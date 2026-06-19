「こんな食べ方あったんだ！」野菜本来のおいしさを引き出すかんたん＆びっくりレシピが満載！ 新刊『自然菜園の台所レシピ　人気の菜園教室発！ 野菜のしあわせな食べ方89』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『自然菜園の台所レシピ 人気の菜園教室発！ 野菜のしあわせな食べ方89』（竹内裕子／著）を刊行いたしました。

旬の野菜を上手に使い切る＆まるごと味わう！

菜園教室の料理番が教える野菜料理のレシピBOOK

野菜づくりを学びたい人がこぞって通う人気の菜園教室が長野県長野市にあります。その名は「自然菜園スクール」。野菜が本来持つ力を引き出し、活かすことで、健康でおいしい野菜を育てる栽培法「自然菜園」を、講師の竹内孝功（あつのり）さんが教えています。孝功さんは、家庭菜園の専門誌で連載を持つほか、多数の著書、YouTubeなどのSNSを通して自然菜園の野菜づくりを発信しています。

今回発売となったのは、この菜園教室の料理番を担当し、野菜を使ったおいしい料理を提案している竹内裕子さんの初めての本です。本書で紹介しているのは、なるべく野菜を切らずに豪快にまるごと使う料理や、皮も根も使うびっくり料理など、手を加えすぎずに野菜の魅力を引き出すレシピ。鮮度必須の「すぐに食べたい野菜の一品」、ぱぱっと作れる「かんたんおかず」、作っておくと役立つ「野菜の常備菜」、干し野菜や瓶詰めの「保存レシピ」など、野菜を知り尽くした著者ならではの料理のコツが詰まった1冊です。

野菜を旬ごとにまとめた各項目には、「おいしい野菜の見極め方」が載っていますので、スーパーで野菜を購入するときや、自分の畑で野菜を収穫するときに役立ちます。

夏野菜がたくさん出回るこれからの季節、ぜひ本書を片手にこれまでとはちょっと違った野菜料理を楽しんでみてください。

◎目次

夏

トマト／ナス／ピーマン／トウガラシ／キュウリ／ゴーヤー／カボチャ／ズッキーニ／エダマメ／ニンニク／ジャガイモ

秋

カブ／秋キャベツ／ブロッコリー／ニンジン／ラッカセイ／サトイモ／サツマイモ／ゴボウ／ダイズ

冬

ダイコン／ハクサイ／ホウレンソウ／ネギ

春

ナバナ／リーフレタス／アスパラガス／タマネギ／エンドウ／インゲン／ソラマメ／イチゴ／春キャベツ

コラム 「野菜の冷凍保存テクニック」「サツマイモの葉柄もおいしく食べる！」「オイル控えめ！ 野菜を食べるドレッシング」「自然菜園の台所アイデア」

【著者プロフィール】

竹内 裕子（Takeuchi Yuko）

1978年、静岡市生まれ。管理栄養士。有機の里として知られる埼玉県小川町下里集落にある「霜里農場」で研修後、カフェなどで調理を担当。現在は、自然菜園スクールを主宰する夫の竹内孝功さんと自給的な暮らしを実践中。自家菜園でとれた素材を使ったランチやスイーツが好評。家庭菜園雑『野菜だより』にて料理記事を連載中。

自然菜園スクール https://www.shizensaien.net/

自然菜園Lifestyle https://shizensaien.life/

Instagram https://www.instagram.com/nora_sweets_biyori/

YouTube https://www.youtube.com/@shizensaien

【書誌情報】

書名：『自然菜園の台所レシピ 人気の菜園教室発！ 野菜のしあわせな食べ方89』

著者：竹内裕子

発売日：2026年6月19日

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-635-45102-4

https://www.yamakei.co.jp/products/2826451020.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：小山内

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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