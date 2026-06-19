【博報堂BIZ GARAGE主催】ひとと組織の創造性の高め方 ～日本×北欧の視点から学ぶ、自走するチームづくり～

株式会社博報堂

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。

今回のテーマは「ひとと組織の創造性の高め方～日本×北欧の視点から学ぶ、自走するチームづくり～ 」。

「社員が指示待ちで自発的に動かない」「パーパスやMVVの自分ごと化が進まない」「従業員エンゲージメントが高まらない」-組織の成長や変革を目指す中で、このような悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。

不確実性の高い現代において、組織を持続的な成長へと導く鍵は、メンバーひとりひとりの内的動機や創意工夫を引き出し、「受け身の組織」から「自走するチーム」へと変革することにあります。

本セミナーでは、デンマーク発の世界的なビジネススクール「KAOSPILOT」からゲストを招き、博報堂コンサルティングのメンバーと共に「自走するチームづくり」のアプローチをご紹介します。

日本と北欧の実践知を融合し、組織文化を変革する視点や現代における創造的なリーダーシップのあり方を深掘り。個人の力をチームの創造的知性やブランド価値へと昇華させるメソッドに迫ります。

ひとと組織の創造性を高め、確かな成果へ結びつける実践的なヒントをお届けしますので、経営企画や人事、マネジメント層など、組織の未来を担う皆様の次なる一手としてぜひご参加ください。

■ イベント概要

タイトル：ひとと組織の創造性の高め方

～日本×北欧の視点から学ぶ、自走するチームづくり～

主催：博報堂BIZ GARAGE

日時：１.2026年7月2日(木)15:00~16:10

２.2026年8月4日(火)11:00~12:10

※両日とも同内容

※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり

形態：オンラインイベント(ライブ配信)

料金：無料

参加方法：事前登録制

詳細・応募：https://www.bizgarage.jp/seminar/20260702?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260611&utm_content=seminar/20260702(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260702?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260611&utm_content=seminar/20260702)

イベント概要＆お申し込み :https://www.bizgarage.jp/seminar/20260702?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260611&utm_content=seminar/20260702

■ 応募締め切り

１.2026年6月29日(月)15:00

２.2026年7月30日(木)15:00

※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。

■ プログラム ※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

1. オープニング

2. ブランド経営と創造的なHRデザイン

3. 創造的なコラボレーションが生まれる組織

4. ディスカッション

5. クロージング

■ 登壇者

デイビッド・ストークホルム氏

KAOSPILOT

「クリエイティブ・リーダーシップ・プログラム」のプログラムディレクター。2008年にポールとともに同プログラムを共同設立し、以来、運営および開発を牽引している。また、経験豊富なコーチとしても活動しており、コーアクティブ・インスティテュート（CTI）の認定プログラムでは講師を務める。

ポール・ナトープ氏

KAOSPILOT

2008年にデイビッドとともに「クリエイティブ・リーダーシップ・プログラム」を共同設立。以来、世界中の何千人ものリーダーに向けてトレーニングを実施している。また、長年にわたり地域コミュニティに深く関わりながら、市民による民主主義への参加を支援する実践的な取り組みの普及にも尽力している。

福原 大介

博報堂コンサルティング HRデザインラボ

2003年博報堂入社。ブランド・イノベーションデザイン等を経て2024年博報堂コンサルティング出向。HRデザインラボ所長就任。様々な企業のインナーブランディングや採用ブランディング、組織開発を支援。

岡本 廉

博報堂コンサルティング HRデザインラボ

2022年博報堂入社。ブランド・イノベーションデザイン局を経て2024年博報堂コンサルティング出向。インナーブランディングを中心に、ブランド戦略の策定から浸透・運用まで幅広く支援。

■ BIZ GARAGEについて

株式会社博報堂では、クライアントのフルファネルマーケティングを実践する各種ソリューション情報やお役立ち情報を掲載するビジネスポータル「BIZ GARAGE」を運営しています。

クライアントの商品・サービスの認知・興味を促進させる広告・販促領域だけでなく、購入・リピートといった生活者の顧客化からファン化までをフルファネルでサポートするために、「セールス領域」「EC領域」「OMO領域」等の関連する実践的なソリューション情報を発信中です。

HP：https://www.bizgarage.jp/

【ウェビナーに関するお問い合わせ】

BIZ GARAGE 運営事務局：info.bizgarage@hakuhodo.co.jp