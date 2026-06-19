昨年大盛況の“ファン共創型イベント”が今夏パワーアップして帰ってくる！「Sky ArtFest 2026」7月5日（日）12:00より、一般入場チケット先着受付開始

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、この度、8月15日（土）・16日（日）の2日間、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールA＆Bにて、ファンとともに創り上げるアートの祭典「Sky ArtFest（スカイアートフェス）2026」を開催いたします。

本イベントは、thatgamecompanyが主体となってファンの創作発表の場を用意し、ファンによる創作展示や作品の頒布活動などを公式にサポートする試みで、昨年に引き続き2回目の開催となります。このようにファン主導の創作活動をゲーム会社として公式に支援する取り組みは世界の中でも珍しく、Skyがかねてより大切にしてきた"思いやり"や"つながり"の精神を体現するイベントです。

(C) 2026 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

昨年は想定を大きく上回る多くの皆さまにご来場いただき、大変大きな盛り上がりを見せました。多くのお客さまからいただいた声も踏まえ、今年はさらに快適にお楽しみいただける環境を整え、パワーアップして開催いたします。

会場を新たに「TODA HALL & CONFERENCE TOKYO」へと移し、ファンの方々のこだわりがつまった作品の販売と展示を行う「Fan Art Market」には、2日間で合計130サークルが出展予定となっている他、音楽ライブやトークステージなど多彩なプログラムも多くご用意しております。出展サークル一覧や詳細なプログラムについては、Sky公式SNSやブログにて順次発表いたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

また、当日ご参加いただく皆さまに、より快適にお楽しみいただける環境を整えるため、今年は2時間ごとの時間指定制チケットとして販売いたします。1日につき6つの入場枠をご用意しており、ご購入いただいた時間帯のみご入場いただけます。加えて、ご来場いただく皆さま全員に、イベントオリジナルの来場記念プレゼントをご用意しております。さらに、追加特典として、マルマンコラボ 図案スケッチブックが付いた、特典付き入場チケットも販売いたします。

チケットは、2026年7月5日（日）12:00よりローチケにて先着販売を開始いたします。定員に達し次第、販売を終了いたしますので、ぜひお早めにお買い求めください。

この機会に、Skyならではの特別な時間をぜひ会場でお楽しみください。

■「Sky ArtFest 2026」開催概要

・開催日 ：2026年8月15日（土）、16 日（日）

・時間 ：11:00~19:30

・場所 ： TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールA＆B

（東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階）

・入場料 ：チケット事前購入制（先着）・中学生以下無料

・チケット予約：ローチケ（電子チケット）

・主催 ：thatgamecompany

■チケット販売情報

昨年開催されたSky ArtFestでは想定を上回る多くの皆さまにご来場いただきました。

今年のSky ArtFest 2026では、快適にお楽しみいただける環境を整えるため、事前チケット制とさせていただきます。入場チケットは2時間ごとの時間指定制となっています。1日につき6つの入場枠をご用意しており、ご購入いただいたチケットの時間帯のみご入場いただけます。各枠終了後は入れ替え制となるため、購入枠以外の滞在はできません。

なお、チケットの購入受付は【先着】とさせていただきますのであらかじめご了承ください。定員に達し次第、販売を終了いたします。

・販売期間

- 入場チケット

2026年7月5日（日）12:00~8月16日（日）19:00

- 特典付き入場チケット

2026年7月5日（日）12:00~7月14日（火）23:59

・販売サイト

ローチケ（電子チケット）：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=787740(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=787740)

・チケット券種と料金

入場チケット：1,060円（税込）

特典付き入場チケット（スケッチブック1冊）：1,560円（税込）

特典付き入場チケット（スケッチブック2冊）：2,060円（税込）

特典付き入場チケット（スケッチブック3冊）：2,560円（税込）

※別途、チケット販売サイト所定の手数料がかかります。

※中学生以下の方は入場無料です。チケットを購入いただく必要はございませんが、必ず保護者の方と一緒にお越しください。

※特典付き入場チケット1枚に付属するスケッチブックは、2冊・3冊のものを購入した場合でもデザインは共通となります。

中学生以下のお子さまと保護者の方で来場されたい場合や、同じデザインのスケッチブックを複数冊お求めの方にご検討いただけます。

・時間枠

11:00~13:00／12:00~14:00／13:00~15:00／15:30~17:30／16:30~18:30／17:30~19:30

※15:00~15:30は休憩時間とさせていただきます。この30分間はイベントエリアに立ち入ることはできませんのでご了承ください。

■来場記念プレゼント

ご来場いただいた皆さまには、イベントオリジナルの来場記念プレゼントをご用意しております。詳細は後日公開予定です。お楽しみにしてください！

さらに、特典付き入場チケットをご購入いただいた方には、限定アイテムとして「マルマンコラボ 図案スケッチブック」をお渡しいたします。図案スケッチブックは全4種類で、入場時間帯ごとに異なるデザインをご用意しています。表紙はすべて本イベントのために描き下ろされた特別デザインです。

デザインA：壁にお絵かき

8月15日（土）11:00~13:00 ／12:00~14:00 ／13:00~15:00

デザインB：かくれんぼ

8月15日（土）15:30~17:30／16:30~18:30／ 17:30~19:30

デザインC：床にお絵かき

8月16日（日）11:00~13:00 ／12:00~14:00 ／13:00~15:00

デザインD：親愛なるファン・ゴッホへ

8月16日（日）15:30~17:30 ／16:30~18:30 ／17:30~19:30

デザインA：壁にお絵かきデザインB：かくれんぼデザインC：床にお絵かきデザインD：親愛なるファン・ゴッホへ

また、全ての図案スケッチブックには、昨年11月の「Sky ArtFest」の後にビジュアルデベロップメント・リードの田邊雄一郎によって描き下ろしされたイラストが1枚差し込まれています。

ご来場の思い出とともにお持ち帰りいただいた後も、ぜひ塗り絵やスケッチなどを通じてお楽しみください。

【ご参加にあたってのご留意事項】

・会場内外では、TGCスタッフおよび関係者による動画・写真撮影が行われる場合がございます。撮影された映像・写真が、今後TGC公式プロモーションやSNS等に使用される可能性があります。あらかじめご了承ください。また、スタッフによるインタビューをお願いする場合がございます。ぜひご協力いただけますと幸いです。

・会場エリア内でのお食事は原則禁止といたします。お飲み物は持ち込みいただけますが、蓋が確実に閉まる容器をご利用いただき、展示物のすぐそばでお飲みいただくのはご遠慮いただきますようお願いいたします。

・撮影は、thatgamecompany公式コンテンツ（展示・演出・デコレーションなど）に限り可能です。Fan Art Marketやファンの皆さんが出演するステージなど、出展者・出演者によるコンテンツの撮影はご遠慮ください。出展者・出演者が許可した場合はこの限りではありません。他の方が映り込まないよう配慮いただき撮影をお願いいたします。

・SNS投稿に関しても同様に、Fan Art Market出展者やステージ出演者が許可した場合にのみ、ご投稿いただきますようお願いいたします。

・当日コスプレを楽しまれたい方は、『Sky ArtFest2026』参加規約（全参加者共通）(https://industrious-shroud-31c.notion.site/325fa774413980298761e9db18fae818)・コンテンツガイドライン(https://industrious-shroud-31c.notion.site/Sky-ArtFest-2026-325fa774413980578b6ac72808c1e2a6)に加え、以下のルールをお守りください。

└大きいものや壊れ物、周囲の方を傷つける可能性のあるもの（角が鋭利なものや、長いもの）などは禁止とさせていただきます。

└お顔が隠れる被り物やマスクを着用する場合は、他の来場者や周囲に十分ご注意ください。

└公序良俗に反する服装、過度な露出や、武器など危険物とみなされるような物のお持ち込みは禁止とさせていただきます。

└周辺施設の化粧室やお手洗いなど、当イベントで用意された更衣室以外での着替えはご遠慮ください。

└更衣室をご利用いただかない場合もコスプレをお楽しみいただけますが、会場内で洋服の上から簡単に身につけていただけるものなど、大掛かりなお着換えを伴わないものに限らせていただきます。

・会場にはコスプレのための更衣室の用意がございますが、事前申請いただいた方のみ利用可能です。申請方法等の詳細につきましては、後日Sky公式サイトおよび公式SNSにてご案内いたします。

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

『Sky 星を紡ぐ子どもたち』は、大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、Skyはこうした理想を掲げています。2019年7月18日にiOS向けの基本プレイ無料ゲームとして配信を開始し、世界中のプレイヤーから支持を集めるとともに、数々のゲームアワードを受賞してきました。2019年にはAppleの「iPhone Game of the Year」を受賞したほか、2020年のGame Developers Choice Awardsでは「Best Mobile Game」および「Audience Award」、2020年のSXSW Gaming Awardsでは「Mobile Game of the Year」に選出されました。その後、『Sky』はAndroid、Nintendo Switch、PlayStation、Steamを通じたPC向けにも展開し、2026年時点で3億ダウンロードを突破しています。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja(https://www.thatskygame.com/ja)

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP(https://x.com/thatskygameJP) （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/(https://www.instagram.com/thatskygamejp/) （@thatskygamejp）

【Tiktokアカウント】tiktok.com/@thatskygamejp(https://www.tiktok.com/@thatskygamejp)（@thatskygameJP）

【公式Discordサーバー】bit.ly/skydiscordjp(https://discord.com/invite/Y2P2fG9Qrr)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、2026年に創立20周年を迎えたゲームスタジオです。幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】http://thatgamecompany.com/(http://thatgamecompany.com/)