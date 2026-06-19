【熊本ヴォルターズ】藤澤尚之選手 新規契約(複数年)

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、藤澤尚之選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。藤澤選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。

プロフィール

藤澤尚之［Naoyuki Fujisawa］

生年月日：1998年6月19日

身長：172cm

体重：70kg

ポジション：PG

背番号：18

出身地：京都府

【経歴】

天理大学

2020-21 熊本ヴォルターズ(特別指定選手)

2021-22 熊本ヴォルターズ

2022-23 バンビシャス奈良

2023-26 福井ブローウィンズ

2026- 熊本ヴォルターズ

※2027-28シーズンまでの複数年契約

【本人コメント】

このたび、熊本ヴォルターズに加入することになりました藤澤尚之です。

4年前に熊本を離れる際、「また成長した姿をお見せできることを楽しみにしております」と言い、こうしてヴォルターズに戻ってきて、有言実行するチャンスを与えてくださった七川GM、徳永AGM、チーム関係者の皆さんに感謝しています。

ヴォルターズブースターの皆さんの熱い応援の中でプレーできることを嬉しく思います。

皆さんと共に戦い、B.LEAGUE ONE初年度を優勝で飾れるよう、初心を忘れず頑張っていきます。

皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。

2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000019)

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉

#3 山本翔太選手(継続)

#11 石川海斗選手(継続)

#12 保坂晃毅選手(継続)

#17 澤邉圭太選手(継続)

#18 藤澤尚之選手(新規)

#31 山田安斗夢選手(継続)

#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)

〈スタッフ〉

遠山向人ヘッドコーチ(継続)

遥天翼アシスタントコーチ(継続)

比留木謙司アシスタントコーチ(新規)

本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)

内藤康ストレングスコーチ(継続)

与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)

扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)

大山陽マネージャー(継続)

川口結菜マネージャー(新規)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)