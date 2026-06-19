日本一長い商店街・天神橋筋商店街に、立ち寄りやすい眼鏡店『眼鏡市場 天神橋店』が6月26日（金）にリニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場 天神橋店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、大阪府大阪市北区の「天神橋筋商店街」にある『眼鏡市場 天神橋店』を、2026年6月26日（金）にリニューアルオープンします。

「天神橋筋商店街」は、全長約2.6kmを誇る日本最長の商店街で、温かみのある下町らしい雰囲気が特長です。梅田エリアに近接しながら、飲食店や生活雑貨店、衣料品店などが立ち並び、地域住民の日常を支える生活商店街として親しまれています。『眼鏡市場 天神橋店』は、こうした街並みと調和し、お客様が気軽に立ち寄れるよう、木目調デザインを取り入れたナチュラルで親しみやすい店舗へと刷新しました。

リニューアルのポイント

親しみやすさと開放感を兼ね備えたデザイン

外観、および店内には木目調の壁面や什器を採用し、温かみあふれる空間へと刷新しました。ガラス張りの開放的な窓から店内の様子が一目で分かる設計が特長で、商店街を利用するお客様が立ち寄りやすい店舗環境を整えました。

掛け比べながらじっくり選べる店内

店内各所に鏡を配置し、メガネを掛けた印象をその場ですぐ確認できる環境を整えました。さらに、全身が映る姿見鏡も設置しているため、服装や髪型とのバランスを確かめながら、お気に入りの一本をじっくりと選ぶことができます。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

眼鏡市場 天神橋店：外観イメージ２.必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_1_88696886c6651884b49825e5aaa28ab1.jpg?v=202606190252 ]メガネ拭きプレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_2_8fa7a16b3151c93e3682b6dc25c0ec26.jpg?v=202606190252 ]コンタクトレンズ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_3_f298a225b621befda9d7df0ac0f7a813.jpg?v=202606190252 ]いっしょ割[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_4_1cc8064a036348e3e0ef4b0bc3f45532.jpg?v=202606190252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_5_f3ed19b3e2ea3aa39c4a83ae25fc62d9.jpg?v=202606190252 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/303_6_6edac8ff678e5ddc9dc5a4eefec77c32.jpg?v=202606190252 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です