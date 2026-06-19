事業再生コンサルティングのCross&Crown LLC、AIを活用した経営コンサルティングサービスとAI導入支援を開始

Cross&Crown合同会社

Cross&Crown合同会社（所在地：東京都港区、代表社員：増子貴仁、以下「Cross&Crown」）は、中小企業・小規模事業者向けに、AIを活用した経営コンサルティングサービスおよびAI導入支援サービスを2026年6月22日より開始いたします。

本サービスでは、事業再生・経営改善の現場で培ったコンサルティングノウハウに、Claude、Codex、Gemini等の生成AIを活用した分析・自動化・業務支援の仕組みを組み合わせ、経営判断の高速化、業務の属人化解消、営業・マーケティング改善、資料作成・レポート作成の効率化を支援します。

単なるAIツールの紹介や研修にとどまらず、企業ごとの経営課題、業務フロー、社内ナレッジ、営業活動、資金繰り・収益改善の状況に合わせて、実際に使えるAI環境の設計・導入・定着まで伴走します。

背景：中小企業に必要なのは「AIツール」ではなく、経営課題を解決するAI活用

生成AIの普及により、多くの企業がChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツールに関心を持つようになりました。一方で、中小企業の現場では、次のような課題が多く残されています。

・何からAI化すればよいのか分からない

・AIを導入しても、現場で使われず定着しない

・社内情報や顧客情報をAIに入力してよいか判断できない

・経営改善、営業改善、採用、人材育成、業務効率化にどう結びつければよいか分からない

・AI導入が目的化してしまい、売上・利益・資金繰り改善につながらない

Cross&Crownは、これまで中小企業の事業再生、資金繰り改善、営業改善、IT化、Web活用、システム開発を支援してきました。今回開始するAIコンサルティングサービスでは、こうした経営改善の実務にAIを組み込み、単なる効率化ではなく、事業の再構築と成長に直結するAI活用を支援します。

提供サービス

1. AI経営コンサルティング

経営計画、事業再生計画、営業戦略、マーケティング施策、採用・人材育成、業務改善などの領域において、AIを活用した分析・仮説立案・資料作成・施策設計を行います。

主な支援内容：

・経営課題の整理

・資金繰り、売上、粗利、固定費等の分析

・事業再生計画、経営改善計画の作成支援

・営業戦略、マーケティング施策の立案

・既存事業の収益改善、新規事業の検討

・経営会議用資料、金融機関向け資料、社内説明資料の作成支援

・AIを活用した意思決定支援

2. AI導入・活用支援

ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを、企業の業務に合わせて安全かつ実践的に導入します。単なるアカウント作成や使い方講座ではなく、実際の業務フローにAIを組み込み、現場で使える形に整えます。

主な支援内容：

・AI活用対象業務の選定

・AI利用ルール、プロンプト、テンプレートの整備

・社内文書、議事録、営業資料、報告書作成の効率化

・問い合わせ対応、社内FAQ、ナレッジ共有の支援

・データ集計、レポート作成、定型業務の自動化

・経営層・管理職・現場担当者向けのAI活用トレーニング

3. AIカンパニー導入サービス

企業内に、役割を持った複数のAIエージェントを導入し、経営者や管理部門を支える「社内AI組織」を構築します。

想定するAIエージェント：

・経営AI：戦略立案、KPI管理、経営判断支援

・マーケAI：市場分析、施策立案、コンテンツ作成

・分析AI：データ集計、可視化、予測、レポート作成

・業務AI：定型業務の自動化、文書作成、議事録作成

・人事AI：採用、育成、評価、組織課題の整理

これらのAIエージェントを企業ごとの業務に合わせて設計し、経営者・管理職・現場担当者が日常業務の中で活用できる環境を構築します。

Cross&CrownのAI導入支援の特徴

1. 事業再生・経営改善の現場を前提にしたAI活用

Cross&Crownは、資金繰り、営業改善、収益改善、事業再構築など、経営の現場に深く関わってきました。そのため、AI導入を「便利なツールの導入」で終わらせず、売上・利益・業務効率・意思決定の改善に結びつけることを重視します。

2. 経営とITの両面から支援

経営コンサルティングだけでなく、システム開発、Web制作、マーケティング支援、サイバーセキュリティの知見を活かし、AIを業務フローや既存システムにどう組み込むかまで支援します。

3. 中小企業でも導入しやすい現実的な設計

大規模な専用システムを前提とせず、既存のPC、既存のAI契約、既存の社内資料を活用しながら、段階的にAI活用を進めます。必要に応じて、ローカル環境や専用環境の構築にも対応します。

4. セキュリティと情報管理を重視

AI活用では、顧客情報、財務情報、社内資料、営業情報などの取り扱いが重要です。Cross&Crownでは、関連会社のサイバーセキュリティ領域の知見も活かし、情報漏洩リスクを抑えたAI活用ルールや運用体制の整備を支援します。

こんな企業におすすめ

・AIを使いたいが、何から始めればよいか分からない企業

・経営改善、事業再生、資金繰り改善にAIを活用したい企業

・営業資料、報告書、議事録、社内文書作成に時間がかかっている企業

・ベテラン社員のノウハウが属人化している企業

・採用、人材育成、評価、組織づくりに課題がある企業

・AIを安全に使うための社内ルールを整備したい企業

・AI導入を一過性の研修で終わらせず、業務に定着させたい企業

生成AIは、中小企業にとって大きな武器になります。一方で、AIを導入するだけで経営課題が解決するわけではありません。重要なのは、自社の課題を正しく整理し、売上、利益、資金繰り、業務効率、営業活動、人材育成といった実際の経営課題にAIをどう結びつけるかです。

Cross&Crownは、事業再生や経営改善の現場で、企業が本当に苦しい局面にあるときの課題と向き合ってきました。今回のAIコンサルティングサービスの目的は、事業再生や経営改善の現場で培ってきたノウハウを、AIによってさらに活かすことです。AIを使うことで、情報整理、仮説づくり、資料作成、分析の速度は大きく高まります。そこに、現場を理解した人間の判断を組み合わせることで、中小企業がより早く、より確実に次の一手を打てるよう支援していきます。

サービスページ

AIコンサルティングサービス

https://www.crossandcrown.co.jp/services/ai-consulting/

AIカンパニー導入サービス

https://www.crossandcrown.co.jp/services/ai-company/

会社サイト

https://www.crossandcrown.co.jp/

会社概要

会社名：Cross&Crown合同会社

英文表記：Cross&Crown LLC

所在地：東京都港区赤坂8丁目8-10 AKASAKA8BLDG. B1F

代表者：代表社員 増子 貴仁

創業：2008年3月9日

設立：2009年9月1日

資本金：1,127万円

事業内容：経営コンサルティング、AI導入支援、システムソリューション、Web制作、メディア事業、サイバーセキュリティ関連事業

公式サイト：https://www.crossandcrown.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

Cross&Crown合同会社

TEL：03-6721-0925

お問い合わせフォーム：https://www.crossandcrown.co.jp/