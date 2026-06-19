【新宿プリンスホテル、川越プリンスホテル】アニメ「魔入りました！入間くん」第4シリーズ放送記念“魔界へ誘う”コラボレーション商品を初販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-１、総支配人：竹入学）と川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町 1-22、総支配人：竹入学）は、人気アニメ 『魔入りました！入間くん』 第4シリーズの放送を記念し、期間限定のコラボレーション企画を2026年9月1日(火)から10月31日(土)まで販売します。

今回のコラボレーションに合わせた描き下ろしキャラクター

本企画では、ホテルごとにテーマを設定し、“異なる魔界体験”を展開いたします。新宿プリンスホテルでは、「魔界ホテル」をテーマに、悪魔たちの世界を没入感とともに楽しめるコンセプトルームやアフタヌーンティー、フード、ドリンクなどをご提供。川越プリンスホテルでは、「音楽祭」をテーマに、華やかな世界観のコンセプトルームやパンケーキ、ドリンクなどを展開いたします。さらに、本企画限定ノベルティや、宿泊者限定で、鈴木入間の撮り下ろしボイスを聴くことができ、ホテルならではの特別なコラボレーション体験をお届けいたします。

新宿プリンスホテル・川越プリンスホテルそれぞれ異なるテーマの世界観で展開いたします。

アニメ「魔入りました！入間くん」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3770_1_ef255106cc354ac869f19da9975892eb.jpg?v=202606190651 ]

魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から「週刊少年チャンピオン（秋田書店）」にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数2,000万部を突破。（2026年3月現在）どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、2026年4月からアニメ第4シリーズの放送が決定中！

新宿プリンスホテル コラボレーション商品概要

◇新宿プリンスホテル◇

【期 間】 2026年9月1日(火)～10月31日(土)

【予約開始】 2026年6月25日(木)12:00NOONより

宿泊/ TEL：03-3205-1111 レストラン/ TEL：03-3205-1124

【 U R L 】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/contents/iruma/

-宿泊プラン-

●アニメ「魔入りました！入間くん」“ようこそ、魔界ホテルへ”イマーシブルームステイ

「アニメ「魔入りました！入間くん」“ようこそ、魔界ホテルへ”イマーシブルームステイ」 イメージ「プラン限定ノベルティ」 イメージ

75インチの大画面×立体音響×連動照明が創り出すホテル唯一のイマーシブルーム。ホテリエ姿の入間くんたちが迎える装飾や、ブラックライトで浮かび上がる隠れキャラ探しなど、魔界に迷い込んだかのような没入体験をお楽しみください。

【料 金】 1名さま\19,256より（2名1室ご利用時）

【部屋タイプ】 イマーシブルーム

【内 容】 1泊、プラン限定ノベルティ（ロゴ入りクリアポーチ、

キャラクターアクリルスタンド3種、オリジナルカードキー）

【ご 予 約】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/irumakun_collaboration/

-レストランプラン-

●コラボレーションアフタヌーンティー

「コラボレーションアフタヌーンティー」イメージ「プラン限定クリアカード」 イメージ

執事オペラの優雅なる魔界アフタヌーンティーを開催。「魔界社交界の午後」をテーマに、キャラクターやハロウィンの趣向を取り入れたスイーツやセイボリーをお楽しみいただけます。

【店 舗】 和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

【時 間】 2:30P.M.～5:00P.M.（L.O.4:30P.M.）

【料 金】 平日\7,000 / 土休日\7,500

【ご予約】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/afternoontea/irumakun/collaboration/

【内 容】 3段スタンド（上段スイーツ3種/中段スイーツ3種/下段セイボリー4種）

▸ プラン限定ノベルティ（クリアカード）5枚1セット

●コラボレーションピザ・パスタ＆キャラクタードリンク

コラボレーションフードイメージコラボレーションドリンクイメージ「プラン限定描き下ろしポストカード」 イメージ「プラン限定コースター」 イメージ

バビルス教師ナベリウス・カルエゴが、期間限定で厨房を監修。キーワードは「粛に。」正確さと端正さを追求し、無駄をそぎ落としたフードメニューやキャラクターをイメージしたドリンクを、妥協なき“悪魔的完成度”でご提供します。

【店 舗】 ザ・ステーション カフェバー（B1）

【時 間】 10:00A.M.～10:00P.M.（L.O.9:30P.M.）

【ご予約】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/cafebar/irumakun/collaboration/menu(https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/cafebar/irumakun/collaboration/menu/)/ (https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/cafebar/irumakun/collaboration/menu/)

【内 容】 コラボレーションフード 各\2,200

１.入間さまに捧ぐロイヤル・ルビーピザ

２.入間くんの“やさしさ”クリームパスタ

３.粛に。カルエゴのブラックシルクパスタ

４.クララのトイトイ★ドリームピザ

▸ プラン限定ノベルティ（描き下ろしイラストポストカード）

コラボレーションドリンク 各\1,300

５.鈴木入間

６.アスモデウス・アリス

７.ウァラク・クララ

８.オペラ

９.ナベリウス・カルエゴ

▸ プラン限定ノベルティ（コースター）

川越プリンスホテル コラボレーション商品概要

◇川越プリンスホテル◇

【期 間】2026年9月1日(火)～10月31日(土)

【ご予約開始日】2026年6月25日(木)12:00NOONより

【お 問 合 せ】宿泊 / TEL：049-227-1118

レストラン / TEL：049-227-1132

【U R L】https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/contents/iruma/

-宿泊プラン-

＼宿泊者限定グッズ付き／「魔入りました！入間くん音楽祭コンセプトステイルーム」

「魔入りました！入間くん音楽祭コンセプトステイルーム」イメージ「プラン限定オリジナルグッズ」イメージ

第4シリーズのテーマである「音楽祭」をコンセプトにしたお部屋をご用意。ステージを思わせる装飾や音符、印象的な楽譜が空間を彩り、問題児（アブノーマル）クラスとともにその世界観を体感いただけます。

【料 金】 1名さま\10,500より（2名1室ご利用時）

【部屋タイプ】 ツインルームB

【内 容】 1泊、プラン限定オリジナルグッズ

（ロゴ入りクリアポーチ、キャラクターアクリルスタンド、オリジナルカードキー）

-レストランプラン-

＼オリジナルグッズプレゼント／「魔入りました！入間くんコラボレーションメニュー」

ロビーラウンジ(1F)

「魔入りました！入間くんコラボレーションメニュー」 イメージ(1)「プラン限定コースター」 イメージ(2)「プラン限定ポストカード」 イメージ(3)「プラン限定クリアカード」 イメージ

【時 間】 11:00A.M.～6:00P.M. ※120分制。※⑵⑶はご利用日前日12:00NOONまでの予約制。

【内 容】

⑴コラボレーションドリンク

（１.鈴木入間/２.アスモデウス・アリス/３.ウァラク・クララ/４.プルソン・ソイ）

各\1,300 ・・・オリジナルコースター

⑵入間くんの欲張りマシマシ・パンケーキ

\1,500 ・・・オリジナルポストカード

⑶入間くんの欲張りマシマシ・パンケーキ&コラボレーションドリンクセット

\2,500 ・・・オリジナルクリアカード

コラボレーション商品のご注文でオリジナルグッズをプレゼントいたします。

⑴ オリジナルコースター(ランダム1枚)

⑵ オリジナルポストカード(1枚)

⑶ オリジナルクリアカード(5種1セット)

＠西條（秋田書店）／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

※写真はイメージです。※本企画は予告なく終了する可能性があります。

※「ザ・ステーション カフェバー」の料金には、消費税が含まれております。「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」「ロビ―ラウンジ」の料金には、消費税が含まれております。別途会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。

※レストランのオリジナル特典は、1商品あたりおひとつのお渡しとなります。無くなり次第終了とさせていただきます。

※宿泊プランの料金には、1泊室料、消費税・サービス料、オリジナルグッズが含まれております。

※宿泊プランは、おひとりさまにつきオリジナルノベルティを1セットお持ち帰りいただけます。

※本コラボレーション商品は、各種割引対象外となります。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点（6月19日）の情報であり変更になる場合もございます。

※特典の交換はできかねます。（不備などがあった場合は、同デザインの特典と交換対応させていただきます）

※特典は予定数量がなくなり次第配布終了となります。予めご了承ください。

※特典を第三者に転売する行為は理由を問わず一切禁止となります。また、転売のために第三者へ提供・譲渡する行為、転売目的でのご利用は一切禁止となります。