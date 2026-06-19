引退前にもう一度！貝塚線600形をツートンカラーへ復刻塗装します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、貝塚線で運用中の600形の１編成（608号車、659号車）について、大牟田線（現：天神大牟田線）運行開始当時のマルーン＆ベージュのツートンカラーを復刻した特別塗装を実施し、2026年6月25日より運行を開始します。

貝塚線600形（2代目）は、1962年に運行を開始した現在運用している中で最も古い車両であり、2025年度下期より順次引退しています。600形は当初、マルーン＆ベージュのツートンカラーで大牟田線にて運行を開始し、1978年以降は順次アイスグリーンカラーへ変更、さらに1990年以降は貝塚線へ順次転籍し、オキサイドイエローカラーへと姿を変えてきました。

引退発表以降、鉄道ファンの皆さまからは、往年のツートンカラーやアイスグリーンカラーの復刻塗装を望む声が多数寄せられました。昨年は「西鉄電車アイスグリーン50周年企画」の一環として、600形1編成（606号車、656号車）をアイスグリーンに復刻塗装し、多くの反響をいただきました。こうしたご要望に再びお応えし、このたび新たに1編成（608号車、659号車）でツートンカラーの復刻塗装を実施するものです。引退を控えた600形の最後の雄姿に、温かいご支援をお願いいたします。

■ 西鉄電車 600形 ツートンカラー復刻塗装 概要

【運行期間】

2026年6月25日（木）～2028年3月（予定）

※車両運用の都合により運行期間は前後する可能性があります。

【車両】

西鉄600形（608号車、659号車）

定員：139名（1両あたり）

編成：2両

■ 西鉄600形の歴史

1951年

急行列車の輸送力増強と居住性向上の為に600形（初代）を製造しました。西鉄初の３両固定編成列車で、車体は18ｍ級2扉、吊り上がったような形の2窓が特徴です。納入時は固定クロスシートを配置されていましたが、輸送力改善のために急遽ロングシートに改装しました。

1962年

600形(2代目)が誕生。都市圏の通勤輸送における混雑激化に対応した、特急から普通までの運用が可能な汎用電車として開発しました。基本編成は2両（一部3両）固定で、状況に応じて4～7両編成を設定できます。1980年までは、マルーン＆ベージュのツートンカラーで運行していました。

1978年

車体の改良工事により、自動式方向幕が設置され、前照灯の位置も車両上部から窓下部に変更しました。また、カラーリングがアイスグリーンの車体にボンレッドの帯を配したものになりました。

（2025年7月より復刻塗装車両が運行中）

1990年

宮地岳線（現：貝塚線）に順次転籍。塗色もアイスグリーンからオキサイドイエローの現行カラーに変更しました。