、本日2026年6月19日（金）から、ポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」にて、日常のお出かけを豊かにする「リュック ネコテンNVY」および「リュック TBC BLK」を発売いたしました。

新たなデザインのリュックが2種新登場！

2026年6月19日（金）から、シンプルな色合いで大人っぽく、普段使いにもピッタリの「リュック ネコテンNVY」および「リュック TBC BLK」を「にゃんこ大商店オンライン」( https://www.nyanko-daishoten.jp )にて発売いたしました。

毎日をちょっと彩る、シンプルかつさりげないデザイン

（ネコテンデザイン）

外側はネイビーがベースの落ち着いたデザイン。

ネコ店長＆ネコ店員のアクリルチャーム付。

（TBCデザイン）

黒がベースのシックなデザイン。

ネコ＆タンクネコのアクリルチャームが良く目立ちます。

ポップで可愛い、リュック内側のデザインにも注目

(ネコテンデザイン)

色鮮やかなネコテンのキャラクターが集合。

お出かけがより一層楽しくなること間違いなし。

(TBCデザイン)

『にゃんこ大戦争』でおなじみのキャラが集合。

青を基調とした、にゃんこ好きにはたまらないデザイン。

・商品情報

【商品名】リュック ネコテン NVY

【価格】7,920円（税込）

【サイズ】約W30×H40×D12cm

【素材】ポリエステルオックス

【商品名】リュック TBC BLK

【価格】7,920円（税込）

【サイズ】約W30×H40×D12cm

【素材】ポリエステルオックス

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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