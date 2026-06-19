【ニュースリリース】空中庭園展望台が“空に一番近いひまわり畑”に。地上173mで出会う、夏限定装飾「Sky Sunflower Garden 空に咲くひまわりの庭」を開催

積水ハウス梅田オペレーション株式会社

舞台は地上173m、空にもっとも近い場所のひとつ。



大きな窓の向こうに広がる青空とともに、フロアいっぱいに咲き誇るひまわりが、ここだけの特別な夏景色を描き出します。

まるで空のそばに咲く花畑に迷い込んだかのような、開放感あふれるひととき。



鮮やかな黄色と澄みわたる空の青が織りなすコントラストが、都会の真ん中で非日常の体験を演出します。

展望台で人気を集める丸窓のフォトスポットも、この期間はひまわり仕様に。

光が差し込む窓辺と花々が重なり、思わず写真に収めたくなるフォトジェニックな空間が広がります。

訪れる時間帯によって変わる空の色とともに、何度でも撮影したくなる“夏の一枚”をお楽しみいただけます。

ひまわりがポイントの夏期間限定パフェ 1,500円

さらに、40F「cafe SKY 40」では、ひまわりをモチーフにした夏限定パフェが登場。

なめらかなバニラソフトクリームに、とろりとかかるマンゴーソース。

トップには、花びらまで繊細に再現したひまわりのマカロンを大胆にあしらい、一目で心を惹きつけるビジュアルに仕上げました。

サクサク食感のコーンフレーク、爽やかなオレンジジュレ、軽やかなホイップクリーム、フルーツを贅沢に重ね、最後まで飽きずに楽しめる構成に。

ひまわりの葉をイメージしたチョコレートのアクセントが、味わいと見た目の両方に彩りを添えます。

ボリューム感がありながらも、フルーツの酸味と軽やかな口どけで、夏にぴったりの一品です。

空にもっとも近い場所で出会う、ひまわりの絶景。

この夏だけの特別な体験を、ぜひ空中庭園展望台でお楽しみください。

イベント概要

開催場所：空中庭園展望台40F 屋内展望フロア

開催期間：2026年7月3日(金)～8月31日(月)

営業時間：9:30～22:30(最終入場 22:00)

入場料：中学生以上 2,000円／4歳～小学生 500円

みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

梅田スカイビル

梅田スカイビルは、2棟のビルを屋上を含む上層部「空中庭園」で繋げる独特のフォルムをした世界初の連結超高層建築。

空中のシースルーエスカレーター

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出会えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。

空中庭園展望台 屋上展望フロア「ルミ・スカイ・ウォーク」

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル 空中庭園展望台

◆営業時間／9:30～22:30（最終入場22:00）

◆料金／大人2,000円・4歳～小学生500円