札幌国際芸術祭の主要展示と繋がる「NATURE AQUARIUM」 AOAO SAPPOROが札幌国際芸術祭2027の展示会場に決定

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、2027年1月16日（土）から開催される札幌国際芸術祭2027（以下、「SIAF2027（サイアフ）」）の展示会場になることが決定しました。

【（左）SIAF2027 メインビジュアル、（右）AOAO SAPPORO 5F 「NATURE AQUARIUM」の展示「風薫る石景」】

AOAO SAPPOROの5F「NATURE AQUARIUM」（ネイチャーアクアリウム）は、水草が繁茂する美しい水中景観の中で、小さな生物たちの営みを自然の中のありのままの姿で観察することのできる展示です。

株式会社アクアデザインアマノの「ADA水景クリエイター」によって制作された4つの水景を通して、かけがえのない自然の大切さを実感しながら“生きている水槽”の生態系を間近に観察することができます。

5F「NATURE AQUARIUM」の展示「風薫る石景」でも使用されている石組レイアウトが、SIAF2027（サイアフ）さっぽろ雪まつり大通会場で展開される大型インスタレーション《Iwagumi Air Scape》（アーティスト：ENESS）の着想源である、という繋がりから、AOAO SAPPOROがSIAF2027の新たな展示会場の一つになることが決定しました。

AOAO SAPPOROでは常設展を中心に、芸術祭と水族館をかけ合わせた企画や、株式会社アクアデザインアマノとともにネイチャーアクアリウムについて学んだり体験したりすることができるプログラムを開催予定です。

札幌国際芸術祭2027（SIAF2027（サイアフ））について

SIAF2027（サイアフ）は「PLANET SNOW-upas mintar / upas nociw」をテーマに、札幌をひとつの星”プラネット・スノー”に見立てます。アイヌ語ではテーマを2つの言葉で表しています。札幌で暮らす人にとっては「ウパㇱ ミンタㇻ（雪の庭）」、遠くから訪れる人にとっては「ウパㇱ ノチウ（雪の星）」。白い雪に包まれるSIAF2027は、未来の人類と宇宙を巡る壮大な物語の舞台となります。

開催期間：2027年1月16日（土）～2月21日（日）

主要会場：札幌市民ギャラリー／札幌市青少年科学館／北海道博物館／モエレ沼公園／札幌市資料館（旧札幌控訴院庁舎）／中央区複合庁舎／札幌文化芸術交流センター SCARTS／さっぽろ雪まつり大通会場／北海道立近代美術館／札幌大通地下ギャラリー 500m美術館／AOAO SAPPORO

＊札幌国際芸術祭2027 公式HP：https://siaf.jp/

株式会社アクアデザインアマノについて

【SIAF2027 メインビジュアル】

1992年に創業した水草育成器具メーカー（本社：新潟市）。独自に考案した水草レイアウト「ネイチャーアクアリウム」を提唱する。「自ら欲しいと思う独創的な製品」をモットーに高品質でオリジナリティの高い製品を提供し、世界的なアクアリウムブランドとして知られる。

＊アクアデザインアマノ公式HP：https://www.adana.co.jp/jp/

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【アクアデザインアマノ ロゴマーク】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引や特典などが受け取れます。会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPORO ロゴマーク】