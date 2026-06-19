【7/4（土）東京開催】工藤勇一氏×宮田裕章氏が問う『AI時代の学び』CoIUがTiBで高校生向け特別イベント実施

一般社団法人CoIU設立基金

2026年4月に開学したCo-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）は、Tokyo Innovation Base（TiB／東京都千代田区）にて、高校生・保護者・教育関係者を対象とした特別イベント「正解のない時代に、あなたなら何を問い続ける？ー未来の学びについて考える1Dayプログラムー」を開催します。



本イベントでは、Co-Innovation Ecosystem共同代表理事／CoIU特別顧問の宮田裕章氏と、探究型教育の先駆者として知られる横浜創英高等学校 前校長／FC今治高等学校里山校 エグゼクティブコーチを務める教育アドバイザーの工藤勇一氏による特別トークセッションを実施いたします。

AIの進化や社会構造の変化を踏まえ、これからの時代に求められる学びや教育のあり方について語ります。

また、後半ではCoIU第1期生による実践発表や、参加者自身が問いに向き合う体験型ワークショップも実施。

正解のない時代を生きるために必要な力とは何かを、多様な参加者との対話を通じて考える機会をお届けします。

開催背景 ：答えのない時代に、問いを立てる力を育むために

生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進展により、私たちを取り巻く社会や働き方は大きく変化しています。AIが多くの「正解」を提示できる時代だからこそ、人には「何を問い続けるのか」がこれまで以上に問われています。

これからの社会では、知識を覚えるだけではなく、自ら問いを立て、多様な価値観を持つ人々と対話しながら新たな価値を創り出す力が求められます。

一方で、高校生の進路選択や大学選びにおいては、依然として偏差値や既存の評価軸が重視される場面も少なくありません。

そのなかで、「これからの時代に本当に必要な学びとは何か」「高校を卒業したあとの学びはどんな学びがあるとよいのだろうか」を改めて考える必要があります。

CoIUは、「共に文明を問い、未来を共創する。」を理念に掲げ、自ら問いを立て、地域や社会の現場で実践しながら学ぶ教育を展開しています。

地域や社会に向き合いながら、“問い”を育てるCoIU1期生たちの授業風景 。実際にイベントで体感していただきます。

本イベントでは、高校生・保護者・教育関係者が一堂に会し、これからの学びや教育のあり方について考えます。

宮田裕章氏と工藤勇一氏による特別トークセッションに加え、CoIU第1期生による実践発表や対話型ワークショップを通じて、「問い続ける力」の大切さを体感していただきます。





イベント概要：問い、対話し、実践する。CoIUの学びを体感

■イベント名

「正解のない時代に、あなたなら何を問い続ける？ー未来の学びについて考える1Dayプログラムー」

■日時

2026年7月4日（土）12:30～16:30（開場 12:00）

■会場

Tokyo Innovation Base（TiB）東京都千代田区丸の内3-8-3

■対象

・高校1～3年生

・保護者

・教育関係者

・探究学習や社会課題解決、地域づくり、起業、AIに関心のある方

■プログラム

第一部｜特別トークセッション

問い続ける人は、どう育つのか。 ― 主体性と共創から考える教育の未来 ―

AI時代に求められる学びや、これからの教育のあり方について、学校教育の最前線と新しい大学づくりの現場から考えます。

登壇

・宮田裕章（Co-Innovation Ecosystem共同代表理事／CoIU特別顧問）

・工藤勇一（教育アドバイザー／横浜創英高等学校 前校長／FC今治高等学校里山校 エグゼクティブコーチ）

第二部｜CoIU1期生 実践ピッチ＆公開ゼミ

新設大学に飛び込んだCoIU第1期生たちは、今何を学び、どのような挑戦をしているのか。地域での実践や、自ら設定した問いについて発表します。

第三部｜ワークショップ

「答えのない未来からの試験に共に挑む」

与えられた問いをもとに、参加者同士の対話を通して考えを深めるワークショップです。正解のない問いに向き合いながら、自分なりの考えを見つけていきます。



第四部｜問いの共有

イベントを通じて生まれた問いや気づきを共有しながら、自分が大切にしたいことや、これから挑戦したいことを言葉にします。参加者同士で考えを持ち寄りながら、どんな未来を創りたいのかを共に描く時間です。

特別プログラム｜交流会（参加任意・出入り自由）

イベント終了後、参加者同士が自由に交流できる時間をご用意しています。ぜひご参加ください。

※参加任意 ※途中参加・途中退出可能

詳細を見る :https://coiu-tib-event.peatix.com/view

登壇者 特別ゲスト

Co-Innovation Ecosystem共同代表理事／CoIU特別顧問

宮田裕章

1978年岐阜県生まれ。2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士（論文）。早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座助教を経て、2009年4月同准教授、2014年4月同教授（2015 年 5 月より非常勤） 、2015年5月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授。専門はデータサイエンス、科学方法論、Value Co-Creation。2025日本万国博覧会テーマ事業プロデューサーをはじめ多様な社会活動に携わる。地域とともに創る新しい未来のイメージについては今後SNSなどを含め様々な媒体で発信していく。

教育アドバイザー／横浜創英高等学校 前校長

工藤勇一

【主な略歴】

東京理科大学理学部応用数学科卒業、公立学校教員、東京都教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課

長を経て

千代田区立麹町中学校校長（2014 年４月～2020 年 3 月）

学校法人堀井学園 横浜創英中学・高等学校校長（2020 年 4 月～2024 年 3 月）

内閣官房 教育再生実行会議委員（2018 年８月～2021 年 8 月）

東京都の公立中学校教員・校長を歴任。東京都千代田区立麹町中学校校長時代には、「自律」「対話」を軸とした学校改革を推進し、従来の管理型教育から生徒主体の教育への転換を実現。その取り組みは全国から注目を集めた。

2020年より横浜創英高等学校校長に就任。「考えて行動できる人」の育成を目指し、探究的な学びや生徒主体の教育改革を推進。現在、FC 今治高等学校里山校 エグゼクティブコーチや東明館学園教育アドバイザーを務めながら、全国各地で講演や教育改革支援を行うなど、日本の教育界を代表する実践者として活躍している。

主な著書に『学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる！』『麹町中学校の型破り校長 非常識な教え』『学校ってなんだ！日本の教育はなぜ息苦しいのか』など。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.ac.jp/(https://coiu.ac.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は、岐阜県飛騨市に開学した4年制大学です。

「問いを立てる力」と「共創力」を育むことを教育の軸に据え、地域での実践と多様な理論・対話を往復する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題の解決に挑んでいます。飛騨高山地域を主なフィールドとしながら、全国にサテライトキャンパスを展開。地域と密接に連携した教育研究プログラムを通じて、次世代を担う人材の育成と地域社会の発展を目指します。

◯大学名：

Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）運営：学校法人CoIU

◯開 設 ：2026年4月

◯特別顧問：宮田裕章

理事長：井上博成

学長：高木朗義

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯所在地：岐阜県飛騨市古川町金森町11-15

・Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

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・Note：https://note.com/coiu_2026