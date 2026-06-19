【甲信地方限定】長野県・山梨県の「うまいもの」が大集結！ご当地グルメや長野県産シャインマスカット、山梨県産白桃を使用したデザートなど「長野・山梨うまいもの」フェアを6月23日（火）から開催

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、長野県および山梨県の地元食材を使用した商品や、ご当地グルメを再現した新商品全6品を発売いたします。2026年6月23日（火）より、長野県・山梨県のファミリーマート約350店舗にて展開いたします。

■JA全農長野・JA全農やまなしと連携し、地域メニューや県産食材を使用した商品を展開！

このたび、JA全農長野・JA全農やまなしと連携し、長野県・山梨県の地元食材の魅力と地域のご当地グルメを存分に楽しめる、こだわりの6商品を発売いたします。

ご当地グルメでは、地元で愛されるにんにくの旨みがきいた「塩尻名物 山賊焼弁当」や、噛みごたえのある太麺とキャベツの甘みが特長の「富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん（長野県産キャベツ）」、「吉田のうどん」の人気サイドメニューを再現したおむすび「山梨の味 まぜごはん」をラインアップしました。県産食材を使用した商品では、長野県産セロリとキャベツを使用した「長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ」は、セロリの生産者から教わった地元でよく食べられる食べ方を参考に、信州味噌を用いた味噌マヨと組み合わせた仕立てです。パンでは、長野県で馴染みのある「牛乳パン」に、桃の香りが感じられる軽やかなホイップクリームをサンドした「山梨県産白桃 牛乳パン」をご用意しました。デザートの「たっぷりダブルホイップサンド（長野県産シャインマスカット＆山梨県産白桃）」は、ふんわりなめらかな2種の果実の風味を贅沢に楽しめるスイーツとして、満足感のある仕立てです。パッケージには両県の多彩な魅力を発信する特別なデザインを採用しました。

地域の活性化を後押しする本企画を、ぜひ地元のおいしさが詰まった商品とともに、皆さんで楽しみましょう。

【商品詳細】

【商品名】塩尻名物 山賊焼弁当

【価格】598円（税込645円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県

【内容】にんにくの旨みがきいた塩尻名物「山賊焼」をメインにした、ボリューム感ある一品です。粉吹き感を出すためタツタ粉を加えました。ガツンとにんにくの旨みがあふれるお弁当です。

【商品名】富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん（長野県産キャベツ）

【価格】 499円（税込538円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県、静岡県の一部

【内容】噛みごたえのある太麺が特徴の、山梨県富士吉田市の郷土料理「吉田のうどん」の大盛タイプです。トッピングにJA全農長野の長野県産キャベツを使用し、強いコシの太麺とキャベツの甘みを楽しめます。

【商品名】山梨の味まぜごはん

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県

【内容】山梨県富士吉田市の郷土料理「吉田のうどん」を提供するお店で人気のサイドメニュー、まぜごはんを再現しました。ごぼう、油揚げ、しいたけ、人参を使用し、醤油やみりん、三温糖などで味付けしました。

【商品名】長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ

【価格】249円（税込268円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県

【内容】長野県産セロリとキャベツのサラダです。信州味噌使用の味噌マヨと組み合わせました。シャキッとした野菜と味噌マヨのコクが相性抜群です。

【商品名】山梨県産白桃 牛乳パン

【価格】147円（税込158円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、三重県の一部、静岡県の一部

【内容】長野県に馴染みのある「牛乳パン」にJA全農やまなしと共同開発の、山梨県産白桃のホイップクリームをサンドしました。、パン生地に長野県産牛乳も使用しています。

【商品名】たっぷりダブルホイップサンド（長野県産シャインマスカット&山梨県産白桃）

【価格】230円（税込248円）

【発売日】2026年6月23日（火）

【発売地域】長野県、山梨県、愛知県、岐阜県、静岡県の一部、三重県の一部、富山県、石川県、福井県

【内容】山梨県産白桃果汁入りホイップと長野県産シャインマスカット果汁入りホイップのダブルホイップを使用しました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■JA全農長野

「JA全農長野」は「食べること、暮らすこと、生きること。」をテーマに、より良い「食」と「暮らし」を提供する、皆さんのライフパートナーです。長野の豊かな自然のなかで育てられ、日々を生きる長野県民の元気と笑顔を支えてきたお米や野菜、果実、きのこ、農畜産物。長野県内には、そんな県民の生活に欠かせない恵みをお届けする長野県A・コープや、日々の暮らしを支えるJA-SS、JAファームなどの地域サービスが数多く存在しています。素晴らしい長野の食や農を知ってもらいたい！ 次の世代にこの素晴らしい地域を、豊かな明日をつなぎたい！ そんな想いで活動している組織です。

■JA全農やまなし

「JA全農やまなし」は、「フルーツ王国」や「果実の郷」と呼ばれる山梨県で、皆さんの「食」と「くらし」を支えるパートナーです。盆地特有の気候やあふれる緑の自然のなかでゆっくりと丹念に育てられ、日々を生きる山梨県民の元気と笑顔を支えてきたくだもの、野菜、肉、お米、お花、お茶などの農畜産物。山梨県内には、そんな県民の生活に欠かせない恵みをお届けする農産物直売所「たべるJA（じゃ）んやまなし」や、日々の暮らしを支えるJA-SS、クミアイプロパンなどの地域サービスが存在しています。素晴らしい山梨の食や農を知ってもらいたい！ 次の世代にこの素晴らしい地域を、豊かな明日を、つなぎたい！ そんな想いで活動している組織です。

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html