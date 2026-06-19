【レストイン多賀】2026年6月21日（日）リニューアルオープン

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）が運営する「レストイン多賀」が、2026年6月21日（日）リニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、女性専用カプセルルームを新たに設置し、より安心で快適なご滞在を提供いたします。大型車をご利用のお客様はもちろん、乗用車での一人旅やコンサートなど各種イベントへの遠征時にも、気軽にご利用いただけます。

■女性専用カプセルルームの特徴

カプセルベッドは二段で、カプセルに向かって斜めに角度をつけたはしごがあり、昇り降りがしやすくなっています。

広さ：全長約2メートル、全高約1メートル、全幅約1メートル

設備：Wi-Fi完備、コンセント1口、室内灯、鏡1つ など

また、客室や共用部についても、壁紙クロスやカーペットを新調し、心地よくお過ごしいただけるホテルへとリニューアルいたします。

当ホテルは、名神高速道路のサービスエリア「EXPASA多賀」内でサウナ・大浴場を楽しめる宿泊施設です。高速道路のサービスエリア内に位置しており、数多くの飲食店やコンビニ等がある非常に利便性が高い施設です。ドライブ中の休憩や長距離移動での仮眠・ご宿泊など、深夜のご到着や早朝のご出発等、お客様のご都合に合わせたホテル滞在が可能です。

株式会社グリーンズは、今後もお客様のニーズに合わせた施設の拡充やサービスの向上に努め、快適な滞在を提供してまいります。

■レストイン多賀 概要

住所：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺字西谷66-36

TEL：0749-48-1233

URL：https://www.greens.co.jp/taga/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスホテルズブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務