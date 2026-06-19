ファーム・リーグ公式戦9試合の入場券販売・イベント情報

株式会社よみうりランド

ジャイアンツタウンスタジアム(Gタウン・東京都稲城市)で開催する7月21日(火)から8月16日(日)までのファーム・リーグ公式戦9試合の入場券の、公式ファンクラブ会員向け先行販売を6月23日(火)12:00から、一般販売を6月27日(土)12:00から開始します。

7月21日(火)の日本ハム戦は、「月刊ジャイアンツ創刊50周年記念ナイター」として開催します。月刊ジャイアンツのエグゼクティブ・エディターを務めるアーティストの岩橋玄樹さんをゲストに迎えて始球式を実施するほか、ジャイアンツ、岩橋さん、月刊ジャイアンツのコラボ商品を販売します。

■対象となる公式戦9試合

※入場券をご購入の際は必ず巨人軍公式サイトに記載されている販売概要をご確認ください

※8月15日は立川市、8月16日は調布市在住、在学、在勤の方を無料でご招待します。抽選でイベントにもご参加いただけます。詳細は、各市のホームページなどをご確認ください

■チケットの購入はこちら

▶ GIANTS オフィシャルチケット https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-yg-farm

▶ イープラス https://eplus.jp/sf/sports/baseball/giants/yg-farm

▶ チケットぴあ https://w.pia.jp/t/giants-farm/

▶ セブンチケット https://7ticket.jp/sp/giants/

※当日の試合開始1時間半後まで購入できます

※試合当日の球場でのチケット販売は行いません

※観戦にあたり「試合観戦契約約款」を遵守いただきますようお願いします

試合観戦契約約款はこちら(https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/)

■CLUB GIANTS会員、G-Po JCBカード会員向け無料招待

席種は3階内野自由席で、予定枚数に達し次第、受付を終了します。

[申込期間]

CLUB GIANTSグランドスラム/ゴールド会員：6月23日(火)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

CLUB GIANTSシルバー/キッズ会員・G-Po JCBカード会員：6月24日(水)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

▶申し込みはこちら(https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-farm-invitation)

■7月21日～8月16日開催の主なイベント

▶月刊ジャイアンツ創刊50周年記念ナイター(対象日：7月21日)

月刊ジャイアンツのエグゼクティブ・エディターを務める、アーティストの岩橋玄樹さんがゲストとして始球式を実施するほか、ジャイアンツ・岩橋さん・月刊ジャイアンツのコラボ商品を販売します。

また、50年分の表紙で作るフォトスポットの設置や報知新聞カメラマンによる写真撮影講座、月刊ジャイアンツ読者モデル・舞里子さんとの試合観戦企画等、報知新聞社や月刊ジャイアンツの歴史とこれからを感じることができる1日となります。

詳細はこちら https://www.giants.jp/news/30168/

▶コーチノック体験(対象日： 8月14日)

貸出画像「岩橋玄樹さん」

試合前のメイングラウンドで、ジャイアンツの監督・コーチのうち1名から、内野または外野で軟式球を使ったノックを受けられます。

［定 員］15名

［受 付］当日開場時間(16:00予定)から16:20まで場内インフォメーションブースで抽選券を配布

します。

［当選発表］16:40頃、場内スコアボードビジョンで発表します。

※参加するコーチは当日発表します

※グローブは持参したものが使えます。貸出用もご用意しています(交代制)

※グラウンドコンディションやチーム事情により、本イベントは直前で中止となる場合があります

▶8月15・16日のイベント

○打撃練習見学ツアー

［定員］15組(1組2名まで) ［内容］ジャイアンツの試合前打撃練習をベンチ前から見学します。

○メモリアルGショット

［定員］10組(1組4名まで) ［内容］ジャイアンツ選手との記念撮影イベントです。

○メモリアルヒーローショット

［定員］ 3組(1組4名まで) ［内容］ジャイアンツのヒーロー選手と記念撮影を行います。

○ジャイアンツスクエア in Gタウン

［内容］試合前のステージイベント。サブグラウンドにて、ヴィーナスのダンスや、選手のサイン

グッズが当たる抽選会を行います。

各イベントの詳細は巨人軍公式サイトでご確認ください。

■今シーズンから始まったレギュラーイベント

▶エキサイトハイファイブ(全試合対象)

ジャイアンツが勝利した試合において、エキサイトシート1塁側での観戦者の中から抽選で選ばれた方に、グラウンド上でヒーローになった選手をハイタッチで出迎えていただきます。

※エキサイトシートエリア入場時に抽選券を配布します

貸出画像「エキサイトハイファイブ」▶バーガーゲットチャレンジ(全試合対象、5回裏終了時)

「スロー役」が投げたバーガー具材型のプレートを、バンズ型グラブを装着した「キャッチ役」が受け止める、ファン参加型ゲームです。

▶ヒーローズランウェイ(全試合対象)

貸出画像「バーガーゲットチャレンジ」

ジャイアンツが勝利すると、ヒーロー選手が2階コンコース1塁側「オレンジカーペット」をランウェイのように歩きファンからの祝福を受けます。

そのほかにも、ジャイアンツタウンスタジアムでは、様々なイベントを開催予定です。

最新の情報や各イベントの詳細は巨人軍公式サイト(https://www.giants.jp/)や公式X(https://twitter.com/yomiuri_gkyujo)をご確認ください。

◇報道関係以外の方は東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニー(株式会社よみうりランド内)へお問い合わせください。E-mail info@tokyo-giants-town.com