日本オラクル株式会社

（本資料は、オラクルが2026年6月11日に発表したプレスリリース(https://www.oracle.com/news/announcement/us-office-of-personnel-management-selects-oracle-to-power-federal-workforce-modernization-2026-06-11/)の抄訳です）

テキサス州オースティン - 2026年6月19日 - 米国人事管理局（OPM）は、連邦政府初の職員全体を対象とした人材管理プラットフォームを提供するため、3億9,580万ドル規模の「Federal HRIT Modernization Core Human Capital Management（HCM）」契約をオラクルと締結しました。「Oracle Fusion Cloud Human Capital Management（HCM）(https://www.oracle.com/jp/human-capital-management/)」を基盤とする新しいプラットフォームは、個別に分断された100を超えるシステムを置き換え、OPMの「Federal HR 2.0(https://www.opm.gov/chcoc/latest-memos/creating-federal-hr-20-by-consolidating-core-human-capital-management-across-the-federal-government.pdf)」イニシアチブの下、職員管理のための政府全体で統一された人事データ基盤として機能します。

多くの連邦機関で利用されている人材管理システムは十分に連携されておらず、重複作業やデータの不整合が発生することで、採用や退職手続きにおけるコスト増加や処理の遅延を招いていました。OPMは、システムを単一のクラウド・プラットフォームに統合することで、機関と職員の双方に対する業務の効率性、セキュリティ、サービス提供を強化しながら、納税者のコストを90％超削減できると見込んでいます。

米国人事管理局局長のスコット・クポー（Scott Kupor）氏は次のように述べています。「連邦政府の人事インフラは不必要に分断されており、各機関が職員と納税者に効率的にサービスを提供することを難しくしています。政府全体の機関による幅広い意見や検証結果を反映した、厳格で競争性のある評価プロセスを経て、当局は、相互につながっていない数十のシステムを最新かつ安全なプラットフォームへ統合することを支援するソリューションとして、『Oracle Cloud HCM』を選定しました。これは、相互運用性の向上、職員データの管理機能の強化、連邦政府全体でより効果的かつ説明責任を果たせる人事エクスペリエンスの提供に向けた重要な一歩です。」

「Federal HR 2.0」の基盤として、「Oracle Fusion Cloud HCM」は、米国政府に所属する約200万人の文官職員に対し、AIを搭載した安全なFedRAMP認可済みの人事プラットフォームを提供します。このソリューションは、従業員エクスペリエンスを向上させ、連邦政府の職員を統合された事業体として効果的に管理するため、人事業務を単一のプラットフォームに一元化します。機能には、職位管理、人事発令記録、職員分析、職員および管理職向けセルフサービスが含まれ、給与、退職、福利厚生システムと統合されます。

オラクル 政府・防衛・インテリジェンス担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるキム・リンチ（Kim Lynch）は次のように述べています。「オラクルは、連邦政府の人事業務を統合するための安全で信頼できる基盤の確立に向けて、OPMと協力できることを光栄に思います。そうすることで、政府機関のリーダーがより迅速に意思決定できるよう支援するとともに、連邦政府職員にふさわしい最新のエクスペリエンスを提供するという当社のコミットメントをさらに拡大していきます。」

Oracle Fusion Cloud Applicationsについて

Oracle Fusion Cloud Applicationsは、組織が業務を迅速に実行し、より賢明な意思決定を行い、コストを削減できるようにする、AI機能が組み込まれた統合クラウド・アプリケーション・スイートを提供します。Oracle Fusion Applicationsには、次の製品が含まれます。

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): AIを活用した財務・オペレーション向けアプリケーションの包括的なスイートを提供し、生産性の向上、コスト削減、インサイトの拡充、意思決定の改善、内部統制の強化を支援します。- Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): 人材、業務プロセス、データをつなぐ、AI搭載の統合された人事プラットフォームです。従業員ライフサイクル全体のタスク自動化、従業員エクスペリエンスの向上、人とAIエージェントの協働による新しい働き方を通じたビジネス成果の向上に貢献します。- Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): AIを活用した包括的なプラットフォームを提供し、サプライチェーンとオペレーションのプロセスを統合することで、レジリエンスの強化と市場変化への迅速な適応を支援します。- Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): AIを活用したアプリケーション・スイートを提供し、マーケティング・営業・サービスのプロセスを統合・管理することで、新規獲得、より強固な顧客関係の構築、カスタマー・エクスペリエンスの向上を支援します。

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL、およびNetSuiteは、Oracle Corporationの登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。