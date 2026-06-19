新東通信、公式noteを活用した新オウンドメディアを公開　～社員の「こだわり」と独自の視点を起点に、ビジネスや地域を豊かにするインサイトを発信～

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也 以下「新東通信」）は、社員の“こだわり”や“プロフェッショナルな視点”を起点に、クリエイティブ、マーケティング、AI、地域創生などにまつわる知識やアイデアを届ける新オウンドメディア（公式note）を本日より公開します。

コミュニケーションのあり方が激変する現代において、企業が発信する情報の質や、その背景にある「人」の想いがこれまで以上に重視されています。日々変化する市場や社会のニーズに応えるため、変化を捉え企業の成長を牽引する「事業グロース・エージェンシー」である新東通信が発信する情報も、より多角的に進化しています。

本メディアは、現場で活躍するスタッフの独自の知見や熱量をそのまま反映し、ビジネスや地域創生のヒントになる多彩なコンテンツを展開します。新東通信がこれまで培ってきたマーケティングやクリエイティブのノウハウをはじめ、日本全国の地域創生への取り組み、そして働くメンバーのリアルな声を定期的に届け、企業のマーケターから地域の方々まで、幅広い読者に役立つ情報を発信します。

■公式note開設の背景と狙い

これまでもプレスリリースやコーポレートサイトを通じて事業内容や実績を発信してきましたが、企業の根底にある価値観や働く仲間のリアルな姿といった「深層」までを十分に届けるには、既存のメディアだけでは捉えきれない部分がありました。特に広告ビジネスにおいては、世の中に出る成果物の背後にある「思考のプロセス」や「動きの泥臭さ」にこそ、その会社ならではの独自性が表れます。

そこで新東通信は、普段は表に出ることのないこの「考える過程」を積極的に公開し、当社の価値観や思考の姿勢に共感する方々との出会いを生み出したいと考えています。完成された制作物だけではなく、課題の捉え方、言葉の選び方、そして企画が生まれるまでの試行錯誤をありのままに綴ることで、入社後の働き方や社風をリアルに感じてもらうことを目指します。

「伝えること」を生業にする企業だからこそ、まずは自分たちのことを、自分たちの言葉でオープンに伝えます。新東通信は、その姿勢そのものをこれからの採用活動の中心に置いていきます。

◇新東通信 公式note

https://note.com/shinto_tsushin

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア‧アジアパラ競技大会、銀座街バル、愛‧地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。広告を超え、未来のビジネスへ。”おもろいこと”を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース‧エージェンシー。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

URL：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社新東通信

Email：corp-manage_office@shinto-tsushin.co.jp