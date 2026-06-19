“フルーツでスマイルを。”のDole　『Dole スムージーボウル』に、トロピカルな新作！『グアバボウル』が数量限定で登場！

株式会社ドール

株式会社ドール（東京都中央区 代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）は、『Dole スムージーボウル』シリーズの新商品『Dole スムージーボウル グアバボウル』が2026年6月23日（火）より順次、東海地方の一部セブン‐イレブン店舗にて数量限定で販売されることをお知らせします。

『Dole スムージーボウル』は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる商品です。昨年登場した『Dole スムージーボウル アサイーボウル』を皮切りに7種類のフレーバーが登場し、『Dole スムージーボウル』シリーズは新シリーズ発売のたび話題を呼び、2026年3月末までで、シリーズ累計販売個数約700万個を超えるなど、多くのお客様にご支持をいただいています。



フルーツを手軽に楽しんでいただきたいという思いから「スムージーボウル」で新しいフルーツの喫食習慣をご紹介してきたDoleより、初夏にぴったりな新作が登場。甘酸っぱいフルーティーな味わいが特長のブラジル産グアバピューレを使用した『Dole スムージーボウル グアバボウル』が、セブン‐イレブンの一部店舗に数量限定で登場します。

『Dole スムージーボウル グアバボウル』は、南国らしい甘い香りと甘酸っぱい味が楽しめるピンクグアバピューレをベースに使用しています。濃厚な甘さのバナナピューレと合わせることで、なめらかな食感とフルーツの美味しさを活かしたスムージーベースに仕上げました。

トッピングのバナナや『グアバボウル』のベースに使用しているバナナピューレは、これまでのスムージーボウルと同様にDole の 「もったいないバナナ」を使い、美味しく、フルーツロス削減にもつながる取り組みです。フルーツの魅力を伝え、多くの方に手軽にフルーツを楽しむ習慣を提供したいと考えるDole が、自信を持ってお届けする新商品を、ぜひお試しください。

Dole はフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの魅力をお届けし、皆様に笑顔をもたらしてまいります。

■商品詳細

『Doleスムージーボウル グアバボウル』

容量 ： 113g

売価 ： 497.88円（税込）

発売日 ： 2026年6月23日（火）より

発売エリア： セブン‐イレブン 東海地方の一部店舗

※いずれも数量限定、予定数を販売次第終了

※店舗により、取り扱いがない場合がございます

■『Dole スムージーボウル』について

Doleが世界各地から選び抜いたフルーツを、ワンカップに詰め込みました。砂糖は不使用※で、フルーツの風味を活かしたおいしさを、自宅やオフィスで手軽に楽しめます。さらに、グラノーラ入りで満足感のある食べ応え。朝食代わりに、おやつに、ランチのプラス1品に。どんなシーンにもぴったりです。

※トッピングのグラノーラには砂糖を使用しています

『Dole スムージーボウル』特設サイトURL：https://www.dole.co.jp/lp/jp/smoothie-bowls/

■「もったいないバナナ」プロジェクトについて

Dole はフルーツの廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、まだ美味しく食べられるにもかかわらず流通過程の様々な要因により捨てられている規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。

このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年 9月から開始。「もったいないバナナプロジェクト」には、現在200社以上の企業が参画しています。「もったいないバナナ」はドリンクや菓子など、様々な食品に生まれ変わって活用されているほか、職場向けのサブスクリプションサービス「オフィス・デ・ドール」や、小売店の売り場で「もったいないバナナ」そのものを提供・販売する取り組みも進んでいます。さらに2025年より、食品以外にも活用の幅をひろげた「バナナ炭」の販売も開始しています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツ」プロジェクトも展開しています。

プロジェクトサイト：https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容 ：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益 ：576億円（2025年3月期）