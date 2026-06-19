一般社団法人スマートビルディング共創機構、2026年度定時社員総会を開催

一般社団法人スマートビルディング共創機構

一般社団法人スマートビルディング共創機構（以下、「スマートビル共創機構」。代表理事：竹田真二・阿多信吾）は、2026年6月10日に定時社員総会をハイブリッド形式で開催いたしました。当日は現地・オンライン合わせて総勢206名（現地32名、オンライン174名）が参加し、スマートビルの普及と社会実装に向けた初年度の成果と、今後の方向性を共有しました。

当機構は2025年4月の設立以来、産学官の連携による共創活動を推進してまいりました。発足時の会員数は107企業・団体（2025年6月4日時点）でしたが、設立から1年余りで138企業・団体（2026年6月10日時点）へと拡大。建設業、不動産業、製造業、情報通信業、施設管理業、サービス業、教育機関、公的団体など、業界の垣根を越えた多様なプレイヤーが参画する組織へと成長しています。

■ 定時社員総会の決議・報告内容

総会第1部では、初年度の事業報告および決算報告の承認、理事1名の選任（前任者の退任に伴う交代）が決議されました。

続く第2部では、2026年度の事業計画・予算計画に加え、ブランディング推進活動の成果報告が行われました。その成果の象徴として、同日付で新たな機構ロゴを発表・公開いたしました。

■ 2026年度の活動を加速させる6つのワーキンググループ（WG）

総会終了後の6月15日から17日にかけて、2026年度の活動を本格化するためのフォローアップミーティングを開催しました。

「普及促進」「情報収集」「標準策定」「社会実装」「セキュリティ」「エコシステム」の計6つのワーキンググループ（以下、WG）が、2025年度の活動成果を振り返るとともに、2026年度の活動計画と重点テーマを説明を行い、今後の活動体制や進め方について会員間で共有しました。参加者からはWG活動への参画に対する高い関心が寄せられ、新年度に向けた機運の醸成につながりました。

■ 今後の展望とホームページのリニューアル

スマートビル共創機構は今後も、これら6つのWGを活動の中核として会員間の連携をさらに強化し、産学官の知見を結集してまいります。デジタル技術やデータ活用を通じたスマートビルの普及促進により、人々の快適性・安全性・生産性の向上と、持続可能な都市・社会の実現（人間中心かつ持続可能な社会の創造）に貢献してまいります。

なお、総会当日（6月10日）より、当機構の公式ホームページを全面リニューアル公開いたしました。今後の活動情報や入会案内、各種お問い合わせについては、新ホームページをご参照ください。

【スマートビル共創機構ホームページ：https://www.sbco.or.jp/】

■ 本件に関するお問い合わせ先

スマートビルディング共創機構 事務局

メールアドレス：info@sbco.or.jp

＜参考＞

(1)会員一覧（2026年6月10日時点）

(2)内訳サマリー（2026年6月10日時点）

(3)新ロゴ

(4)設立総会 会場風景