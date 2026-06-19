「WACOAL MEN」と「beautiful people」のコラボレーション第4弾！レースの着こなしを自由に楽しめる、アウターコレクションを発売

株式会社ワコール「WACOAL MEN ÷ beautiful people」［レースシャツ］品番：WU8010、カラー：SX ［レースジャケット］品番：WU8011、カラー：OV ［レースTシャツ］品番：WU8009、カラー：BE・KO ［レースパンツ］品番：WZ8012、カラー：OV・SX

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）が展開するメンズアンダーウェアブランド「WACOAL MEN（ワコールメン）」は、有限会社entertainment（本社：東京都港区、代表者：熊切秀典）が展開する「beautiful people（ビューティフルピープル）」とコラボレーションしたシリーズ「WACOAL MEN ÷ beautiful people」の第4弾アイテムを発売。レースの着こなしを自由に楽しめるユニセックスのアウターコレクションを、2026年7月2日（木）よりワコールウェブストアにて展開、またWACOAL MAISON GINZA SIX店、WACOAL MAISON 大丸心斎橋店の２店舗でも8月末までの期間限定で展開をします。

2022年春夏シーズンからスタートした本コラボレーションでは、「WACOAL MEN」がアンダーウェアで培ってきた素材開発や縫製技術と、「beautiful people」のデザインが融合したアイテムを展開しています。コラボレーション商品はご好評をいただき、とくに2025年9月に発表したレースTシャツは発売後約1カ月で生産数量の約9割を販売するなど、好調に推移しました。第4弾となる今回は、インナーウェアをファッションの領域へと拡張するべく「WACOAL MEN」では初となる本格的なアウターウェアに挑戦しています。

商品開発では、メイン素材となるレースの可能性を追求。レースという繊細でやわらかな素材をアウターウェアとして成立させるため、縫製仕様や素材・パーツの組み合わせを見直しながら試作を重ね、「beautiful people」がめざすファッションウェアとしての構築的なシルエットに仕上げました。さらに、「WACOAL MEN」のアンダーウェアで培われた縫製技術を活かし、レースの波型の生地端である“スカラップ”を生かしたカットワーク技術や、縫い代を極力抑えたミニマルな仕立てを採用。一枚布のような美しさと快適な肌あたりを両立しました。

コレクションは、アウターウェアの［レースジャケット］［レースシャツ］［レースパンツ］に加え、［レースTシャツ］［レースボクサー(TM)］の5アイテムをラインアップ。全アイテムが、ジェンダーを問わず着用できるユニセックスモデルです。また、すべてのアイテムに同じレース素材を使用しているため、メンズスーツの3ピースのように、自由なレイヤードやセットアップコーディネイトを楽しめます。

「WACOAL MEN」と「beautiful people」は、インナーウェアの機能を活かした軽やかな着ごこちと、アウターとしての個性あるスタイルが調和する本コレクションを通じて、「内」と「外」の境界をゆるやかにほどき、新しい衣服の可能性を提案します。

「WACOAL MEN ÷ beautiful people」サイト(https://store.wacoal.jp/brand/wacoalmen/news/stc-beautifulpeople2026.html)

【「WACOAL MEN ÷ beautiful people」コラボレーションの特長】

●「WACOAL MEN」がインナーウェアで培ってきた技術と「beautiful people」のデザインが融合したコラボレーションシリーズ「WACOAL MEN ÷ beautiful people」の第4弾。「WACOAL MEN」初の本格的なアウターウェアに挑戦しています。

●今回のコレクションでは、レース素材の可能性をさらに広げ、インナーウェアをアウターウェアへと拡張したアイテムを展開。軽やかな着ごこちと個性あるスタイルを両立させ、「内」と「外」の境界をゆるやかにほどく、新しい衣服の可能性を提案します。

●ラインアップは、［レースジャケット］［レースシャツ］［レースパンツ］［レースTシャツ］［レースボクサー(TM)］の5アイテム。すべてユニセックスモデルで、ジェンダーを問わず自由なコーディネイトを楽しめます。

●全アイテム共通のレース素材を使用。組み合わせることで、統一感のあるセットアップスタイルを楽しめます。

【商品概要】

ユニセックス【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースジャケット］

品番：WU8011

価格：49,500円（税込）

サイズ（※）：34・38・42

※34：レディスS-Mサイズ・メンズSサイズ相当、38：レディスM-Lサイズ・メンズMサイズ相当、42：レディスL-LLサイズ・メンズLサイズ相当

カラー：BE（ダークベージュ）・KO（ダークネイビー）・OV（カーキ）・SX（アクア）

BE（ダークベージュ）KO（ダークネイビー）OV（カーキ）SX（アクア）

商品特長

「WACOAL MEN」の機能と「beautiful people」のアートなデザインが融合した、ユニセックスのレースジャケット。

ミドル丈・10分袖仕様で、ポケット口には共生地の玉縁を採用し、ラペル部分は返りが立体的になるよう二重仕立てにするなど、テーラードジャケット本来の構築感を表現しています。

スカラップなどレース特有のディテールを活かし、インナーウェア由来の繊細なデザインを取り入れることで、アウターとインナーが調和した軽やかで個性のあるスタイルに仕上げています。後ろ中心襟ぐりに配置したエンボス風ブランドネームタグもアクセントです。

ユニセックス【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースシャツ］

品番：WU8010

価格：42,900円（税込）

サイズ（※）：34・38・42

※34：レディスS-Mサイズ・メンズSサイズ相当、38：レディスM-Lサイズ・メンズMサイズ相当、42：レディスL-LLサイズ・メンズLサイズ相当

カラー：BE（ダークベージュ）・KO（ダークネイビー）・OV（カーキ）・SX（アクア）

BE（ダークベージュ）KO（ダークネイビー）OV（カーキ）SX（アクア）

商品特長

「WACOAL MEN」の機能と「beautiful people」のアートなデザインが融合した、ユニセックスのレースシャツ。

3分袖の開襟シャツをベースに、袖や裾、ポケットにレースのスカラップをあしらうことでジェンダーにとらわれないデザインに仕上げています。

インナーウェア由来の繊細な肌あたりや軽やかさを残しながら、ファッションウェアとしての佇まいを追求。後ろ中心襟ぐりに配置したエンボス風ブランドネームタグもアクセントです。

ユニセックス【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースパンツ］

品番：WZ8012

価格：42,900円（税込）

サイズ（※）：34・38・42

※34：レディスS-Mサイズ・メンズSサイズ相当、38：レディスM-Lサイズ・メンズMサイズ相当、42：レディスL-LLサイズ・メンズLサイズ相当

カラー：BE（ダークベージュ）・KO（ダークネイビー）・OV（カーキ）・SX（アクア）

BE（ダークベージュ）KO（ダークネイビー）OV（カーキ）SX（アクア）

商品特長

「WACOAL MEN」の機能と「beautiful people」のアートなデザインが融合した、ユニセックスのレースパンツ。

ピンタックによるクリースラインでスラックスのような端正な印象を持ちながら、ウエストにはトランクス仕様のゴムウエストを採用した、10分丈のストレートパンツです。

スカラップの裾など、レースならではのディテールを活かし、インナーウェア由来の要素を取り入れながら、ファッションウェアとしての佇まいを追求しました。脇ポケットつきで、ウエストテープに配置したエンボス加工の「WACOAL MEN ÷ beautiful people」ロゴもアクセントです。

ユニセックス【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースTシャツ］

品番：WU8009

価格： 9,900円（税込）～

サイズ（※）：34・36・38・40

※34：レディスSサイズ・メンズXXSサイズ相当、36：レディスMサイズ・メンズXSサイズ相当、38：レディスLサイズ・メンズMサイズ相当、40：レディスLLサイズ・メンズLサイズ相当

カラー：BE（ダークベージュ）・KO（ダークネイビー）・OV（カーキ）・SX（アクア）

BE（ダークベージュ）KO（ダークネイビー）OV（カーキ）SX（アクア）

商品特長

「WACOAL MEN」の機能と「beautiful people」のアートなデザインが融合した、ユニセックスのレースTシャツ。

インナーウェアとしての快適性とアウターウェアとしての存在感を両立した、ラウンドネックの3分袖Tシャツです。

レース素材ならではの繊細な表情と軽やかな着ごこちを残しながら、ファッションアイテムとして着用できるデザインに仕上げました。裾部分には無縫製始末を採用し、レイヤード時にもアウターに響きにくい仕様に。後ろ中心襟ぐりに配置したエンボス風ブランドネームタグもアクセントです。

ユニセックス【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースボクサー(TM)］

品番：WT8006

価格：4,950円（税込）

サイズ（※）：S・M・L（メンズサイズ）

※Sサイズ：レディスMサイズ相当 Mサイズ：レディスLサイズ相当 Lサイズ：レディスLLサイズ相当

カラー：BE（ダークベージュ）・KO（ダークネイビー）・OV（カーキ）・SX（アクア）

BE（ダークベージュ）KO（ダークネイビー）OV（カーキ）SX（アクア）

商品特長

「WACOAL MEN」の機能と「beautiful people」のアートなデザインが融合した、ユニセックスのレースボクサーパンツ。

透け感のある花柄のオリジナルレースを使用した、通気性と軽やかなはきごこち。裾の縫製をなくし、アウターにラインが響きにくい仕様です。

フロントは立体感を抑えたすっきり設計で当て布つき。ジェンダーの枠を越えて自由に楽しめるデザインに仕上げました。ウエストテープに配置した、エンボス加工の「beautiful people」ロゴもアクセントです。

【店舗展開について】

期間限定で「WACOAL MEN ÷ beautiful people」コラボレーション第4弾の店舗展開を行います。

本コレクションは、レース素材を使用した軽やかな着ごこちやシルエットが特長であり、実際に商品を手に取り、質感やサイズ感をご体感いただける機会となります。アウターアイテムはご試着も可能で、ユニセックスならではの着こなしやレイヤードスタイルをお試しいただけます。

＜WACOAL MAISON GINZA SIX店＞

期間：7月2日（木）～8月31日（月）

場所：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 4Fフロア

時間：10:30～20:30

＜WACOAL MAISON 大丸心斎橋店＞

期間：7月2日（木）～8月31日（月）

場所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7番1号 本館7Fフロア

時間：10:00～20:00

【「beautiful people」について】

文化服装学院アパレル技術科卒業後、コム デ ギャルソンのパタンナーを経験したデザイナーの熊切秀典が、2006年に文化服装学院の同級生と創設したブランド。

2017-18年秋冬シーズンからはパリにコレクション発表の場を移し、2020年にはもっとも権威ある日本のファッションアワード「第38回毎日ファッション大賞」を受賞。作家・村上春樹氏のデビュー作『風の歌を聴け』で引用された作家スコット・フィッツジェラルドの著書『グレート・ギャッツビー』の一文「優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる。」をコンセプトに掲げ、男性と女性、大人と子供など相反する要素を掛け合わせ、固定概念や常識に捉われない服づくりを続けている。

大人と子供の境界を越える『大人のための子供服』、上下どちらからも着用できる『ダブルエンド』など、高度なパターンテクニックに支えられた斬新なものづくりは世界でも高く評価されており、コレクションの一部はメトロポリタン美術館や京都服飾財団に収蔵されている。

「beautiful people」公式サイト(https://beautiful-people.jp/)

「beautiful people」公式Instagram(https://www.instagram.com/beautifulpeople_officialsite/)

【「WACOAL MEN」について】

ブランドコンセプト“「追いつけない下着」をつくろう”

下着にこだわりを持つすべての男性をターゲットに、フィット感・肌ざわり・動きやすさにこだわったメンズアンダーウェアブランド。

素材、設計、縫製、検証にこだわり「追いつけない下着」を目指しています。

「WACOAL MEN」公式サイト(https://www.wacoal.jp/wacoalmen/)

「WACOAL MEN」公式Instagram(https://www.instagram.com/wacoalmen_official/)

「WACOAL MEN ÷ beautiful people」コラボレーション第3弾リリース(https://www.wacoal.jp/news/newsrelease/202509/release187665.html)