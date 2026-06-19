【調査PR実施企業の70.7%が「今後さらに増やす」】IDEATECH、「LLMO時代の調査PR白書」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（ https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr) ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「LLMO時代の調査PR白書」を無料公開しました。

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【このガイドの3つのポイント】

■「LLMO時代の調査PR白書」：要約

- PR活動の「目的」は実施・未実施企業で近い一方、過去1年でPR方針を見直した割合は78.8%対48.8%と差が開く- 調査PRを始める時点で生成AI引用を目的に挙げた企業は11.5%だが、実施後に成果として実感した企業は27.4%--価値は“後から”見えてくる- 調査PR実施企業の70.7%が今後の実施頻度を「増やす」と回答。調査PRは露出施策から“情報資産づくり”へと位置づけが変化

検索に加えて、生成AIの回答そのものが情報の入口になったことで、企業のPRは新しい局面に入りました。いま求められているのは、単に見つかる情報ではなく、答えの根拠として参照される情報です。本白書は、調査PR実施企業547名と未実施企業207名の比較を通じて、この変化にどの企業が先に対応し始めているのかを明らかにします。

調査からは、PRの最終目的（認知向上・信頼感の醸成）は両者で大きく変わらない一方、その目的を達成するために「何を根拠に発信するか」で差が開いている実態が浮かび上がりました。AIはPRのゴールを変えたのではなく、発信する情報に求められる条件を変えた--本白書はこの視点から、調査PRが実務上の答えとして浮かび上がる理由を読み解きます。

■「LLMO時代の調査PR白書」：独自調査結果

本白書では、当社が実施した独自調査の結果を掲載しています。

【調査結果】生成AI引用を意識する割合は実施企業84.4%・未実施企業52.1%。一方、調査PRを始める目的に生成AI引用を挙げた企業は11.5%だが、実施後の成果として実感した企業は27.4%に

PR活動の主目的（認知向上・信頼感の醸成）そのものは実施・未実施企業で近い一方、生成AIで自社情報が引用・言及されることを意識している割合は調査PR実施企業で84.4%（未実施企業52.1%）に達し、一次情報の重要性が今後高まるとみる割合も93.1%（同75.9%）に上りました。

注目すべきは、調査PRを始める目的として生成AI引用を挙げた割合が11.5%にとどまる一方、実施後の成果としては27.4%が生成AIでの引用・言及を実感している点です。AIはPRのゴールを変えたのではなく発信する情報に求められる条件を変えており、その価値は導入時よりも実施後に強く見えてくる実態が明らかになりました。

＜この資料でわかること＞

- AIがPRの「目的」ではなく「必要な情報の条件」を変えたという構造的な変化- 調査PR実施企業が、独自データづくりを継続的な仕組みとして運用している実態- 調査PRが「露出施策」から「情報資産づくり」へと変わっていくプロセス

＜こんな方におすすめ＞

■ガイド目次

- 生成AI・検索時代に対応した情報発信のあり方を見直したい広報・PRご担当者様- 調査PRに関心はあるが、自社でどう進めればよいか決めきれていないマーケティングご担当者様- PR施策を単発の露出で終わらせず、事業に効く情報資産として積み上げたい経営企画・責任者の方

Chapter-1 AIはPRの目的を変えたのではなく、必要な情報の条件を変えた

Chapter-2 調査PR実施企業は、独自データづくりを調査PRで進めている

Chapter-3 調査PRは、実施後に価値の広がりが見えてくる

Chapter-4 調査PR未実施企業は、必要性ではなく実行工程で止まっている

Chapter-5 おわりに

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■ガイドFAQ

Q1. 本白書でいう「調査PR」とは何ですか？

企業が自社で直接集めた独自データや調査結果を継続的に作り、それをプレスリリースだけでなく、調査レポート、オウンドメディア、営業資料にも展開していく運用を指します。なぜいまこの手法が浮かび上がるのかは、CHAPTER 01・02で解説しています。

Q2. 「AIはPRの目的を変えたのではなく、条件を変えた」とはどういう意味ですか？

認知を上げ、信頼を作るというPRの基本目的は変わりません。変わったのは、その目的を達成するために必要な情報の条件です。見つかることに加えて、引用されること・参照元として使われること・配信後も別の接点で使い回せることが求められるようになりました。詳細はCHAPTER 01で論じています。

Q3. 調査PRは一度実施すれば十分な施策ですか？

実施企業の多くは継続的に運用しています。なぜ単発ではなく「回す」前提になるのか、ひとつの調査がどこまで複数用途に広がるのかは、CHAPTER 02で実態データとともに解説しています。

Q4. 調査PRの価値は、実施前と実施後で変わるのですか？

はい。導入時は認知・流入・掲載といった目的で語られがちですが、実施後には専門性の裏づけや生成AIでの参照といった価値が後から見えてきます。この「ずれ」こそが本白書の重要な論点で、CHAPTER 03で詳しく扱っています。

Q5. 関心があるのに調査PRを始められない企業は、何で止まっているのですか？

必要性が伝わっていないからではありません。テーマ設定・設計・集計・分析・見出し化・活用までを、自社の予算と人員でどう始めるかが見えていないことが壁になっています。実施・未実施を分ける要因は、CHAPTER 04で考察しています。

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■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ： https://ideatech.jp