淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のキャラクターや物語をもとにしたオリジナルストーリーを謎解きゲームとして体感できる「特別任務」をこれまで第26弾まで展開してまいりました。 そしていよいよ明日、2026年6月20日（土）より、最新作となる特別任務第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」を開催いたします。今回の特別任務の主人公は、アニメ初期の名エピソード「波の国編」で登場した白と再不斬。2人の忍里オリジナルストーリーが新たに紡がれます。 さらに、本イベントに合わせた「ラーメン一楽」の限定メニューとして、白と再不斬をイメージした「白と再不斬の霧隠れ団子」が登場。白と再不斬の描き下ろしイラストを使用した限定ピック付きでお楽しみいただけます。 また、本特別任務の開催を記念し、忍里オリジナル衣装を着用した白と再不斬の限定コラボグッズも販売いたします。 「NARUTO＆BORUTO 忍里」でしか体験できないオリジナルストーリーと謎解きゲームに加え、ここでしか味わえない限定フードや今しか手に入らない特別なコラボグッズとともに、全力夢中な時間をお楽しみください。

■特別任務 第27弾「白と再不斬編 ―消えゆく影を追って―」

開催時期： 2026年6月20日（土）～2027年1月11日（月） 内容： アニメ初期の名エピソード「波の国編」で登場した白と再不斬。2人の忍里オリジナルストーリーが新たに紡がれます。任務達成特典として「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルキーホルダー2種類（桃地再不斬／白）からランダムで1つプレゼント。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■『白と再不斬編-消えゆく影を追って- 』限定コラボフード 概要

期間： 2026年6月20日（土）～2027年1月11日（月） 内容： 白と再不斬の霧隠れ団子 900円（税込） 場所： ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■『白と再不斬編-消えゆく影を追って- 』限定コラボグッズ 概要

販売開始： 2026年6月20日（土）～ 内容： アクリルスタンド２種（白・桃地再不斬） 1,980円（税込） アクリルキーホルダー２種（白・桃地再不斬）770円（税込） Tシャツ（S・M・L・XL）4,290円（税込） ステッカーセット 715円（税込） 缶バッジセット 770円（税込） トートバッグ 1,980円（税込） URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ