【熊本ヴォルターズ】藤澤尚之選手 新規契約(複数年)
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、藤澤尚之選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。藤澤選手とは、2027-28シーズンまでの複数年契約となります。
プロフィール
藤澤尚之［Naoyuki Fujisawa］
生年月日：1998年6月19日
身長：172cm
体重：70kg
ポジション：PG
背番号：18
出身地：京都府
【経歴】
天理大学
2020-21 熊本ヴォルターズ(特別指定選手)
2021-22 熊本ヴォルターズ
2022-23 バンビシャス奈良
2023-26 福井ブローウィンズ
2026- 熊本ヴォルターズ
※2027-28シーズンまでの複数年契約
【本人コメント】
このたび、熊本ヴォルターズに加入することになりました藤澤尚之です。
4年前に熊本を離れる際、「また成長した姿をお見せできることを楽しみにしております」と言い、こうしてヴォルターズに戻ってきて、有言実行するチャンスを与えてくださった七川GM、徳永AGM、チーム関係者の皆さんに感謝しています。
ヴォルターズブースターの皆さんの熱い応援の中でプレーできることを嬉しく思います。
皆さんと共に戦い、B.LEAGUE ONE初年度を優勝で飾れるよう、初心を忘れず頑張っていきます。
皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000019)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)