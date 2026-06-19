新開発ユニットを搭載した、JBLブランド創立80年の音響技術の結晶　380mm径 3ウェイ・フロアスタンディング型スピーカー「Summit K2」発売

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドJBLより、新開発ユニットを採用し、ブランド創立80年の音響技術の結晶として誕生したフロアスタンディング型スピーカー「Summit K2」を2026年秋より発売いたします。

本モデルは、80年にわたり培われてきたJBLの音響技術と設計思想を結集した、380mm径3ウェイ・フロアスタンディング型スピーカーです。Project EVERESTシリーズとともに、JBLの思想と革新を体現してきたProject K2シリーズに連なる開発思想を踏襲しながら、新たな音響設計により次世代のリファレンスモデルとして位置づけられています。

ユニットには、本モデルのために新開発された構成を採用しています。

高音域には、特許取得済みの38mm径D2コンプレッションドライバー「D2815」を3基搭載し、独自の3-into-1マニフォールドを通じてHDI(TM)ホーンと結合。これにより、クロスオーバー帯域から可聴帯域全域にわたり、優れた解像度と高い指向制御性能を実現しています。

中音域には250mm径ミッドバスユニット「JMW250SC」を搭載。HC4サンドイッチコーンに加え、デュアル・ネオジム磁気回路を備えたディファレンシャルドライブ構造およびデュアル・インバーテッドダンパーを採用し、高い応答性と低歪化を実現しています。

そして低音域には380mm径ウーファー「JW380SC」を搭載。同様にHC4サンドイッチコーンとマルチ・ネオジム磁気回路を備えた新型ディファレンシャルドライブ構造およびボイスコイルボビン前後両端を支持するデュアル・インバーテッドダンパーを採用するとともに、コンシューマモデルとして初となる4インチ径デュアルボイスコイルを搭載することで、大振幅時においても優れたリニアリティと超低歪を確保し、スケール感豊かな低域再生を実現いたします。

加えて、信号伝送効率を高めるMultiCap(TM)クロスオーバーネットワーク、高剛性と制振性を両立したエンクロージャー構造、そしてIsoAcoustics製のカスタムアイソレーションフィートを採用することで、設置面からの不要な振動の影響を低減し、スピーカー本来の性能を引き出します。細部のニュアンスから大音量時のダイナミクスまで、音楽の持つあらゆる要素を忠実に再現いたします。

Project K2の系譜を継承しながら新たな設計思想のもと開発された本製品は、ハイエンドオーディオに求められる再現性とスケール感を高次元で実現。圧倒的なダイナミクスと精緻な表現力を兼ね備え、家庭でのリスニング体験を新たな次元へ引き上げます。

製品のポイント

●新開発ユニットを搭載、Project K2の系譜を継ぐ次世代リファレンスモデル

●特許取得済みD2コンプレッションドライバー「D2815」3基を独自の3-into-1マニフォールドを通じてHDI(TM)ホーンと結合。広帯域で優れた指向制御性能と高解像度再生を実現

●250mm径ミッドバス「JMW250SC」には、HC4サンドイッチコーンとデュアル・ネオジム磁気回路を備えたディファレンシャルドライブ構造、およびデュアル・インバーテッドダンパーを採用

●380mm径ウーファー「JW380SC」は、HC4サンドイッチコーンとコンシューマモデルとして初となる4インチ径デュアルボイスコイルを搭載したマルチ・ネオジム磁気回路による新型ディファレンシャルドライブ構造、およびデュアル・インバーテッドダンパーを採用

●MultiCap(TM)クロスオーバーで高効率な信号伝送を実現

●高剛性エンクロージャー構造で不要振動を抑制

●トライワイヤリング/トライアンプ対応のロジウムメッキバインディングポストペアを備えたターミナルカップを装備

●JBL / IsoAcoustics(TM)アコースティックアイソレーション・フィートで設置由来の振動を低減

製品外観

エボニーグロス（EG）ブラックグロス（BG）

ユニット

[D2815]

[JMW250SC]

[JW380SC]

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/549_1_07f2a0a724d10fdeb57872a5bc017ec6.jpg?v=202606190851 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、ARCAM、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

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・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61