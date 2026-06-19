『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』販売拠点大幅拡大！さらにボイス付きNFTカードが全国のAIICO自販機1000台にて販売開始！さらにBOOTHにて「スターターデッキ」の通販開始！

株式会社VEXZNEXUS販売拠点 全国100拠点拡大！

株式会社VEXZ（代表取締役社長：原佳祐、本社：東京都港区、以下：VEXZ）は、株式会社NEXUSと共同で開発したオリジナルトレーディングカードゲーム「NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-（以下、NEXUS）」において、新たに限定ボイスが付いた「デジタルNFT版NEXUSカード」を個別ランダムボイスコンテンツ付きにて、2026年6月19日（金）12時より発売することをお知らせいたします。本商品は、サイネージ型IoT自動販売機「AIICO（アイコ）」を開発・運営する株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治）との連携のもと展開いたします。

デジタルNFT版NEXUSも全国1,000台のAIICOにて販売開始決定！

また、この度の新ラインナップ登場に合わせ、より多くのファンの皆様に『NEXUS』をお楽しみいただけるよう、現在20拠点にて販売中の現物カード「NEXUSカードパック TURN:1」の販売拠点を、109拠点規模へと大幅に拡大・拡充することを決定いたしました。将来的には全国約150拠点までの拡大を想定しております。関東51拠点より拡大を開始し、順次全国への展開を予定しており、公式Xにて通知にてご案内予定です。

さらに、ファン待望の現物「NEXUS スターターデッキ」を、2026年6月18日（木）より「BOOTH」にて販売開始いたします。

■ボイス付きNFTがついに登場！現物カードから進化した新要素で「推し」とのエンゲージメントを高める個別ランダム販売

好評販売中の『NEXUS』の人気カードが、「デジタルNFT版NEXUSカード 個別ランダム ボイスコンテンツ付き」として新たに登場いたします。

従来の現物カードではボイスコンテンツもランダムでの付与となっていましたが、今回のデジタルNFT版では、各カード別に特別な「限定ボイスコンテンツ」が必ず付与される仕様へと進化いたしました。これにより、デジタルカードの収集と同時に、そのカードでしか聴けない特別なボイスコンテンツを、確実に手元へコレクションすることが可能となります。

さらに、本商品には現物カードには存在しない「NFT版限定デザイン」のシークレットカードが実装されているだけでなく、NFTの仕組みを活用した特別なギミックもご用意！対象のカードはアプリ内でスタンプ形式となっており、全てのスタンプを集めると特別な特典が付与される仕様となっております。

■販売概要

【デジタルNFT版『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』】

・販売日：2026年6月19日（金） 12：00より順次

・販売価格：1回 500円（税込）

・販売形式：個別ランダム販売 特典ボイスコンテンツ付き / シークレットカード有

・対応アプリ・プラットフォーム：24kZAP

Google play：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.zap_24k

App store：https://apps.apple.com/jp/app/zap-24k/id1581632520

・販売場所：秋葉原ラジオ会館設置の「AIICO（アイコ）」をはじめ、全国のAIICOにて順次展開

・販売拠点マップ：https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=35.60600967187184%2C137.97482545558012&z=7&mid=1UEnUmiwh7oO7Bu9EnrEIJezJ1uvNNSE(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=35.60600967187184%2C137.97482545558012&z=7&mid=1UEnUmiwh7oO7Bu9EnrEIJezJ1uvNNSE)

NEXUSカード設置希望拠点のアンケートを実施いたします。ご要望をぜひお寄せください。

●アンケートフォーム：https://forms.gle/N5TnzpSRo5Acpmhu7

※本デジタルグッズはコレクション用となっており、現時点ではゲーム対戦機能は未実装です。

■ 順次追加予定の販売商品ラインナップ

●NFT版まりなすコラボパック

収録キャラクター：燈舞りん/鈴鳴すばる

・販売開始日時 ：6月19日（金）12：00～

・販売価格 ：1回 500円（税込）

・販売形式 / 仕様：個別ランダム販売（ボイスコンテンツ付き / シークレットカード有り）

・カード構成 ：全15種（N：4種、R：3種、SR：3種、SP：2種、SPサイン入：2種、シークレット：1種）

●NFT版LiLYPSEコラボパック

収録キャラクター：暁みかど / 暁おぼろ

・販売開始日時 ：6月26日（金）12：00～

・販売価格 ：1回 500円（税込）

・販売形式 / 仕様：個別ランダム販売（ボイスコンテンツ付き / シークレットカード有り）

・カード構成 ：全13種（N：3種、R：3種、SR：2種、SPサイン入：2種、シークレット：1種）

●NFT版LiLYPSEコラボパック

収録キャラクター：アイデス

・販売開始日時 ：7月3日（金）12：00～

・販売価格 ：1回 500円(税込)

・販売形式 / 仕様：個別ランダム販売（ボイスコンテンツ付き / シークレットカード有り）

・カード構成 ：全9種（N：3種、R：4種、SR：1種、シークレット：1種）

■現物カード「NEXUSカードパック TURN:1」の販売拠点の拡大が決定！全国のAIICOへ順次展開

新感覚トレーディングカードゲーム『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』は、アドインテが開発・運営を行うサイネージ型IoT自動販売機「AIICO（アイコ）」を中心に限定販売を行っております。2025年8月の販売開始より、着実にファンを増やし、今年開催された「VTUBER EXPO 2026」に出展した際には大変なご好評をいただき、新規ユーザーが大きく増加いたしました。

この度の反響を受け、より身近にゲームを楽しんでいただきたいという想いから、現物カードの販売網を大幅に強化することを決定！現在展開している20拠点から109拠点へ拡大し、将来的には関東エリアを皮切りに全国約150拠点規模へと順次展開を予定しております。ファンコミュニティの活性化とVTuber文化のさらなる発展に貢献してまいります。

■ NEW｜6月18日（木）よりBOOTHにて「NEXUS スターターデッキ」販売開始！

これまでAIICOを中心に展開してきた『NEXUS』を、ご自宅でもすぐにお楽しみいただけるよう、対戦に必要なカードがすべて揃った「スターターデッキ」を、クリエイター向けマーケットプレイス「BOOTH」にて販売開始いたします。初めて『NEXUS』に触れる方も、これ一つでゲームの世界をすぐに体験いただけます。

■販売概要【NEXUS スターターデッキ～Life Like a Live!～】

NEXUSスターターデッキ～Life Like a Live!～BOOTHにて販売開始！

・販売開始日時：2026年6月18日（木）より

・販売価格：販売価格\3,500（税込）※送料込み

・セット内容：

- 構築済みデッキカード55枚（ノーマル40枚、エモ15枚）

- プロモカード1枚（全20種からランダム）

- プレイシート1枚

・販売場所：BOOTH（NEXUS公式ショップ）

・販売ページURL：https://nexusfcg.booth.pm/

※在庫には限りがございます。なくなり次第販売終了となる場合がございます。

■『NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-』とは

初心者でも気軽に楽しめるシンプルなルールでありながら、奥深い戦略性も兼ね備えています。

最初のシリーズ「TURN：1」では、人気VTuberを含む300種類以上のカードが登場。

【 NEXUS -ザ・フェイブカードゲーム-「NEXUSカードパック TURN:1」】

・販売場所：秋葉原ラジオ会館設置の「AIICO（アイコ）」をはじめ、全国のAIICO109拠点まで順次拡大

・販売拠点マップ：

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UEnUmiwh7oO7Bu9EnrEIJezJ1uvNNSE&ll=39.29996593394234%2C138.60683952345008&z=6(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UEnUmiwh7oO7Bu9EnrEIJezJ1uvNNSE&ll=39.29996593394234%2C138.60683952345008&z=6)

【NEXUSについて】

・公式HP ：https://nexusfcg.com

・公式X ：https://x.com/NEXUS_FCG

・公式YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCcIdkcRBe6qntF_OPjc0eJQ

・お問い合わせ窓口：contact@nexusfcg.com

■ 販売・展開パートナー｜サイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』について

商品告知・販売・サンプル配布・リマーケティングまで、ワンストップで行えるのが、アドインテのサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』です。55インチの大画面を活用した体験型プロモーションとアンケート連動機能により、非対面でのスムーズな商品体験とデータ取得を両立。取得したファーストパーティデータを活用し、購買意欲が高まるタイミングでの追客施策も可能です。さらに、ライブ配信やコメント機能を搭載し、Vtuberとのコラボレーション展開や「ふるさと納税×IP自販機」など、幅広いマーケティング活用と地域支援にも取り組んでいます。

【会社概要】

- 会社名：株式会社VEXZ- 代表者：代表取締役 原 佳祐- 本社所在地：東京都港区六本木四丁目5番7号スタジオD- 設立：2021年8月5日- 事業内容：VTuberタレントマネジメント／IP開発・運営／自社イベント企画・運営／コンテンツ制作 ほか- VEXZ公式X：https://x.com/VEXZ_Inc- VEXZ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@VEXZInc- AceeeZ公式X：https://x.com/AceeeZ_VEXZ

【販売パートナー】

- 会社名：株式会社アドインテ- 代表者：代表取締役 十河 慎治- 本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F- 設立：2009年4月- 事業内容：流通小売DX支援／リテールメディア開発・運用／O2O・OMOマーケティング- URL：https://adinte.co.jp/