『ぱにぽに』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売中！ 公式イラストを使用した新作グッズが豪華景品に!!
『ぱにぽに』のオンラインくじ「eeoくじ」が発売！ 2026年6月19日(金)から通販サイト「eeo Store online」で販売がスタートしました。
氷川へきる先生が手掛ける『ぱにぽに』は、桃月学園の1年C組を舞台に、10歳でMITの博士号を修得した天才ちびっこ先生・レベッカ宮本（ベッキー）と、彼女が受け持つ個性豊かな生徒たちが繰り広げる学園コメディです。
今回の「eeoくじ」では、公式イラストを使用した新作グッズが景品にラインナップ。思わず笑顔になってしまう魅力的な景品を、特典情報とあわせてご紹介します！
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
https://eeo.today/store/101/title/8023?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1156(https://eeo.today/store/101/title/8023?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1156)
開催情報
販売期間：2026年6月19日(金)～7月4日(土)
販売価格：1回880円（税込）
お届け日：2026年8月下旬頃予定
決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済
開催場所：eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/8023?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1156)
豪華な景品がS賞からC賞まで登場！
【景品一覧】
S賞 アクリルスタンドプレート（全1種）
A賞 アクリルカード（全5種）
B賞 アクリルキーホルダー（全8種）
C賞 缶バッジ（全10種）
※S賞以外はランダムで1種が当たります。
「eeoくじ」購入特典は限定イラストカード！
『ぱにぽに』の「eeoくじ」を1会計で10枚ご購入ごとに、イラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼントします！
S賞 アクリルスタンドプレート（全1種）
『ぱにぽに』の「eeoくじ」の中で一番レアなS賞には、大きさ12cm×12cm以内（組み立て前）のアクリルスタンドプレートが登場！ 台座に各パーツを差し込んで組み立てることで、奥行きと立体感が生まれるスタンド型アイテムです。
また「eeoくじ」を1会計で50回ご購入いただくと、S賞が確定に！ 詳細は画像をチェックしてみてください!!
A賞 アクリルカード（全5種）
A賞は、鮮やかなカラーイラストが目を惹くおよそ7cm×9cmのアクリルカードです。やや厚みがあるので、ラックなどにそのまま立てかけて並べるのもおすすめ♪
B賞 アクリルキーホルダー（全8種）
大きさおよそ6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダーがB賞に！ カバンやポーチに付ければキュートなワンポイントになるほか、大切な私物の目印としても大活躍します。
C賞 缶バッジ（全10種）
C賞は、お顔をアップめにデザインした直径5.7cmの缶バッジ。個性豊かなキャラクターたちの愛らしい表情を、ぜひお手元でじっくりと眺めてみてください！
▼eeo Store online（通販）へ▼
ご注文はこちらから！
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(C)Hekiru Hikawa/SQUARE ENIX
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus