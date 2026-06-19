BL漫画『校内恋愛したらクビ(ハート)』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売中！ 公式イラスト＆“スーツ”がテーマの描き下ろしを使用したグッズが景品に!!
あとろ先生が手掛けるBL漫画『校内恋愛したらクビ(ハート)』が、オンラインくじ「eeoくじ」に登場！ 2026年6月19日(金)から通販サイト「eeo Store online」で販売中です。
「eeoくじ」の景品には、公式イラストと“スーツ”をテーマにした描き下ろしイラストを使用。気品あふれるスーツのリンクコーデをスマートに着こなす伊万里柊夜と四海莉央の、多幸感あふれる様子は眼福です……！
そんなイラストをたっぷりと使用した景品がゲットできる『校内恋愛したらクビ(ハート)』の「eeoくじ」の魅力をご紹介します♪
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/8034?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1154(https://eeo.today/store/101/title/8034?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1154)
販売情報
販売期間：2026年6月19日(金)～7月9日(木)
販売価格：1回880円（税込）
お届け日：2026年8月下旬頃予定
決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済
開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/8034?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1154)
描き下ろしイラスト＆公式イラストを使用した豪華景品が登場！
【景品一覧】
S賞：アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）
A賞：アクリルスタンド（全2種）
B賞：アクリルキーホルダー（全5種）
C賞：アクリルぷちスタンド（全5種）
D賞：缶バッジ（全5種）
※A賞～D賞はランダムで1種が当たります。
「eeoくじ」を購入して、イラストカードもゲット！
今回発売した『校内恋愛したらクビ(ハート)』の「eeoくじ」を1会計で10枚お買い上げごとに、特典としてイラストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼントします。
「eeoくじ」を購入した記念に、イラストカードもぜひゲットしてください♪
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S賞：アクリルアートボード［A5サイズ］（全1種）
S賞のアクリルアートボードは、およそ21cm×15cmのサイズ。台座が付属しているので、デスクや棚などお好きな場所に飾ることができます。
なお、S賞は「eeoくじ」を1会計で50枚購入すると確実にゲットできるので、詳細は画像をチェック！
A賞：アクリルスタンド（全2種）
高さおよそ15cmのアクリルスタンドがB賞に。伊万里と四海が寄り添う描き下ろしイラストのアップ＆全身姿のアクスタをご用意しました♪
B賞：アクリルキーホルダー（全5種）
B賞のアクリルキーホルダーは、大きさおよそ6.5cm×6.5cm以内。描き下ろしイラスト＆公式イラストを使用しているので、コレクションとしてお部屋に飾るのにぴったりです！
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C賞：アクリルぷちスタンド（全5種）
大きさおよそ7cm×7cm以内というスッキリとしたサイズのアクリルぷちスタンドがC賞に！ 堅物全開の伊万里、甘々な四海、とろけそうな表情の伊万里、ヤンデレ発揮中の四海など、想い出のシーンを詰め込みました♪
D賞：缶バッジ（全5種）
D賞は直径5.7cmの缶バッジ。カバンなどに付けて作品＆カプ愛をアピールするのはもちろん、お部屋に並べて自分だけのギャラリーを作るのも◎
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原作情報＆関連リンク
『校内恋愛したらクビ(ハート)』
著者：あとろ
出版社：スクウェア・エニックス
レーベル：ガンガンコミックスBLiss
◇作品ページ：https://magazine.jp.square-enix.com/bliss/series/kounai/
◇あとろ先生公式X：https://x.com/atro_1230
◇ガンガンBLiss編集部公式X：https://x.com/gangan_BLiss
(C)atro/SQUARE ENIX
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus