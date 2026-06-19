オリックス生命保険と提携する「想いをカタチにプロジェクト」2026年度助成に4団体が採択されました

特定非営利活動法人 日本NPOセンター

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター（所在地：東京都千代田区、代表：大島誠）とオリックス生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、社長：片岡一則）が協力し実施する「想いをカタチにプロジェクト」の助成対象として4つの団体が採択されました。障がいや重い病気のある子どもたちと、そのご家族等を支える団体の活動をサポートします。

「想いをカタチにプロジェクト」は、オリックス生命保険が掲げる『想いを、心に響くカタチに。』との理念に基づき、誰もが前向きに過ごせるより良い未来を作っていくための社会づくりに向けた取り組みの一環です。

■ 採択プロジェクト

「テーマパークへ行こう！みんなの夢がかなう！」

特定非営利活動法人ガブリエル

同団体は「子どもとお母さんの笑顔のために」を理念に、重症心身障がいや医療的ケアが必要な子どもたちとそのご家族を、療育や移動支援、居宅介護、24時間の相談体制を通じて包括的にサポートしています。今回のプロジェクトは、外出のハードルが高い子どもたちの「みんなでテーマパークへ行ってみたい」という夢をかなえ、わくわくする体験を通じて自信を育み新たな挑戦への一歩を応援します。

「ノウフクたしざんキッズファーム体験プロジェクト」

特定非営利活動法人たしざん

同団体は「できることや関わる人が少しずつ増えるように」という思いとともに、農業や食品の製造販売、グループホームなどの活動を通じて障がいがある人々をサポートしています。今回のプロジェクトでは、地域の子どもたちが畑で自由に作物の世話や収穫を楽しめる環境を整備し、障がいの有無にかかわらず親子で参加できる環境のもと、のびのびとした体験を通じて交流や学びを育みます。

「地域の仲間と広がる、つながりと笑顔のプロジェクト！」

公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

同団体は、難病とともに生きる子どもたちとそのご家族を、旅行支援やイベント、就労支援など幅広い活動を通じてサポートしています。今回のプロジェクトでは、交流マルシェや運動会、家族旅行を通じて地域とのつながりを育み、孤立しがちなご家族に安心して集える場を提供します。楽しくあたたかな体験を重ねることで、自信や希望を育み、共に支え合う関係づくりを目指します。

「アスリート・バディプロジェクト ～病気の子どもと社会とのつながりを育むチームメイツ体験」

特定非営利活動法人Being ALIVE Japan

同団体は、長期療養を必要とする子どもたちが、アスリートのサポートのもと、スポーツを通じて「最高の子ども時代＝青春」を実現できるよう支援しています。今回のプロジェクトでは、子どもたちが「患者」ではなく「チームメイツ（仲間）」としてアスリートとともに練習や応援などに参加する体験を通じて、つながりと自信を育み、病院から学校や地域に安心して踏み出せるよう応援します。

■ 実施期間

2026年4月～2027年3月

■ 贈呈式の様子特定非営利活動法人ガブリエル特定非営利活動法人たしざん

公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を特定非営利活動法人Being ALIVE Japan■ お問い合わせ

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター

オリックス生命保険 想いをカタチにプロジェクト事務局

メール：omokata.pj@jnpoc.ne.jp

電話：03-3510-0855（平日10：00～17：00）

担当：清水・上田