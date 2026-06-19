お客さまの一生涯の運用をサポートする「お金のデザイン」情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）国際規格「ISO/IEC 27001」認証取得のお知らせ

株式会社お金のデザイン

先進的なデジタル資産運用を提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伴 雄司、以下「お金のデザイン」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得いたしましたことをお知らせいたします。

お金のデザインは、テクノロジーと金融工学の融合により、誰もが質の高い資産運用を享受できることを目的に開発した日本初のロボアドバイザー「THEO［テオ］」をはじめとして、一人ひとりの人生に寄り添う多様な資産運用サービスを提供してまいりました。

昨今、金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速する一方で、サイバー攻撃の高度化や情報漏洩リスクなど、情報セキュリティに対する社会的な関心と要求は一層高まっています。

このような環境下において、金融サービスを提供する企業として、お客さまの大切な資産や個人情報をはじめとする情報資産を厳格に保護・管理することは、当社の事業運営における最重要課題の一つです。この度、当社の情報セキュリティ管理体制が国際的な基準を満たしていることを第三者機関によって客観的に証明いただくため、ITガバナンス部門を中心に全社的なセキュリティ体制の強化・整備に尽力し、本認証の取得に至りました。

お金のデザインは、今回のISMS認証取得にとどまることなく、今後も社会環境や技術の変化に応じた情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な運用と改善に努めてまいります。これまで以上に強固なセキュリティ体制のもと、これまでにない新しい独自の価値提供によって、お客さまお一人おひとりに寄り添う資産運用サービスを実現してまいります。

【認証の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83662/table/55_1_9ff6707b401555b0c79267108d5a0060.jpg?v=202606190351 ]株式会社お金のデザイン

担当:百貫・村井

Email：press@money-design.com

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