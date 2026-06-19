『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』本日6/19(金)18時より一般販売(先着)受付開始！
いつもカン・ハヌルを応援くださり、誠にありがとうございます。
ドラマ『イカゲーム』や映画『YADANG／ヤダン』など、2025年に月刊カン・ハヌルと言われるほどドラマから映画まで多様な注目作に出演し、その多彩な演技力で魅了し続けるカン・ハヌルが、
2026年7月25日(土)に横浜にて『KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」』を開催します！
皆さまと作り上げる、また新たな「ALWAYS」。
暑さを吹き飛ばす、カン・ハヌルとの忘れられない夏のひとときを過ごしましょう。
そして一般販売(先着)が本日6月19日(金)18時から受付スタート！
皆さまのご来場を心よりお待ちしています！
【公演タイトル】
KANG HA NEUL FAN MEETING in JAPAN 2026 「ALWAYS Season3」
【公演スケジュール】
■神奈川/KT Zepp Yokohama
2026年7月25日(土) 開場17:00/開演18:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■一般チケット(お見送り会付き)
\14,300(税込)
※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。
※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。
※各特典会は、本公演の前後のお時間にて実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。
【枚数制限】
1名様につき4枚まで
【一般販売(先着)】
受付期間：2026年6月19日(金)18:00～7月23日(木)23:59
※7/16(木)0:00~7/18(土)9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
▼チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/kanghaneul-2026/
▼ローソンチケット
https://l-tike.com/order/?gLcode=74918
▼イープラス
https://eplus.jp/kang-haneul/
※受付開始時間になりましたら受付ページが表示されます。
※お申し込みには、各チケット販売サイトの無料会員登録が必要です。
※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。
■お問い合わせ先
カン・ハヌル ジャパン オフィシャル ファンクラブ 事務局
support@kang-haneul.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。
-カン・ハヌル ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://kang-haneul.jp/
-カン・ハヌル ジャパン オフィシャルX：https://x.com/Kanghaneul_JP