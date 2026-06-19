約8年ぶりの新作！新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」U-NEXTで独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年7月18日（土）に東京国際フォーラムで開催される「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」を、独占でライブ配信いたします。ライブ配信の対象となるのは、18:30開演の＜夜公演＞です。

2013年から3度の上演を経て多くの観客を魅了してきた新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」。アニメ「夏目友人帳」の出演声優陣、そして作品を彩り続けてきた音楽・吉森信らのスペシャルアンサンブルが贈る、待望の約8年ぶりとなる新作です。

演目は、第一幕 音劇版「水底の燕」、第二幕 音劇版「いつかくる日」の2本立て。夏目貴志を演じる神谷浩史をはじめ、井上和彦、木村良平、菅沼久義、柚木涼香、小野大輔、小松未可子、高瀬右光ら豪華声優陣が集結します。また舞台上では吉森信アンサンブルによるフルライブ演奏が行われ、音楽と朗読が一体となった没入感あふれるステージをお届けします。

さらに、夜公演の公演終了後には出演キャスト・スタッフ登壇によるアフタートークを実施いたします。

U-NEXTでは、本公演を7月18日（土）18:30より独占ライブ配信いたします。また、出演キャストによる生コメントを特典映像としてお届け。ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

さらに、ライブ配信を購入いただいた方の中から、抽選で3名様にキャストサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

U-NEXTでは「夏目友人帳」の漫画やアニメ、劇場版も配信中です。ぜひあわせてお楽しみください。

SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～

【配信期間／販売期間】

・ライブ配信：7月18日（土）18:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～8月2日（日）23:59

・販売期間：6月19日（金）15:00～8月2日（日）19:00

※ライブ配信終了後は、見逃し配信のみ購入することができます。

【視聴料】

4,400円（税込）

※ライブ配信＋見逃し配信つき

【特典映像】

出演キャストによる生コメント映像

【プレゼントキャンペーン】

ライブ配信を購入いただいた方の中から、抽選で3名様にキャストのサイン入りポスターが当たるキャンペーンを実施いたします。

・実施期間：6月19日（金）15:00～8月2日（日）23:59

・応募条件：U-NEXTで配信する公演をご購入・視聴し、応募フォームに記入した方

・応募フォーム：https://f.msgs.jp/webapp/form/12884_obt_1221/index.do

・賞品：夏目 貴志役・神谷浩史、ニャンコ先生／斑役・井上和彦のサイン入りポスター 合計3名様



＜アニメ「夏目友人帳」シリーズはこちら＞

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0004424



(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年4月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。