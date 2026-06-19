2026年7月18日（土）開催「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」夜公演のライブ配信決定＆アフタートーク追加登壇者＆会場物販追加商品情報を解禁！

株式会社ADKエモーションズ

2013年から、過去3度上演され多くの観客を魅了した新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」。豪華メインキャスト、そして作品を彩ってきた音楽・吉森信らのスペシャルアンサンブルが送る

約8年ぶりとなる新作「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」、U-NEXTにて夜公演の独占ライブ配信が決定！

アフタートークを含む、夜公演をライブ配信でご視聴いただけ、配信終了後には期間限定で見逃し配信を予定しております。また、U-NEXTだけの出演キャストによる生コメント映像もご覧いただけます。

さらに、U-NEXT視聴チケット購入者限定で、神谷浩史（夏目貴志役）・井上和彦（ニャンコ先生／斑役）のサイン入りポスターが3名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

詳細は、U-NEXT視聴・購入ページをご確認ください。

また、夜公演の終演後に実施されるアフタートークの追加登壇者情報を解禁！出演キャストより、神谷浩史、井上和彦、木村良平、菅沼久義、柚木涼香、小野大輔、小松未可子の豪華キャスト陣と本公演の演出を務める岡本貴也が登壇。公演を終えた直後の出演キャスト、スタッフの生トークも併せてお楽しみください。

あわせて7月18日（土）の公演会場物販の追加商品ならびに「SOUND THEATRE × 夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」アクリルスタンドのガチャ(R)先行販売情報を解禁いたしました。

各解禁情報の詳細は、公演公式サイトならびにアニメ「夏目友人帳」公式オンラインストア、アニメ公式SNSアカウントをご確認ください。

「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」夜公演配信情報

【配信公演】2026年7月18日（土）[夜公演]18:30開演（配信開始18:00）

【販売期間】2026年6月19日（金）15：00～8月2日（日）19:00

【見逃し配信期間】2026年7月18日（土）公演終了後準備出来次第～8月2日（日）23:59

【価格】4,400円（税込）

【購入者特典】出演キャストによる生コメント映像

【視聴・購入ページ 】https://t.unext.jp/r/natsume_live

※本配信では2026年7月18日（土）18時30分開演の夜公演（アフタートーク含む）の模様をご覧いただけます。

※上記公演概要は予告なく変更となる可能性がございます。

※当日は生配信につき、公演時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」夜公演アフタートーク

夜公演の終演後に実施する出演キャスト・スタッフ登壇によるアフタートークの追加登壇者が決定いたしました。

【登壇者】キャスト：神谷浩史、井上和彦、木村良平、菅沼久義、柚木涼香、小野大輔、小松未可子

スタッフ：岡本貴也（演出）

※夜公演のチケットをお持ちのお客様のみご参加いただけます。

※アフタートークは終演後、15分程度を予定しております。

※登壇者は、やむを得ない理由により予告なく変更となる場合がございます。 予めご了承ください。

出演者変更の場合でも払い戻しはいたしかねます。

「SOUND THEATRE×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」会場物販情報

「SOUND THEATRE×夏目友人帳～音劇の章 夏霞～」会場物販にて追加商品が発売決定！

会場では事前予約をしたアイテムの他、新商品4アイテムを販売いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部変更になる場合がございます。

※おでかけポーチWにぬいぐるみは付属しません。

＜会場販売商品一覧＞

【販売日時】2026年7月18日（土）AM 9：00開始予定

※チケットをお持ちのお客様を優先させていただく時間帯がございます。



【物販会場】東京国際フォーラムホールA ロビー

当日物販についての詳細は後日発表いたします。

ガチャ(R)「SOUND THEATRE×夏目友人帳～音劇の章 夏霞～」会場先行販売情報

「SOUND THEATRE × 夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～」アクリルスタンドが、7月18日（土）公演会場にて先行販売決定！

※物販とガチャ(R)は販売場所が異なります。一緒にご購入はできません。

ガチャ(R)は現金のみの販売となります。両替機はございますが、混雑する可能性が

ございますので、事前に小銭をご用意いただけますとスムーズにご購入いただけます。

公演概要

【公演名】

SOUND THEATRE ×夏目友人帳 ～音劇の章 夏霞～

【開催日時】

2026年7月18日（土）

[昼公演] 開場13:00 開演14：00 [夜公演] 開場 17:00 開演 18:30

【会場】

東京国際フォーラム ホールA（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目５-１）

【演目】

第一幕 音劇版「水底の燕」 第二幕 音劇版「いつかくる日」

【出演】

＜朗読＞

神谷浩史/井上和彦/木村良平/菅沼久義/柚木涼香/小野大輔/小松未可子/高瀬右光/松川裕輝/安部亮馬/角倉英里子/山田京奈

＜ミュージシャン＞

【吉森信アンサンブル】

Piano、Conduct 吉森信/Violin 室屋光一郎、小寺里奈、伊藤彩、柳原有弥/Viola 島岡智子

Violoncello 岩永知樹/Clarinet 豊永美恵/Percussion 関根真理

【スタッフ】

原作：緑川ゆき「夏目友人帳」（白泉社「LaLa」連載）

監修：大森貴弘（アニメシリーズ総監督）/脚本：吉永亜矢/演出：岡本貴也/音楽：吉森信

【イベント企画・制作】

NAS

【ステージ制作】

M-site

【運営協力】

DISK GARAGE / 808

【キャスティング協力】

ネルケプランニング

【協力】

朱夏

【協賛】

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社ムービック

株式会社エポスカード

株式会社BANDAI SPIRITS

【主催】

「夏目友人帳」サウンドシアター製作委員会

【公演公式サイト・SNS情報】

公演公式サイト ：https://natsume-animestore.jp/lp/ST2026

アニメ公式Ｘアカウント ：https://x.com/NatsumeYujincho

アニメ公式Instagramアカウント：https://instagram.com/natsumeyujincho_info/



【SOUND THEATRE（サウンドシアター）とは】

昨今“朗読劇”と呼ばれるものは数多くあります。その中でサウンドシアターが“新感覚・音楽朗読劇”と謳うのは、

朗読劇の基盤である“読み聞かせ”の部分はもちろん、舞台美術、照明、特殊効果、衣裳等にまでこだわり、

五感を刺激する要素をふんだんに取り入れる事で、観客の想像力を限界まで刺激する、

いわば”イメージシアター”であるということからです。

また舞台上での生演奏によって、音楽と朗読が互いにより一層寄り添い、高めあい、シンクロしていきます。これらの要素によって観客は劇中の温度や気候、登場人物の動きまでをも想像する事が可能となり、キャラクターの感情や回想をより鮮やかに、印象的に表現することができます。

最大限に五感を刺激し観客を想像の渦に巻き込む、体感する朗読劇。

それが“新感覚・音楽朗読劇”サウンドシアターなのです。

★リリース内の画像を使用する場合は、下記の権利表記の記載をお願いいたします。

(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会