ガス代・人手不足に悩むラーメン店へ。明和製作所が公式サイト公開

株式会社テンポスホールディングス2か国語で展開

日本国内ではとてもめずらしい、業界ＮＯ1の出荷台数を誇る「業務用圧力寸胴」の製造メーカー、株式会社明和製作所（本社：大阪府、代表取締役：下條 聡哉）は、ラーメン店をはじめとする飲食業界が「お金（経費）を節約すること」「働く環境を良くすること」「科学的なデータをもとにスープを作ること」を応援するために、業務用圧力寸胴を紹介する公式ウェブサイトをオープンしました。

日本語と英語の両方に対応しており、日本だけでなく世界中の厨房を使いやすく変えていくお手伝いをします。

日本語サイト： https://pressurecooker.pro/

英語サイト： https://pressurecooker.pro/en/

■ サイトを立ち上げた理由

高すぎる光熱費と、働く人が足りないことに悩むラーメン業界へ

今、ラーメン屋さんなどの飲食店は「終わりが見えないガス代・電気代の値上がり」と「働いてくれる人が足りない」という、２つの大きな問題にぶつかっています。

「スープをじっくり作るには、長い時間と高いガス代がかかるのは当たり前」というこれまでの常識のせいで、せっかくののお店の利益が減ってしまう原因になっています。

そこで明和製作所は、業務用圧力寸胴（高い圧力をかけて一気に調理する仕組み）が、どれだけ「お金の節約」になり「調理を自動で楽にできるか」というコツをたくさんの人に知ってもらうために、このサイトを作りました。ただの商品のパンフレットではなく、飲食店を経営する人に役立つ「情報発信基地」として運営していきます。

■ 新しいウェブサイトの3つの見どころ

1. 読むだけでお店が儲かるようになる！「厨房を良くする記事（コラム）」を公開中コラムは随時追加されます

サイトの中では、実例や数字や科学の視点などから、調理場の無駄を徹底的に無くすための専門的な記事を連載しています。

【お金の節約】

これまで3～4台の大きな鍋を使って作っていたスープを、業務用圧力寸胴1台にまとめることで、ガス代や鍋を洗う水道代、スタッフの働く時間をガツンと減らすコツ。

【いつでも同じ美味しい味にする工夫】

ベテラン職人の「なんとなくの勘」に頼るのではなく、誰が作っても同じように美味しい濃厚スープを再現する仕組み。

【海外にお店を出す】

アメリカなど海外にラーメン店を出すときに、絶対に持っていないとお店を開けない「ASME（アスメ）規格」という世界の安全ルールの重要性について。

2. 「自分の店のスープで実験できる」テストキッチン＆全国出張デモ

「本当にうちの材料でも同じように濃いスープができるの？」「味を変えずに、ガス代だけを安くできる？」という店主さんの疑問に答えるため、日本国内での販売をすべて担当している「キッチンテクノ株式会社」が、しっかり試せるサポート体制を用意しています。

【テストキッチン（東京・大阪）】

普段お店で使っている骨や食材を持ち込んでもらい、実際の業務用圧力寸胴を使って、目の前でスープを作って見せます。

【全国出張デモ】

遠くて東京や大阪に行けないというお店のために、日本全国どこへでも実物の業務用圧力寸胴を持って実演に向かいます。

3. 世界のルール（ASME規格）に対応！日本の「RAMEN」の世界進出を応援

日本のラーメン店が海外（特にアメリカなど）にお店を出そうとするとき、現地の保健所などから「厳しいルールをクリアした調理器具を使いなさい」と言われ、お店のオープンが何ヶ月も遅れてしまうトラブルがよく起きています。

このサイトでは、世界で一番厳しい安全証明（ASME規格）をクリアした器具の強みを英語ページでも発信し、世界に挑戦する日本のラーメン屋さんを足元から支えます。

■ 商品ラインナップ

ラインナップは4種類、130L以上も生産可能

・50L ラーメン専門店・小規模飲食店に最適

・90L 中規模ラーメン店・複数業態を持つ飲食店向けに最適

・110L 大規模ラーメンチェーン・セントラルキッチン向けに最適

・130L セントラルキッチン・大量生産施設向けに最適

・130L以上 ご要望に応じて130L以上のサイズも製造可能です。

■ 会社概要

製造元

会社名：株式会社明和製作所

所在地：大阪府大阪市此花区北港1丁目3-48

国内販売総代理店（お問い合わせ・デモ窓口）

会社名：キッチンテクノ株式会社

所在地：東京都新宿区戸山3丁目15-1

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テンポスホールディングス（担当：古泉）

TEL：080-6806-6077

Email：koizumi.junji@tenpos.co.jp

お問い合わせフォーム：https://pressurecooker.pro/contact-ja/