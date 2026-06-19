ElevationSpace、シリーズBで64億円の資金調達を完了。累計調達額は101億円に

株式会社ElevationSpace

日本が世界に誇る小型衛星の再突入技術を軸に、宇宙から地球への輸送をはじめとするインフラサービスを開発する株式会社ElevationSpace（代表取締役CEO：小林稜平、本社：宮城県仙台市）は、シリーズBラウンドにおいて第三者割当増資により過去最大の総額64億円の資金調達を実施しました。

これにより、創業以来の累計調達額は101億円を達成することとなり、宇宙輸送市場および低軌道上サービス市場への注目の高まりを示しています。

◼️ 資金調達の背景

当社は、宇宙ステーションから人や物が地上へ帰還する際に不可欠な、日本独自の小型揚力誘導技術に関する知見を踏まえ、宇宙環境利用・回収プラットフォーム「ELS-R」や、有人低軌道拠点から地球への小型高頻度輸送サービス「ELS-RS」の開発に取り組んでいます。現在、ELS-Rの民間初となる再突入衛星初号機「あおば」は、詳細設計技術審査（CDR）を完了し、フライトモデルの組み立てを進めています。

プレシリーズB資金調達以降、宇宙ステーション開発企業Axiom Space社との高頻度の大気圏再突入・回収サービスに関する協業や、Redwire社のバイオ医薬品技術の自社プラットフォームへの統合計画に関する協業など、グローバルなパートナーシップ構築を力強く推進しています。また、組織規模を80名超へと拡大し、開発体制を強化してまいりました。

宇宙戦略基金事業の「高頻度物資回収システム技術」への採択や「有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術」への連携機関としての参画と、日本低軌道社中とのポストISS時代の低軌道活動インフラ確立に向けたテーマ間連携を公表するなど、次世代の宇宙インフラとして、宇宙から地球への輸送サービスおよび宇宙環境利用サービスの実現に向け、技術面・体制面・事業展開において着実かつ挑戦的な前進を遂げています。

今回の調達資金は、当社の宇宙から地球への輸送サービスおよび宇宙環境利用サービスの開発や運用と、グローバル展開等に充て、当社事業の更なる展開の歩みを着実に進めてまいります。

■ 第三者割当増資引受先（順不同）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74085/table/76_1_9d94fb17cb8d2b758e34ea8c302f0ea9.jpg?v=202606190551 ]

■ 引受先のコメント（順不同）

Beyond Next Ventures株式会社

代表取締役社長／マネージングパートナー 伊藤 毅 様

投資部門 プリンシパル 蔭山 裕行 様

2024年のシリーズA初回投資に続き、今回シリーズBにコリード投資家として出資いたしました。ElevationSpaceは、小型カプセルの再突入技術という極めて独自性の高い技術をコアに、宇宙から地球への「帰りの便」を担う国内唯一無二のポジションを築いてきました。

弊社が初回投資時に最も重視した経営課題のひとつが、大型調達を主導できるCFOの招聘でした。同社はこれを着実にクリアし、2025年に参画した今久保CFOが中心となって今回の調達を計画どおり完遂されたことを、経営チームの確かな実行力の証として高く評価しています。

強固な経営体制と現場の不断の努力により機体開発は順調に進捗し、宇宙戦略基金への複数採択や国内外パートナーとの連携加速を通じて、事業の蓋然性は格段に高まっています。日本の宇宙開発が培ってきた強みをレバレッジした同社が、グローバルの宇宙産業においてユニークな貢献を生み出していくことを強く期待し、今後も力強く伴走してまいります。

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

代表取締役社長 阿部 修平 様

宇宙投資チーム ヴァイスプレジデント 長谷川 翔紀 様

ElevationSpace社は地上と宇宙空間をモノやヒトが往来するために必要不可欠な「再突入技術」を軸に事業を行っております。2024年にシリーズAで投資をさせていただいて以降、初号機の開発および事業の両面で着実な進捗が見られ、あわせて組織体制も大きく強化されました。

今回、本シリーズBの共同リード投資家として、これから同社の事業が本格的に具現化していくことを期待し追加出資いたしました。同社が宇宙産業のフロンティアを切り拓いていく存在となるよう、引き続き支援してまいります。

株式会社環境エネルギー投資

取締役パートナー 中村 謙吾 様

キャピタリスト 尾崎 千紘 様

この度コリード投資家としてシリーズBラウンドにご一緒させていただきました。

宇宙地球間、ひいては宇宙空間全体の輸送インフラを確立していく上でElevationSpace社の再突入・誘導技術は重要なキーであり、こういった世界に誇れる日本発技術がグローバルの宇宙産業において一つのハブとなっていくことへ大きな期待をしております。そんな中、この度ElevationSpace社とご一緒させていただきましたことを大変うれしく思います。

すでに国内外で事業拡大が進んでおりますが、今後さらに世界に向けて飛躍していかれることを期待し、EEIとしてもますますの発展を支援してまいります。

大日本印刷株式会社（DNP）

マーケティング本部本部長 常務執行役員 千葉 亮太 様

このたび、ElevationSpace社のシリーズBラウンドでの資金調達完了を心よりお祝い申し上げます。また、宇宙環境利用・回収プラットフォームの実現に挑戦する同社の取り組みに、株主の一員として参画できることを大変うれしく思います。

同社が開発を進める宇宙から地球への輸送サービスおよび宇宙環境利用サービスは、ポストISS時代の低軌道利用を支える重要な基盤になると期待しています。DNPは、ElevationSpace社のさらなる成長を支援し、同社の挑戦を通じた宇宙産業の発展に貢献してまいります。

豊田合成株式会社

新価値事業本部 ベンチャー投資企画室 室長 山野 直樹 様

グループリーダー 山下 晃 様

このたびは、ElevationSpace社のシリーズBラウンドに参加させていただくこととなり、大変嬉しく思います。また、資金調達完了を心よりお祝い申し上げます。

同社が挑戦されている、宇宙環境利用および回収プラットフォームの構築は、ポストISS時代の低軌道利用を支える重要な基盤であり、宇宙産業の発展に大きく貢献するものと期待しております。

当社がこれまで培ってきた技術基盤を活かしながら、同社の挑戦とさらなる事業成長を支援するとともに、宇宙利用の拡大にも貢献してまいります。

■ ElevationSpace 代表取締役CEO 小林 稜平のコメント

この度のシリーズB資金調達にご協力いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社は「軌道上のヒト・モノをつなぐ交通網を構築する」というビジョンのもと、日本が世界に誇る小型再突入・回収技術を軸とした宇宙輸送サービスの開発を推進してまいりました。

再突入・回収技術は、ロケットのその先にある宇宙輸送インフラとして不可欠なピースです。当社はこの1年強で、宇宙ステーションからの物資回収をはじめ、有人宇宙船や火星着陸等に関する複数の研究開発プロジェクトを獲得し、技術的ポテンシャルと、輸送インフラとしてのニーズの双方を証明してまいりました。

今回の調達資金を原動力に、初号機「あおば」に続く後継機の開発をさらに加速させるとともに、欧州および米国市場への本格的な参入を押し進めてまいります。

ポストISS時代のグローバルな宇宙インフラの担い手となるべく、信頼を寄せてくださる株主やパートナーの皆さまとともに、これからも全速力で挑戦し続けてまいります。

■ ElevationSpace概要

ElevationSpaceは「軌道上のヒト・モノをつなぐ交通網を構築する」をビジョンに掲げ、日本が世界に誇る小型衛星による再突入技術を軸に宇宙から地球への輸送サービス開発に取り組んでいるスタートアップ企業です。JAXAや東北大学と連携し、宇宙の微小重力環境で研究開発・製造された物資を地球に運ぶ小型宇宙機の開発に取り組んでいます。

当社は、日本がこれまで独自に技術実証を行った小型衛星揚力誘導技術の知見を踏まえ、高精度揚力誘導技術の開発と、それを通じた宇宙輸送や低軌道サービスに関する事業開発を進めております。

これまで基礎科学的な実験から産業利用まで幅広く利用されてきた国際宇宙ステーション（ISS）は、構造寿命などの関係から2030年末に運用を終了することが決定しており、宇宙環境利用の”場”の継続的な確保が課題になっています。ElevationSpaceは「ポストISS時代」を見据え、フリーフライヤー型の軌道上実証・回収衛星「ELS-R（読み：イーエルエスアール）」や、宇宙ステーションからの高頻度回収カプセル「ELS-RS（読み：イーエルエスアールエス）」の提供を目指しています。「ELS-R」は、無重力環境を生かした実験や実証を、無人の小型衛星で行い、それを地球に帰還させてお客様のもとに返す国内初のサービスです。

会社名 ：株式会社ElevationSpace（英文表記：ElevationSpace Inc.）

所在地 ：仙台本社 ：宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 いちご花京院ビル

福島工場 ：福島県南相馬市原町区萱浜北谷地311 三菱倉庫 MLC SPACE LAB

東京支社 ：東京都千代田区神田錦町1-17-1 神田高木ビル BIRTH KANDA

名古屋拠点：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai

設立 ：2021年2月

代表者 ：代表取締役CEO 小林稜平

ホームページ：https://elevation-space.com/

事業内容 ：宇宙環境利用・回収プラットフォーム事業、有人拠点からの高頻度物資輸送事業、

Co-Creation 事業

「ELS-R」サービスのイメージがわかるコンセプトムービー

https://youtu.be/_2m_GXSDvdI

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