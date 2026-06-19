【TWOSTONE&Sons】2026年８月期 第３四半期決算説明会のご案内

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端保志、代表取締役COO：高原克弥、証券コード：7352、以下 当社）は、2026年８月期 第３四半期決算説明会を下記要領にて開催させていただきます。

この機会を通じまして、当社に関するご理解を一層深めていただければ幸いです。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

■2026年８月期 第３四半期決算説明会概要

日 時：2026年７月15日（水）19：30～20：30

内 容：2026年８月期 第３四半期決算説明 および 質疑応答

開催方法：Web 会議ツール「Zoom」を利用したオンライン配信（先着500名様のご参加とさせていただきます）

お申し込み：参加をご希望の方は、下記参加登録フォームよりお申し込みください。

参加登録フォーム：https://zoom.us/webinar/register/WN_WK3Dt5BlS2qbC9cJoXmYiQ

スピーカー：代表取締役CEO 河端 保志

■決算動画のアーカイブ配信について：

・2026年７月17日（金）に当社IRウェブサイト（https://twostone-s.com/ir/(https://twostone-s.com/ir/)）に掲載予定です。

■注意事項：

・日程が延期または中止になる際は、ホームページでお知らせするとともに、参加お申し込みいただいた方にご連絡いたします。

・2026年８月期 第３四半期決算説明資料、決算短信ともに当日 15:30 にホームページに掲載を予定しております。

当社は株主・投資家の皆様にご満足いただけるよう、こまめな情報発信を心がけるなど、IR活動に積極的に取り組んでまいります。当社のIR活動に対するご質問・ご意見がございましたら、以下のメールアドレスからご意見等いただけますと幸いです。

■問い合わせ先

株式会社TWOSTONE&Sons IR担当

メールアドレス：tss_ir@twostone-s.com

■各種IR関連リンク

IRサイト（決算短信、決算資料） https://twostone-s.com/ir/(https://twostone-s.com/ir/)

プレスリリース／ニュースリリース https://twostone-s.com/news/(https://twostone-s.com/news/)

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/