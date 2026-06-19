【大阪・梅田】1日約40万人が行き交う地下街で、似合うメガネに出会える店舗『眼鏡市場 ホワイティうめだ店』が6月26日（金）にリニューアル

株式会社メガネトップ眼鏡市場 ホワイティうめだ店：外観イメージ１.

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、大阪府大阪市北区の『眼鏡市場 ホワイティうめだ店』を、2026年6月26日（金）にリニューアルオープンします。

「ホワイティうめだ」は、1日約40万人が行き交う大阪・梅田の地下街です。主要交通網につながる利便性の高い立地にあり、通勤・通学客や買い物客で賑わっています。

多くの方々が訪れるこの梅田エリアにおいて、眼鏡市場では、お客様が気軽に立ち寄り、自分に似合うメガネに出会える店舗づくりを進めており、2025年10月に行った『眼鏡市場 リンクスウメダ店』のリニューアルに引き続いての実施となります。

リニューアルのポイント

立ち寄って試着したくなる空間

ブランドごとの魅力や世界観が伝わる商品展示へ刷新し、通路からでも目を惹く、つい立ち寄って試着を楽しみたくなる空間を実現しました。サングラス什器には、フレームデザインやレンズカラーが鮮明に見える白色照明を採用し、遠くからでも商品の特長が分かりやすく、気になる一本を見つけやすくなっています。

ゆったり過ごせる快適な店内

1,000本を超えるメガネを展示した店内では、広々とした通路でゆったりと見て回りながら、メガネ選びを楽しめます。待合スペースも充実しており、多くの人で賑わう地下街の中でも、落ち着いて過ごせる環境を整えています。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

店舗概要

株式会社メガネトップ

眼鏡市場 ホワイティうめだ店：外観イメージ２.必ず当たる抽選会[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_1_fe1652f8786299a3e90a8a7b1940b8d7.jpg?v=202606190252 ]メガネ拭きプレゼント[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_2_52ea2bd459196fe0b3d7dcaf34ebc153.jpg?v=202606190252 ]コンタクトレンズ割[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_3_6bc359cae6db17c4ba1a7a68696415e6.jpg?v=202606190252 ]いっしょ割[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_4_e75baa864ffc9f773d2b25f40ef7b02e.jpg?v=202606190252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_5_b0d44b363bf7e3c098a9a78d35c75aa7.jpg?v=202606190252 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/304_6_05cfebb249e9038e92a15b20b80ee251.jpg?v=202606190252 ]

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です