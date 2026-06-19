新世代スマート充電ケースと進化したTrue Adaptive ANC 2.0を搭載「Live Buds 4」、「Live Beam 4」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」から、装着感にこだわった2つのスタイルの完全ワイヤレスイヤホンとして、バッズ型デザインを採用した「Live Buds 4」と、独自のショートスティック型デザインを採用した「Live Beam 4」を2026年6月25日（木）より発売いたします。

なお、「Live Beam 4」は、JBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売となります。

「Live Buds 4」および「Live Beam 4」は、音質やノイズキャンセリング性能、操作性に加え、装着感の向上に徹底的にこだわって開発された、JBLの新世代完全ワイヤレスイヤホンです。使用シーンや耳の形状、好みに応じて選べる2つのスタイルを用意することで、より多くのユーザーに快適なリスニング体験を提供いたします。

「Live Buds 4」は、前モデルの設計思想を受け継ぎ、装着時の見た目の美しさと快適なフィット感を磨き上げたバッズ型デザインを採用。安定した装着感により密閉性が高まり、音質の向上はもちろん、ノイズキャンセリング性能を最大限に引き出します。

また「Live Beam 4」は、JBL独自のショートスティック型デザインの特徴である耳のトラガスやコンチャに過度に依存しない構造を踏襲。長時間使用でも圧迫感の少ない、自然で快適な装着感を実現しています。

両モデルともに、ハイレゾ認証を取得した10mm径ダイナミックドライバーを搭載しているほか、LDAC対応により、より情報量豊かで解像感の高いJBLシグネチャーサウンドを実現。ノイズキャンセリング機能には、前モデルから進化した「True Adaptive Noise Cancelling 2.0」を採用。さらに、外部環境の変化に加え、装着状態や音漏れまでをリアルタイムで検知・補正することで、移動中や屋外でも常に最適なノイズ低減効果を発揮いたします。

操作性の面では、市場において高い評価を得ているJBL独自のスマート充電ケースに「SmartOS 3.0」を採用し、ディスプレイの大型化とUI/UXの刷新を実現いたしました。また、音量調整や曲送り、ノイズキャンセリング設定などをスマートフォンを取り出すことなく直感的に操作できるほか、ケース背面ボタンやイヤホンのタッチ操作も細かくカスタマイズできます。さらに、6マイク構成とAI学習アルゴリズムを用いた「Perfect Calls 2.0」により、騒がしい環境でもクリアで自然な音声通話を可能にしました。

装着感、音質、操作性、通話品質のすべてを高次元で進化させた「Live Buds 4」と「Live Beam 4」は、日常のあらゆるシーンに寄り添い、一人ひとりに最適なリスニング体験を提供するJBLの新たなスタンダードモデルです。

製品のポイント

●ハイレゾ認証10mm径ドライバーとLDAC対応によるJBLシグネチャーサウンド

●進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリング「True Adaptive Noise Cancelling 2.0」搭載

●ディスプレイの大型化と「SmartOS 3.0」採用で操作性が進化したスマート充電ケース

●合計6マイクとAIアルゴリズムによるクリアな通話品質を実現する「Perfect Calls 2.0」

●「Personi‑Fi 3.0」と独自の空間オーディオによるパーソナライズ音質調整

●Bluetooth 6.0のLEオーディオおよびAuracastTMに対応

●前モデルの設計思想を受け継ぎ、装着時の見た目の美しさと快適なフィット感を磨き上げたバッズ型「Live Buds 4」

●耳の形状に依存しにくく、自然で安定した装着感を追求したショートスティック型「Live Beam 4」

製品外観

[Live Buds 4]

▲ブラック▲シルバー▲ブルー▲オレンジ▲グリーン ※Amazon限定▲サンド ※ヨドバシカメラ限定

[Live Beam 4]

▲ブラック▲シルバー▲ブルー▲サンド▲パープル

主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/547_1_5a4b4057827f47d3f882560392984c64.jpg?v=202606190851 ]

※仕様や価格は変更となる場合があります。

※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 充電・再生時間は使用環境により異なります。

発売記念キャンペーン

期間内に対象店舗にて「Live Buds 4」または「Live Beam 4」を予約いただくことで、JBLロゴ入りイヤホンクリーナー（各モデル先着30名）や各店で使える10％分のポイントをプレゼントいたします。

【予約キャンペーン】

■期間：2026年6月19日（金）～6月24日（水）予約分まで

■内容：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/547_2_0b326449c1085d43d5658dc7860609e2.jpg?v=202606190851 ]

※JBLロゴ入りイヤホンクリーナーは商品とは別に7月中に発送予定です。

■キャンペーン対象店舗

[Live Buds 4]

・JBLオンラインストア：https://jp.jbl.com/LIVEBUDS4.html

・Amazon JBL公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H456MDZS/?m=AN1VRQENFRJN5

・JBL楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/live-buds4/

[Live Beam 4]

・JBLオンラインストア：https://jp.jbl.com/LIVEBEAM4.html

・Amazon JBL公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/JBLLIVEBEAM4BLK

・JBL楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/live-beam4/

・JBL Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/live-beam4.html

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61