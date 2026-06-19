ほしいもの、全部ゲットする夏。「JOINUS BAZAR」開催！

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、2026年7月3日(金)～12日(日)の期間、「JOINUS BAZAR」を開催します。最新のファッションアイテムから生活雑貨などをおトクにお買い求めいただけます。

「JOINUS BAZAR」メインビジュアル

～ほしいもの、全部ゲットする夏。～「JOINUS BAZAR」今年も開催！

夏本番を前に、“今ほしい”がきっと見つかるアイテムが勢ぞろい。旬のファッションから今すぐ使える初夏アイテム、人気の雑貨などバラエティ豊かにご用意しています。毎年大好評のこの季節限定セールで、夏の準備をもっと楽しく、おトクに。

ジョイナスでのお買い物やお食事をおトクに楽しめる、特別な10日間です。ぜひジョイナスへのお越しをお待ちしています。

また、6月24日（水）～8月15日(土)の期間、相鉄ポイント会員限定で、全国無料配送のキャンペーンを実施いたします。期間中はおトクにお買い物を楽しめるだけでなく、購入した商品をそのまま遠方へ配送できるため、夏のご挨拶や帰省時の手土産など、季節のギフト利用にもおすすめです。

■「JOINUS BAZAR」概要

【開催期間】 2026年7月3日(金)～12日(日)

※各店舗にて、おトクなセールや特典を準備しております。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。

■相鉄ポイント会員限定！全国に無料配送

【開催期間】 2026年6月24日(水)～8月15日(土)

【内 容】

期間中、ジョイナス横浜の対象店舗で相鉄ポイントの会員カードまたはアプリ会員証をご提示いただくと、１店舗5,000円（税別）以上のお買い上げごとに1個口を全国に無料配送いたします。

※上記対象期間中に配送手続きをされた商品が対象となります。なお、期間中であっても日時指定や商品の在庫・入荷状況により配送日が期間外になった場合は、無料配送の対象外となります。

※ジョイナス横浜のみのサービスとなります。その他施設（ジョイナステラス二俣川、港南台バーズ、星天qlay、ゆめが丘ソラトス、相鉄ライフ各店、そうてつローゼン各店）の配送料金は、各施設へお問い合わせください。

※お買い上げ店舗にて配送手続きをお願いいたします。複数店舗の合算はできませんので予めご了承ください。

※お買い上げ金額が5,000円（税別）以上の場合、配送商品の金額は5,000円（税別）未満でもサービスの対象となります。

※一部対象外サイズもございます。

※一部離島等は対象外となる場合がございます。

※対象外店舗については、ホームページをご確認ください。

■大切な人へ感謝を伝える 夏の贈りもの

【期 間】2026年6月24日(水)～8月15日(土)

【内 容】

ジョイナスでは、夏の挨拶や帰省時の手土産におすすめのギフトアイテムを取りそろえた贈りものをご提案します。

期間限定商品や注目アイテムをピックアップしてご紹介。JOINUS BAZARでのお買い物とあわせて、「自分用にも、贈りものにも」お楽しみいただけます。また全国無料配送キャンペーンをご利用いただくことで、遠方のご家族やご友人へもお気軽にお届けいただけます。

※記載のキャンペーン等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200