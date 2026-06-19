AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、スライドフッターへの「ページ数表示機能」をリリース

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株式会社イルシル


AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、スライドの編集画面上でフッターにページ数を表示できる機能をリリースしたことをお知らせいたします。


■ ページ数表示機能について

スライド資料において、ページ数の表示は視聴者への進行状況の共有や、印刷・配布資料としての利便性向上に欠かせない要素です。今回の機能リリースにより、より完成度の高いスライド資料の作成が可能になります。
イルシルは、今後もユーザーの皆様のお声を元に、サービスの改修・機能の拡充を進めてまいります。



〈ページ数表示機能の使い方〉

1. スライド編集画面の「デザイン」メニューを開く

スライド編集画面右上の「デザイン」を押してください。






2. フッター設定よりページ数表示をオンに切り替える

ページ数の表示位置をご選択いただけます。


また、ページ数と併せてロゴ、コピーライトの挿入も可能です。






3. 全スライドに自動的にページ数が反映されます

5種類の表記からご選択いただけます。
「1」、「p.1」、「1ページ」、「Page 1」、「1/12」







■ 企業情報

【株式会社イルシル】


住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F


代表者：代表取締役 宮崎有貴


事業内容：ソフトウェアの開発、運用


URL：https://corporate.irusiru.jp/



【イルシルについて】


「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。



セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。


URL : https://irusiru.jp/corporate/



【各種SNS情報】


YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)


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【お問い合わせ先】


株式会社イルシル


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