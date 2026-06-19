年間1,100億を動かす「レディクル」が、AI時代のインハウス化を討論！マーケ業務の成果を最大化する「攻めの内製化」の境界線を徹底解説

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年6月25日（木）に開催されるオンラインセミナーに、当社マーケティング部 部長の岩田貴幸が登壇することをお知らせいたします。

登壇の背景

AIの急速な普及により、マーケティング業務における効率化や内製化の選択肢が一気に広がっています。クリエイティブ制作、データ分析、SNS運用など、AIで巻き取れる範囲が広がる一方、「何を自社でやり、何を外に出すべきか」の線引きに迷い、外注コストやノウハウの流出に頭を悩ませる企業は少なくありません。

年間取扱予算総額1,100億円の案件が動く「レディクル」は、一貫して人の手だからこそ生み出せる熱量や信頼関係を大切にしてきました。そんな当社だからこそ、マーケ業務におけるAIの限界値と、人がやるべき領域をシビアに見極めています。

本セッションでは、AI活用の最前線を走る株式会社ファネルAi、JAPAN AI株式会社の2社を交え、現場目線で“攻めの内製化”の全貌と最新の境界線を激論します。

本セッションのポイント

本セッションの最大のテーマは、AIによって引き直された「内製化の新しい境界線」を正しく見極め、ただ楽になるだけではない「攻めの内製化」を自社で実現することです。

・“攻めの内製化”のリアルな現在地の把握

3社が実際に現場でAIを使って内製化している業務を本音で公開します。クリエイティブ、分析、SNS運用、Webメンテなど、今AIで「どこまでできるのか」の最新ラインが具体的につかめます。

・「内製 or 外注」を判断する“軸”の提示

全部を抱え込むのでもなく、全部を外注するのでもない。何を自社に取り込み、何を外に出すべきか、3社それぞれの判断基準を聞くことで、自社にフィットする線引き（＝人の聖域）が自分の言葉で持てるようになります。

・利益率とスピードを両立させる発想の獲得

外注コストを抑えながら、ナレッジを外部ではなく社内に蓄積する。効率化の先にある、企業の強力な競争力としての内製化の考え方をお持ち帰りいただけます。

開催概要

・イベント名：AIでマーケターの業務は、どこまで内製化できるのか

・日時：2026年6月25日（木） 11:00～12:00

・開催形式：オンライン配信

・参加費用：無料（事前登録制）

・主催：JAPAN AI株式会社

・公式サイト：ht(https://japan-ai.co.jp/seminar/360625-marketing/?organizationId=2841)tps://japan-ai.co.jp/seminar/360625-marketing/?organizationId=2841(https://japan-ai.co.jp/seminar/360625-marketing/?organizationId=2841)

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、年間取扱予算総額1,100億円、累計マッチング件数14万件の案件を取り扱う無料のビジネスマッチングコミュニティです。上場企業の約70%に導入され、企業の成長を加速させる「最適なマッチング」を実現しています。

最大の特徴は、対話を通じて潜在課題を顕在化させる「コンテキスト営業」です。「明確な悩みがない状態でも、巧みに課題を引き出す」ビジネスコンシェルジュによる深いヒアリングにより、お客様自身も気づいていなかった真のニーズを浮き彫りにします。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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