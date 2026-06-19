オープンワールドアクションRPG『風燕伝（Where Winds Meet）』Ver.1.8アップデートを6月25日（木）に実施！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase GamesおよびEverstone Studioが開発する基本プレイ無料の武侠オープンワールドアクションRPG『風燕伝：Where Winds Meet』において、Ver.1.8アップデートを2026年6月25日に実施することを発表いたしました。

本アップデートでは、プレイヤー待望の「家業システム」が正式実装されるほか、個性豊かな仲間たちとの新たな交流要素が登場。さらに、バージョン期間を通して楽しめるさまざまな期間限定イベントも開催予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rfTp4i7ykKs ]

■待望の「家業システム」実装！

Ver.1.8では、プレイヤーは故郷である清河の村「忘仙郷」に戻り、荒廃した村の復興に挑みます。本システムは、単なるハウジング機能に留まらず、経営や生産、村づくりなど、多彩なコンテンツを通じて自分だけの理想の拠点を築くことができます。

プレイヤーは村人たちを雇用し、宿屋や窯元の再建、酒造り、農業、商売などを発展させながら、かつて栄えた村の姿を取り戻していきます。さらに7月には、家業のデザインや装飾を自由に作成し、ほかのプレイヤーへ共有できるクリエイティブ機能の実装も予定されています。

また、家業コンテンツをプレイすることで専用通貨を獲得でき、家業ショップにてさまざまなアイテムや報酬と交換することが可能です。限定衣装「青緑の夏 」も無料で獲得できます。

■仲間システム実装！ 新たな仲間たちと江湖を旅しよう

本アップデートでは、猫やガチョウたちが新たな仲間として登場します。仲間たちは天候や周囲の環境に応じてさまざまな反応を見せるほか、着せ替えや交流など、多彩な遊び方を楽しむことができます。

アップデート初日には、3匹の猫「風来猫」「強面猫」「天然猫」が登場し、さらに2週目にはガチョウの「招金鵝鳥」が仲間に加わります。それぞれ個性豊かな仕草や行動を見せ、プレイヤーの江湖での生活をより賑やかに彩ります。

また、仲間との親密度を高めることで、専用衣装やエモート、特別な交流アクション、限定称号など、さまざまな報酬を獲得できます。さらに、今後のアップデートでは仲間同士が対戦できる新たなバトルコンテンツの実装も予定されており、仲間との交流をより深く楽しめるコンテンツが順次追加される予定です。

■Ver.1.8イベントロードマップ

武道心宮（6月25日開始）

全20階層で構成される高難度チャレンジコンテンツ。レベル60以上の5人パーティ向けに設計されており、育成素材や専用通貨に加え、ランキング上位者には限定称号が贈られます。

古墓探金（6月25日開始）

PvPvE形式で楽しめるカジュアルイベント。イベントポイントを集めることで、貴重なアイテムや紫品質の限定乗り物を獲得できます。

怪盗鵝鳥 （7月3日開始）

プレイヤーは「ガチョウボー」となり、天涯埠頭への潜入ミッションに挑戦します。

鳴き声による妨害やくちばし攻撃、ステルス行動など、ユニークなガチョウアクションを駆使して報酬を獲得しましょう。

第二回風燕侠技会 （7月10日開始）

3種類のミニゲームに挑戦し、限定衣装「ぶらさがりニンジン」や各種限定報酬を獲得できます。

■公式情報

公式サイト：https://www.wherewindsmeetgame.com/

Discord：https://discord.gg/eQc47PbWCK

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■Everstone Studioについて

Everstone Studioは、オープンワールドおよび古代叙事をテーマとしたゲーム開発に注力する新進気鋭のゲームスタジオです。

武侠精神への情熱と、物語構築、バトル演出、レベルデザインなどにおける豊富な経験を持つ開発者たちによって構成されています。

国際的なゲーム制作手法と中国古典文化の美意識を融合させ、歴史的背景や武術要素を取り入れたキャラクターとともに、最先端技術を用いて奥行きのある世界を描くことを目指しています。

史実と幻想が交錯する広大な世界観の中で、自由度の高い体験を提供することで、プレイヤーとの深い結びつきを創出していきます。

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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