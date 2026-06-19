約550本のひまわりに囲まれて、“日本の夏”を満喫！「てんぼうパークの夏景色」猛暑や紫外線を気にせず快適に過ごせる“空の避暑地”*7月9日（木）～8月31日（月）*

株式会社サンシャインシティ

「酷暑日」が制定された今年の夏も、気温が全国的に平年より高くなると見込まれています※。海抜251mにある屋内の「空の公園」では、約550本のひまわりや涼やかな風鈴、風ぐるまで彩られた“空の避暑地”が登場します。てんぼうの丘エリアには、360度ひまわりに囲まれるフォトスポットを展開。まるで満開のひまわり畑に迷い込んだような夏らしい一枚を、日焼けや汗を気にすることなく撮影いただけます。さらには、約200個の風鈴や約50個の風ぐるまが並ぶスポットも初登場し、日本の夏ならではの涼をご体感いただけます。また、期間中の特定日には、お子さまの夏休みの自由研究・工作にもピッタリな「オリジナル風鈴作り」や「ひまわりのタネまき体験」、「天体望遠鏡ワークショップ」を開催。併設する「てんぼうパークCAFE」では、展望台から見える昼と夜の景色をイメージした２色の「クリームソーダ」を期間限定で販売します。

天候や猛暑を気にすることなく過ごせる心地よい空間で“日本の夏”を感じに、ぜひてんぼうパークにお越しください。

※気象庁 3か月予報（2026年5月19日発表）https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1121-bc076f7dcc7c2f54a996e353cbb5b1a6.pdf

イベントのポイント

１.夏の風物詩「ひまわり」や「風鈴」、「風ぐるま」のフォトスポットを展開！

約550本の満開のひまわりに囲まれた館内では、暑さや紫外線を気にせずいつでも“映える”写真撮影をお楽しみいただけます。日没後は館内が暗くなり、ライトアップされたひまわりがほんのりと光るのを眺めながら、ロマンチックな夏の夜をお楽しみいただけます。さらに、「風鈴」や「風ぐるま」を設けたフォトスポットも登場。風鈴の涼やかな音色を感じながら、どこか懐かしい日本の夏らしさをご体感いただけます。

２.夏にぴったりなどこか懐かしさを感じるクリームソーダ！

併設する「てんぼうパークCAFE」では、展望台から見える昼と夜の景色を表現した2色のクリームソーダが登場！思わず写真を取りたくなるような鮮やかなカラーは夏にぴったり！「どちらの色も楽しみたい」「2つの味を飲み比べたい」という方におすすめの「ダブルクリームソーダ」も期間限定で販売します。見て楽しい、飲んでおいしい、この夏だけの特別な一杯です。

３.自由研究・工作にぴったりなワークショップも！

期間中の特定日には、ガラスの風鈴に自由にお絵描きをして自分のオリジナル風鈴を作る体験や、ひまわりのタネをまいてお持ち帰りいただける「ひまわりのタネまき体験」、さらに天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分で組み立てた天体望遠鏡を使って満月を観賞する「天体望遠鏡ワークショップ」を開催します。

イベント名：てんぼうパークの夏景色

期 間：7月9日（木）～8月31日（月）

場 所：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

料 金：展望台入場料のみでお楽しみいただけます。 ※一部ワークショップ等は有料

ウェブサイト：https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-37867.html

館内装飾

暑さや紫外線を気にせずいつでも満開のひまわりを撮影いただけます。約550本のひまわりの一部は生植栽となっており、約200個の風鈴や約50個の風ぐるまを装飾した通路は、“日本の夏”を涼やかに演出します。また、日没後には館内が暗くなり、ライトアップされたひまわりがほんのりと光る装飾や夜景をお楽しみいただけます。

期間中の各日19:00以降入場できるお得な「ナイトペアチケット」を販売します！展望台から見える夜景をお楽しみいただけます♪

※詳細は展望台ウェブサイトをご覧ください

てんぼうパークCAFE

◆期間限定メニュー

てんぼうパークCAFEでは、展望台から見える昼と夜の景色を表現した2種類のクリームソーダをイベント期間限定で販売！どこか懐かしい可愛らしさが特徴。

ダブルクリームソーダ【1,350円】

2種のクリームソーダが1つのカップに！てんぼうパークの昼と夜の景色をイメージしたカラーがかわいいドリンクはどちらもメロン味なのにどこか違う、飲み比べも楽しめる1杯！カップルや友人同士でも一緒にお楽しみいただけるロングストローも2本ご用意。

おひさまクリームソーダ【700円】

てんぼうの丘をイメージした、グリーンとブルーの鮮やかなクリームソーダ。混ぜるとメロン味のおかしのような懐かしいメロンソーダの味。

おつきさまクリームソーダ【700円】

てんぼうパークからの夜景をイメージした、紫色のグラデーションのクリームソーダ。混ぜるとあのメロンアイスを思わせるメロンソーダの味。

◆夏の夜をよりお楽しみいただけるアルコールドリンクも販売！

生ビールやハイボールのほか、てんぼうパークオリジナルのアルコールメニューを提供しております。

黄昏マンゴーティーサワー【880円】

夕景のようにとろけるマンゴーの甘さと紅茶の香りが広がる黄昏をイメージした特製サワー。

月光レモンサワー【880円】

月光のように澄んだレモンの爽快感に、ほのかな甘みが重なる、やさしい味わいの月光サワー。

期間中には、各日16:00以降入場のお客様対象に、お得な「アルコールドリンク1杯付展望台入場チケット」を販売します！

※詳細は展望台ウェブサイトをご確認ください

お子さまの自由研究や工作にぴったりな各種ワークショップも！

■工作ワークショップ

期間中の特定日には、「オリジナル風鈴作り」や「ひまわりのタネまき体験」を実施します。どちらも各日数量限定です。

１.オリジナル風鈴作り・・・ガラス製の風鈴にお絵描きをして、自分だけのオリジナル風鈴を制作できます。作った風鈴はお持ち帰りいただけます。

２.ひまわりのタネまき体験・・・自分でデコレーションしたカップにひまわりのタネをまく体験ができます。タネをまいたカップはお持ち帰りいただけます。※協賛：(株)サカタのタネ

オリジナル風鈴作り

日程：7月9日(木)～12日(日)、18日(土)～20日(月・祝)、25日(土)・26日(日）、8月1日(土)・2日(日)、8日(土)～16日(日)、22(土)、23(日)

時間：１.各日11:00～17:00 ２.各日11:00～16:00

所要時間：１.約20～30分 ２.約５～10分

料 金：１.1,500円 ２.300円

参加方法：「アソビュー！」での事前予約または、当日のご参加も可能です※各日数量限定、当日のご参加は空き状況次第になります

ウェブサイト：https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-37867.html

◆てんたいパーク 天体望遠鏡ワークショップ

7月の満月「バックムーン」にあわせて(株)ビックカメラ、(株)サイトロンジャパン、(株)ケンコー・トキナーの3社協力のもと、天体望遠鏡ワークショップを開催します。小学生を対象にした学習用天体望遠鏡キットNEWTONY(ニュートニー)を使って天体望遠鏡の仕組みを学びながら本体を組み立て、組み立てた後は天体望遠鏡を使って、月を観賞いただけます。

※ワークショップの詳細は展望台ウェブサイトをご確認ください。

過去開催の様子

日時：7月28日(火)、29日(水）各日17:15～19:30、18:15～20:30

料金：17,000円 ※大人1名、子ども1名の入場料+天体望遠鏡キット代を含む

参加人数：各日2回開催、各回15組30名

参加方法：7月15日(水)11:00より「アソビュー！」にて販売開始

ウェブサイト：http://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-37704.html

◆てんたいパーク スタージョンムーン観賞会～満月の夜のチルタイム～

8月の満月「スタージョンムーン」の観賞会を開催。館内に設置した天体望遠鏡から満月をご覧いただけます。また、満月観賞会にあわせて18:45～19:45にはウクレレとギターの2人組ユニット「Masha（ましゃ）」による「満月の下のウクレレコンサート」を開催します。生演奏をBGMに、満月を眺めながらしっとりとチルタイムをお楽しみいただけます。

※イベント詳細は展望台ウェブサイトをご確認ください。

ウクレレコンサート

日時：8月28日(金)

【満月観賞会】18:30～20:30 (月の出18：16頃)

【ウクレレコンサート】18:45～19:45

料金：展望台入場料のみでお楽しみいただけます

ウェブサイト：http://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-37705.html

担当者コメント

サンシャイン60展望台 てんぼうパーク イベント担当/ 清水 紀之（しみず のりゆき）

今年も暑い夏の季節がやってきました。今年は「ひまわり」と「風鈴」の装飾をテーマに、昼と夜それぞれの時間帯にしか撮影できないフォトスポットを多数ご用意しました。

また、特定日の日中には「オリジナル風鈴作り」や「ひまわりのタネまき体験」、「天体望遠鏡ワークショップ」といった夏の思い出作りにぴったりのイベントも開催します。その他、てんぼうパークCAFEでは、夏ならではのメニュー「クリームソーダ」を期間限定販売！様々な体験とここでしか味わえない感動をぜひお楽しみください。

てんぼうパーク 夏のイベント情報

アニメ「リラックマ」ごゆるり空の旅×サンシャイン60展望台 開催決定！*7月24日（金）～8月31日（月）*

てんぼうパーク内のイベントスペースでは7月24日(金)～8月31日(月)の期間、アニメ「リラックマ」ごゆるり空の旅×サンシャイン60展望台を初開催！

2026年4月より放送開始したアニメ「リラックマ」とのコラボイベントです。イベントキービジュアルやアニメ「リラックマ」の場面写を使用した装飾やぬい撮りスポット等、アニメ「リラックマ」の世界を体感できる展示が並びます。また、併設する「てんぼうパークCAFE」では、イベントコラボメニューを展開。詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

期間：7月24日(金)～8月31日(月)

場所：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク イベントスペース

料金：展望台入場料のみでお楽しみいただけます。※ワークショップ等一部有料

ウェブサイト：https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-37834.html

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます

https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1121-bc076f7dcc7c2f54a996e353cbb5b1a6.pdf

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。

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■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク概要

●所在地：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60F

●営業時間：11:00～21:00 ※最終入場は終了30分前 ※時期や特別営業時などにより変更がございます。

●入場料：大人（高校生以上）平日700円～・土日祝900円～／こども（小・中学生） 平日500円～・土日祝600円～ ／小学生未満 無料 ※団体入場の際は有料

※時期や特別営業時などにより料金が変動いたします。

●問合せ先：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 03-3989-3457

https://sunshinecity.jp/observatory/

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※施設名称表記上のお願い：見出しや本文などで施設名称が長すぎて入りきらない場合は、省略形「サンシャイン60展望台」をお使いください。なお、文章中に繰り返しで出てくる場合は、2回目以降は「展望台」と記述していただいて構いません。