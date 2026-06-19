『2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama ＜The Secret Library＞』6/19(金)よりファンクラブ先行１次(抽選)受付開始

株式会社 J HARMONY

いつもビョン・ウソクを応援くださり、誠にありがとうございます。

2026年9月5日・6日 Kアリーナ横浜にて、約２年ぶりとなる待望のアジアファンミーティングツアー『2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama 』の開催が決定いたしました！



日本公式ファンクラブのグランドオープン後、初めて皆さまと思い出を紡ぐ場として、「秘密の図書館」へご招待。

さらに、ご来場者様に特別な特典もご用意いたしました。

ビョン・ウソクと皆さまだけの特別な図書館で、新たな物語の1ページをともに刻みましょう！

そして、ファンクラブ先行1次(抽選)は本日6/19(金)18時から受付スタート！

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

【公演タイトル】

2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Yokohama

【公演スケジュール】

■神奈川/Kアリーナ横浜

2026年9月5日(土) 開場17:00 / 開演18:30

2026年9月6日(日) 開場14:30 / 開演16:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■一般チケット

\14,300(税込)

■アップグレードチケット

\21,000(税込)

(一般チケット14,300円+アップグレード料金 6,700円)



〈アップグレードチケット特典〉

・お見送り会

〈アップグレードチケットについて〉

BYEON WOOSEOK JAPAN OFFICIAL FANCLUB ファンクラブ先行1次・2次を通してチケットをお申し込みいただき、ご当選・ご入金された方を対象に、後日「アップグレードチケット」へのファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)を実施いたします。

※ファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)の決済方法はクレジットカードのみとなります。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

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〈チケット購入者特典〉

・1：2フォト撮影会 抽選参加権（各公演 計60名様）

・1：20フォト撮影会 抽選参加権（各公演 計600名様）

・直筆サイン入りポラロイド 抽選参加権（各公演 10名様）

・直筆サイン入りポスター 抽選参加権（各公演 150名様）

・未公開フォトカード2枚（来場者全員）



■抽選参加権対象チケットご購入期限

2026年8月23日（日）23:59まで



■抽選参加権対象者

上記期限までにアップグレードチケットまたは一般チケットをご購入いただいた方



※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は、本公演の前後の時間での実施となりますので、あらかじめご了承ください。

※各特典会はチケット購入情報をもとに抽選を行います。当選者へのご案内は、チケット販売サイトにご登録のメールアドレス宛にお送りいたしますので、事前に受信設定をご確認ください。

※チケット代表者がご当選の場合、同行者もご参加いただけます。

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【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【ファンクラブ先行1次(抽選)】

■受付期間：2026年6月19日(金)18:00～7月5日(日)23:59

※先着順ではございません。受付期間内にお申し込みいただいたすべての方を対象に、厳正なる抽選を行います。

※上記期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

「ファンクラブ先行1次(抽選)」はビョン・ウソク ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト[FC NEWS]よりお申し込みいただけます。

【その他チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行2次(抽選)

受付期間：2026年7月13日(月)18:00～7月19日(日)23:59

※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。



■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年7月27日(月)18:00～8月11日(火・祝)23:59



■グローバルチケット(先着)

受付期間：2026年7月27日(月)18:00～8月11日(火・祝)23:59



■ファンクラブ限定アップグレード受付(抽選)

受付期間：2026年8月16日(日)18:00～8月20日(木)23:59



■一般販売(先着)

受付期間：2026年8月16日(日)18:00～各公演前々日23:59まで



※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

※車椅子席・手話通訳など各種サポート申請については後日ご案内申し上げます。



■お問い合わせ先

ビョン・ウソク ジャパン オフィシャル ファンクラブ 事務局

support@byeonwooseok.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

-ビョン・ウソク ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://byeonwooseok.jp/

-ビョン・ウソク ジャパン オフィシャルX：https://x.com/WooSeok__JP